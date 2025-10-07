Un thriller cargado de acción, espionaje y drama así es “El Centro”, la nueva serie original de Movistar Plus+ que se estrena el 9 de octubre de 2025. La trama comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas. Debido a su atrapante historia llena de intriga, te doy a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes que forman el elenco.
La serie fue creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y con el guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CENTRO”?
A continuación, el reparto de la serie española de Movistar+ “El Centro”.
JUAN DIEGO BOTTO COMO MICHELÍN
Juan Diego Botto interpreta a Michelín en la serie española “El Centro”.
Datos del actor
- Nombre completo: Juan Diego Botto Rota
- Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
- Nacionalidad: Argentina y española
- Fecha y año de nacimiento: 29 de agosto de 1975
- Conocido por: “La Celestina” (1996), “1492: La conquista del paraíso” (1992) y “En los márgenes” (2022).
TRISTÁN ULLOA COMO ENRIQUE ADARO
Tristán Ulloa interpreta a Enrique Adaro en la serie española “El Centro”.
Datos del actor
- Nombre completo: Tristán Ulloa
- Lugar de nacimiento: Orleans, Francia
- Nacionalidad: Francesa y española
- Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1970
- Conocido por: “Lucía y el sexo” (2001), “Pudor” (2007), “La chica de nieve” (2023), “Berlín” (2023), “El caso Asunta” (2024).
CLARA SEGURA COMO AITANA HUARTE
Clara Segura interpreta a Aitana Huarte en la serie española “El Centro”.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Clara Segura Crespo
- Lugar de nacimiento: Sant Just Desvern, España
- Nacionalidad: Española
- Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1974
- Conocido por: “Mar adentro” (2004), “Durante la tormenta” (2018) y “El 47” (2024).
ELENA MARTÍN COMO ELSA DÍAZ
Elena Martín interpreta a Elsa Díaz en la serie española “El Centro”.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Elena Martín Gimeno
- Lugar de nacimiento: Barcelona, España
- Nacionalidad: Española
- Año de nacimiento: 1992
- Conocido por: “Júlia ist” (2017), “Creatura” (2023) y “En casa” (2020).
DAVID LORENTE COMO IÑAKI OLANO
David Lorente interpreta a Iñaki Olano en la serie española “El Centro”.
Datos del actor
- Nombre completo: David Lorente
- Lugar de nacimiento: Madrid, España
- Nacionalidad: Española
- Año de nacimiento: 1970
- Conocido por: “No me gusta conducir” (2022), “Voy a pasármelo bien” (2022) y “Los hombres de Paco” (2005).
ELISABET CASANOVAS COMO BELÉN NAVAS
Elisabet Casanovas interpreta a Belén Navas en la serie española “El Centro”.
Datos del actor
- Nombre completo: Elisabet Casanovas i Torruella
- Lugar de nacimiento: Sabadell, España
- Nacionalidad: Española
- Fecha y año de nacimiento: 15 de diciembre de 1994
- Conocido por: “La Ruta” (2022), “L’última nit del karaoke” (2021) y “Las leyes de la frontera” (2021).
EL RESTO DE LOS ACTORES
- Israel Elejalde como Marqués
- Nacho Sánchez como Juan Sánchez
- Daniel Jumillas como Izan
- Tarik Filipovic como Volkov
- Ken Appledorn como Dully
- Kimberley Tell como Marta Serra
- Jazz Vilá como Huertas
- Juan M. Barreiro como agente operativo
- Eduard Alejandre como camarero whiskería
- Clairet Hernández como Antonia
- Philip Schurer como jefe de seguridad
- Amber Shana Williams
- Iván Marcos
