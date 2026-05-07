El capítulo especial “More” del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: "Boku no Hero Academia") debutó con una de las notas más altas de la quinta semana de la temporada de primavera 2026 según IMDb. Así, para alegría de los fans de la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi, el epílogo de la producción se coló directo al top 3 de episodios de anime mejor valorados a nivel global. ¿Te gustaría repasar el ranking completo? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “More” funciona como el cierre definitivo de “My Hero Academia”, al estar ambientado varios años después de la batalla final del anime.

Además, al haber sido lanzado en mayo del 2026, su llegada a las pantallas coincidió con el décimo aniversario del show televisivo, lo que se siente casi como un regalo directo al fandom que ha acompañado a Deku desde el 2016.

Antes de continuar, mira el tráiler de “More”:

¿CÓMO QUEDÓ EL RANKING SEMANAL DE ANIMES SEGÚN IMDb?

Del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo del 2026, el top 10 semanal de animes quedó así:

Puesto #1. “Witch Hat Atelier” – Episodio 5 (9,7/10)

En este capítulo, titulado "Doragon no meikyû" (o “El laberinto del dragón”), las cuatro aprendices enfrentan a un dragón sin ayuda de su maestro Qifrey, lo que las obliga a trabajar juntas por primera vez de forma genuina.

Puesto #2. “Wistoria: Wand and Sword” – Temporada 2, Episodio 4 (9,7/10)

En este episodio, titulado "And the Story Begins" (“Y así comenzó la historia”), Will Serfort se enfrenta al Devander en una batalla que escala la animación y la intensidad hasta niveles propios de un final de temporada.

Puesto #3. “My Hero Academia” – Episodio especial “More” (9,5/10)

Como mencioné previamente, el especial “More” cierra la historia principal mostrando a los exalumnos de la Clase 1-A convertidos en héroes profesionales, ocho años después de la batalla definitiva contra All For One.

El episodio especial "More" cierra la historia del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Puesto #4. “Go For It, Nakamura-kun!!” – Temporada 1, Episodio 6 (9,3/10)

En este capítulo, titulado "¡Quiero ser tu “amigo”!", Nakamura tiene una pesadilla en la que Hirose lo abandona por su profesor, lo que desata una serie de malentendidos y situaciones cómicas típicas del tono romántico y torpe de la serie.

Puesto #5. Dorohedoro – Temporada 2, Episodio 7 (9,2/10)

Este episodio, titulado "My Secret Plan/Cross-Eye Expedition/Deformed Reunion", avanza en la narrativa caótica y violenta que caracteriza al programa de estudio MAPPA, mezclando horror, comedia negra y acción sin freno.

Animes que completan el Top 10:

Puesto #6. “Agents of the Four Seasons” – Temporada 1, Episodio 6 (9,2/10)

– Temporada 1, Episodio 6 (9,2/10) Puesto #7. “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” – Temporada 2, Episodio 5 (9,1/10)

– Temporada 2, Episodio 5 (9,1/10) Puesto #8. “One Piece” – Temporada 2, Episodio 1160 (9,0/10)

– Temporada 2, Episodio 1160 (9,0/10) Puesto #9. “Re:Zero – Starting Life in Another World" – Temporada 4, Episodio 4 (8,9/10)

– Temporada 4, Episodio 4 (8,9/10) Puesto #10. “Kill Blue” – Temporada 1, Episodio 4 (8,7/10)

El anime "Kill Blue" explora géneros como la acción, la comedia, la intriga y la fantasía (Foto: Shueisha)

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