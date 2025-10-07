Un thriller cargado de acción, espionaje y drama así es “El Centro”, la nueva serie original de Movistar Plus+ que se estrena el 9 de octubre de 2025. La trama comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas. Debido a su atrapante historia llena de intriga, te doy a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes que forman el elenco.

La serie fue creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y con el guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CENTRO”?

A continuación, el reparto de la serie española de Movistar+ “El Centro”.

JUAN DIEGO BOTTO COMO MICHELÍN

En "El Centro", Juan Diego Botto es Michelín (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

Juan Diego Botto interpreta a Michelín en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

Nombre completo: Juan Diego Botto Rota

Juan Diego Botto Rota Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina y española

Argentina y española Fecha y año de nacimiento: 29 de agosto de 1975

29 de agosto de 1975 Conocido por: “La Celestina” (1996), “1492: La conquista del paraíso” (1992) y “En los márgenes” (2022).

TRISTÁN ULLOA COMO ENRIQUE ADARO

En "El Centro", Tristán Ulloa es Enrique Adaro (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

Tristán Ulloa interpreta a Enrique Adaro en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

Nombre completo: Tristán Ulloa

Tristán Ulloa Lugar de nacimiento: Orleans, Francia

Orleans, Francia Nacionalidad: Francesa y española

Francesa y española Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1970

6 de mayo de 1970 Conocido por: “Lucía y el sexo” (2001), “Pudor” (2007), “La chica de nieve” (2023), “Berlín” (2023), “El caso Asunta” (2024).

CLARA SEGURA COMO AITANA HUARTE

En "El Centro", Clara Segura es Aitana Huarte (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

Clara Segura interpreta a Aitana Huarte en la serie española “El Centro”.

Datos de la actriz

Nombre completo: Clara Segura Crespo

Clara Segura Crespo Lugar de nacimiento: Sant Just Desvern, España

Sant Just Desvern, España Nacionalidad: Española

Española Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1974

6 de mayo de 1974 Conocido por: “Mar adentro” (2004), “Durante la tormenta” (2018) y “El 47” (2024).

ELENA MARTÍN COMO ELSA DÍAZ

En "El Centro", Elena Martin es Elsa Díaz (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

Elena Martín interpreta a Elsa Díaz en la serie española “El Centro”.

Datos de la actriz

Nombre completo: Elena Martín Gimeno

Elena Martín Gimeno Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1992

1992 Conocido por: “Júlia ist” (2017), “Creatura” (2023) y “En casa” (2020).

DAVID LORENTE COMO IÑAKI OLANO

En "El Centro", David Lorente es Iñaki Olano (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

David Lorente interpreta a Iñaki Olano en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

Nombre completo: David Lorente

David Lorente Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1970

1970 Conocido por: “No me gusta conducir” (2022), “Voy a pasármelo bien” (2022) y “Los hombres de Paco” (2005).

ELISABET CASANOVAS COMO BELÉN NAVAS

En "El Centro", Elisabet Casanovas es Belén Navas (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)

Elisabet Casanovas interpreta a Belén Navas en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

Nombre completo: Elisabet Casanovas i Torruella

Elisabet Casanovas i Torruella Lugar de nacimiento: Sabadell, España

Sabadell, España Nacionalidad: Española

Española Fecha y año de nacimiento: 15 de diciembre de 1994

15 de diciembre de 1994 Conocido por: “La Ruta” (2022), “L’última nit del karaoke” (2021) y “Las leyes de la frontera” (2021).

EL RESTO DE LOS ACTORES

Israel Elejalde como Marqués

Nacho Sánchez como Juan Sánchez

Daniel Jumillas como Izan

Tarik Filipovic como Volkov

Ken Appledorn como Dully

Kimberley Tell como Marta Serra

Jazz Vilá como Huertas

Juan M. Barreiro como agente operativo

Eduard Alejandre como camarero whiskería

Clairet Hernández como Antonia

Philip Schurer como jefe de seguridad

Amber Shana Williams

Iván Marcos

