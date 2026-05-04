El juego macabro de “El caso Hartung” (en su idioma original: "Kastanjemanden") regresa a Netflix. Y es que la segunda temporada del show televisivo, titulado en inglés “The Chestnut Man: Hide and Seek”, retoma el universo del thriller danés que se ganó un lugar especial entre los fans del suspenso en la plataforma. Así, si quieres saber cómo disfrutar sin problemas de esta entrega de la serie, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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De acuerdo con Netflix, la temporada 2 de la producción llega cinco años después de la primera tanda de episodios e incluye el retorno de los detectives Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) y Naia Thulin (Danica Curcic).

Ahora, la investigación arranca cuando una mujer de 41 años—que había sido reportada como desaparecida—aparece asesinada tras meses de acoso sistemático.

Y es que la policía descubre que un desconocido la vigilaba de cerca, le enviaba fotos, videos y hasta una canción de cuna, todo como parte de un retorcido juego de escondidas.

Esa dinámica convierte al asesino en una presencia que parece estar siempre un paso por delante, más interesado en manipular la tensión que en ocultarse del todo.

Entonces, a medida que avanza el caso, las autoridades conectan este crimen con el de una estudiante asesinada dos años antes, un expediente que había quedado sin resolver.

Así, la gran pregunta que recorre la temporada es qué vínculo une a ambas víctimas y en qué momento el criminal decidirá empezar de nuevo su retorcido juego con alguien más.

En medio de este rompecabezas reaparecen Mark Hess y Naia Thulin, quienes retoman la investigación desde frentes distintos y se ven obligados a trabajar juntos, en una relación profesional más complicada y cargada que en sus primeros encuentros.

Por lo tanto, si disfrutaste la mezcla de misterio, violencia contenida y drama policial de la primera temporada, aquí te espera el mismo tono con una capa extra de juego psicológico.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El caso Hartung” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL CASO HARTUNG” - TEMPORADA 2?

La nueva tanda de episodios de la serie de Netflix se estrena el jueves 7 de mayo del 2026.

Es decir, desde ese día podrás ver completos los 6 capítulos que componen la temporada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “EL CASO HARTUNG” - TEMPORADA 2?

La segunda entrega de “El caso Hartung” ha fijado el lanzamiento de sus episodios en el siguiente horario internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 7 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del jueves 7 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del jueves 7 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del jueves 7 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del jueves 7 de mayo España 9:00 a.m. del jueves 7 de mayo

¿CÓMO VER “EL CASO HARTUNG” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, "El caso Hartung" es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "El caso Hartung", serie creada por Dorte Warnøe Hagh, David Sandreuter y Mikkel Serup (Foto: Netflix)

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