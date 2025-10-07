"La serie es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber", publica Movistar+ (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)
"La serie es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber", publica Movistar+ (Foto: Fonte Films / Movistar Plus+)
Un thriller cargado de acción, espionaje y drama así es “El Centro”, la nueva original de Movistar Plus+ que se estrena el 9 de octubre de 2025. La trama comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas. Debido a su atrapante historia llena de intriga, te doy a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes que forman el elenco.

La serie fue creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y con el guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CENTRO”?

A continuación, el reparto de la serie española de Movistar+ “El Centro”.

JUAN DIEGO BOTTO COMO MICHELÍN

Juan Diego Botto interpreta a Michelín en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

  • Nombre completo: Juan Diego Botto Rota
  • Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
  • Nacionalidad: Argentina y española
  • Fecha y año de nacimiento: 29 de agosto de 1975
  • Conocido por: “La Celestina” (1996), “1492: La conquista del paraíso” (1992) y “En los márgenes” (2022).

TRISTÁN ULLOA COMO ENRIQUE ADARO

Tristán Ulloa interpreta a Enrique Adaro en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

  • Nombre completo: Tristán Ulloa
  • Lugar de nacimiento: Orleans, Francia
  • Nacionalidad: Francesa y española
  • Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1970
  • Conocido por: “Lucía y el sexo” (2001), “Pudor” (2007), “La chica de nieve” (2023), “Berlín” (2023), “El caso Asunta” (2024).

CLARA SEGURA COMO AITANA HUARTE

Clara Segura interpreta a Aitana Huarte en la serie española “El Centro”.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Clara Segura Crespo
  • Lugar de nacimiento: Sant Just Desvern, España
  • Nacionalidad: Española
  • Fecha y año de nacimiento: 6 de mayo de 1974
  • Conocido por: “Mar adentro” (2004), “Durante la tormenta” (2018) y “El 47” (2024).

ELENA MARTÍN COMO ELSA DÍAZ

Elena Martín interpreta a Elsa Díaz en la serie española “El Centro”.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Elena Martín Gimeno
  • Lugar de nacimiento: Barcelona, España
  • Nacionalidad: Española
  • Año de nacimiento: 1992
  • Conocido por: “Júlia ist” (2017), “Creatura” (2023) y “En casa” (2020).

DAVID LORENTE COMO IÑAKI OLANO

David Lorente interpreta a Iñaki Olano en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

  • Nombre completo: David Lorente
  • Lugar de nacimiento: Madrid, España
  • Nacionalidad: Española
  • Año de nacimiento: 1970
  • Conocido por: “No me gusta conducir” (2022), “Voy a pasármelo bien” (2022) y “Los hombres de Paco” (2005).

ELISABET CASANOVAS COMO BELÉN NAVAS

Elisabet Casanovas interpreta a Belén Navas en la serie española “El Centro”.

Datos del actor

  • Nombre completo: Elisabet Casanovas i Torruella
  • Lugar de nacimiento: Sabadell, España
  • Nacionalidad: Española
  • Fecha y año de nacimiento: 15 de diciembre de 1994
  • Conocido por: “La Ruta” (2022), “L’última nit del karaoke” (2021) y “Las leyes de la frontera” (2021).

EL RESTO DE LOS ACTORES

  • Israel Elejalde como Marqués
  • Nacho Sánchez como Juan Sánchez
  • Daniel Jumillas como Izan
  • Tarik Filipovic como Volkov
  • Ken Appledorn como Dully
  • Kimberley Tell como Marta Serra
  • Jazz Vilá como Huertas
  • Juan M. Barreiro como agente operativo
  • Eduard Alejandre como camarero whiskería
  • Clairet Hernández como Antonia
  • Philip Schurer como jefe de seguridad
  • Amber Shana Williams
  • Iván Marcos

