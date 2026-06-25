Después de descubrir que uno de sus estudiantes tiene talento para la escritura, un maestro de literatura y novelista fracasado le ofrece lecciones particulares para ayudarlo a pulir su arte en “El chico de la última fila” (“Notes from the Last Row” en inglés y “Maen kkeutjul sonyeon” en su idioma original), la nueva serie surcoreana de Netflix. No obstante, con cada lección, el profesor se obsesiona cada vez más con la historia de su alumno, lo que comienza a nublar su juicio. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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La fotografía principal de este drama de suspenso psicológico, que se basa en la obra de teatro homónima escrita por Juan Mayorga, concluyó en octubre de 2025. Dirigida por Kim Gyu-tae (“The Trunk”, “Our Blues”, “It’s Okay”, “That’s Love”), esta serie gira en torno a dilemas morales, obsesiones intelectuales y la delgada línea entre el arte y la realidad

“El chico de la última fila”, producida por las compañías Kakao Entertainment y GTist, cuenta con las actuaciones de Choi Min-sik, Choi Hyun-wook, Huh Joon-ho, Yunjin Kim, Jin Kyung, Lee Jin-woo, Moon Jeong-hee, Jo Han-chul, Han Ji-eun, Kim Jong-tae y Jung Yi-seo. Entonces, ¿quién es quién en la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”

1. Choi Min-sik como Heo Mun-oh

Choi Min-sik, reconocida a nivel mundial por su rol protagónico en la película “Old Boy” (2003) y por películas como “Heart Blackened”, “Batalla por la victoria”, “Heaven: To the Land of Happiness”, “In Our Prime” y “Exhuma”, da vida a Heo Mun-oh, profesor de literatura coreana y novelista fracasado. Tras su primer libro, no ha vuelto a escribir, esa es una de las razones por las que se obsesiona con la obra de Lee Kang.

La situación empeora cuando Mun-oh descubre que su estudiante se basa en lo que observa en casa de su rival, el hombre que descalificó su primera y única novela.

Choi Min-sik asume el papel de Heo Mun-oh en la serie coreana "El chico de la última fila", dirigida por Kim Kyu-tae a partir del guion de Jang Myung-woo (Foto: Netflix)

2. Choi Hyun-wook como Lee Kang

Choi Hyun-wook, conocido sobre todo por sus papeles en las series “Veinticinco, veintiuno”, “Un héroe débil” y “My Dearest Nemesis”, interpreta a Lee Kang, un estudiante que posee un talento que merece ser cultivado. Aunque acepta las lecciones privadas, impone su peculiar método creativo.

Choi Hyun-wook da vida a Lee Kang, un estudiante que incluye lo que observa en su obra literaria, en la serie coreana "El chico de la última fila" (Foto: Netflix)

3. Huh Joon-ho como Kim Su-hun

Huh Joon-ho, que fue parte de serie como “The Emperor: Owner of the Mask”, “Kingdom”, “Designated Survivor: 60 Days”, “Under Cover”, “Sabuesos “, “Corazones enterrados” y “Sin piedad para nadie”, asume el papel de Kim Su-hun en “Notes from the Last Row”. Se trata de un exitoso escritor que es el mayor rival de Heo Mun-oh debido a que criticó duramente su primer libro.

Choi Min-sik como Heo Mun-oh y Huh Joon-ho como Kim Su-hun en el drama psicológico coreano "El chico de la última fila", dirigido por Kim Kyu-tae y escrito por Jang Myung-woo (Foto: Netflix)

4. Yunjin Kim como Ahn Eun-joo

Yunjin Kim, que participó en las series “With Love”, “Weding Deureseu”, “Lost”, “Mistresses”, “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” y “Besos, Kitty”, da vida a Ahn Eun-joo, la esposa de Su-hun, antigua compañera de universidad de Heo Mun-oh y su primer amor.

Yunjin Kim interpreta a Ahn Eun-joo, el primer amor de Heo Mun-oh, en la serie coreana "El chico de la última fila" (Foto: Netflix)

5. Jin Kyung como Jo Hyeon-suk

Jin Kyung, que apareció en “Blood”, “The Time We Were Not in Love”, “Oh My Venus”, “Romantic Doctor Kim 2”, “Homemade Love Story”, “Woo, una abogada extraordinaria”, “Amor por contrato”, “My Lovely Liar” y “Fiebre de primavera”, da vida a Jo Hyeon-suk, la esposa de Mun-oh.

Jin Kyung como Jo Hyeon-suk y Choi Min-sik como Heo Mun-oh en una escena de la serie coreana "El chico de la última fila", dirigido por Kim Kyu-tae y escrito por Jang Myung-woo (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Notes from the Last Row”:

Lee Jin-woo como Kim Se-yoon

Moon Jeong-hee como la madre de Se-yoon

Jo Han-chul como un profesor colega de Heo Mun-oh

Han Ji-eun como el ama de llaves de la familia de Se-yoon

Kim Jong-tae como el padre de Se-yoon

Jung Yi-seo como la hermana mayor de Se-yoon

¿DE QUÉ TRATA “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El chico de la última fila”, “tras descubrir el talento de un alumno para escribir, un profesor de Literatura se ofrece como su mentor, pero cuanto más se adentra en el relato, más caótico se torna todo.”

¿CÓMO VER “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”?

“El chico de la última fila” se estrenará el viernes 26 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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