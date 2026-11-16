Dos detectives, dos países y un asesino que deja mensajes escritos en coreano y japonés. Esa es la propuesta narrativa de “El camino azul” (en inglés: “The Blue Road” y en su idioma original: “Puleungil”), la serie de Netflix que se presenta como un thriller criminal de tono sombrío. Así, la producción reúne en escena a Son Suk-ku, rostro conocido para quienes siguieron “D.P.”, con el actor japonés Eita Nagayama. Entonces, con esa dupla al frente, la ficción ya entró en el radar de quienes disfrutan del K-drama policial y de las historias de investigación sin fronteras.

Vale precisar que el show televisivo adapta el manhwa homónimo publicado en el 2002, y creado por Keishi Edogawa y Kwon Kaya.

El género, por su parte, es el de la intriga policial con crímenes macabros, apta para mayores de 16 años.

¿DE QUÉ TRATA “EL CAMINO AZUL”?

La historia de “El camino azul” transcurre en el 2002, año del Mundial de Corea y Japón.

Y el conflicto empieza en Tokio, donde aparece un cuerpo desfigurado junto a un mensaje escrito con sangre en coreano.

La policía japonesa descubre, entonces, que un asesinato idéntico ya ocurrió en Corea.

Así, con mensajes en ambos idiomas en las escenas del crimen, las autoridades de los dos países lanzan una investigación conjunta para frenar al asesino serial que opera a ambos lados del mar.

MIRA EL TRÁILER DE “EL CAMINO AZUL”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL CAMINO AZUL”?

Los ocho episodios de “El camino azul” se estrenan en Netflix el viernes 20 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie coreana sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “EL CAMINO AZUL”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El camino azul”:

Son Suk-ku como Kim Seok , detective de la Unidad de Investigación Móvil de la Policía Metropolitana de Seúl.

, detective de la Unidad de Investigación Móvil de la Policía Metropolitana de Seúl. Eita Nagayama como Inose , detective de la Primera División de Investigación de la Policía Metropolitana de Tokio.

, detective de la Primera División de Investigación de la Policía Metropolitana de Tokio. Kim Shin-rok como Lee Yoon-ok , empresaria coreana residente en Japón.

, empresaria coreana residente en Japón. Jung Jae-young como Seo Hyun-tae , un peso pesado del bajo mundo japonés.

, un peso pesado del bajo mundo japonés. Choi Sung-eun como Yoon Soo-kyung, agente gubernamental que choca con Inose.

"El camino azul" es una serie surcoreana de suspenso y crimen original de Netflix (Foto: Blue Road Entertainment / Haksan Publishing / Shotcake)

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