El reconocido actor Michel Brown asume el rol principal de Tomás a lo largo de "El círculo", serie mexicana que explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Lemon Films / Netflix)
El reconocido actor Michel Brown asume el rol principal de Tomás a lo largo de "El círculo", serie mexicana que explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Lemon Films / Netflix)
Carla Ocaña
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La nueva apuesta del suspenso mexicano de se presenta como una estupenda alternativa para quienes disfrutan de los thrillers con secretos, chantajes y amistades puestas a prueba. Se trata de “El círculo”, una que adapta la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson y que cuenta con un reparto protagonista de peso. Así, si te gustaría saber quién es quién entre tantos nombres, esta es para ti. ¡Conoce a cada uno de los actores y personajes de la producción!

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Vale precisar que el show televisivo llega a Netflix el miércoles 7 de octubre del 2026 y narra la historia de cuatro amigos de toda la vida, quienes quedan atrapados en una red de chantajes y peligro inminente.

¿El detonante? Pues, un video filtrado relacionado con el asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos, el cual amenaza con exponer los secretos que podrían destruir esta relación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El círculo”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CÍRCULO”?

1. Osvaldo Benavides como Jaime

Empiezo la lista con uno de los protagonistas de la serie mexicana de Netflix: Jaime, integrante del cuarteto de amigos.

El actor que lo interpreta es Osvaldo Benavides, a quien también hemos visto en “La dictadura perfecta”, “Monarca” y “Por la libre”.

Osvaldo Benavides como Jaime en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)
Osvaldo Benavides como Jaime en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

2. Michel Brown como Tomás

Tomás, por su parte, es el amigo que desata el caos al difundir el video prohibido a través de sus redes sociales.

El artista que asume este rol es Michel Brown, reconocido por su trabajo previo en “Pasión de gavilanes”, “Parot” y “Hernán”.

Michel Brown como Tomás en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)
Michel Brown como Tomás en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

3. Zuria Vega como Amelia

Por otro lado, Amelia es la única mujer en el cuarteto de amigos.

La actriz que le da vida al personaje es Zuria Vega, también integrante de los elencos de “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”, “Las viudas de los jueves” y “Las Pelotaris 1926”.

Zuria Vega como Amelia en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)
Zuria Vega como Amelia en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

4. Raúl Briones como Mario

Finalmente, Mario es el amigo que completa el reparto protagonista de la serie.

Él está interpretado por Raúl Briones, famoso por producciones como “La cocina”, “Una película de policías” y “Paraíso perdido”.

Raúl Briones como Mario en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)
Raúl Briones como Mario en una escena de la serie mexicana "El círculo" (Foto: Lemon Films / Netflix)

Otros actores y personajes de “El círculo”:

  • 5. Natalia Coronado como Jimena
  • 6. Diego Sandoval como Nicolás
  • 7. Mariané Cartas como Viridiana
  • 8. Peter Theis como Jefferson
  • 9. Jorge Zárate
  • 10. Saúl Lisazo
  • 11. María Elisa Camargo como la actriz Pamela Dosantos
  • 12. Pamela Cortes
  • 13. Andrés Revo
  • 14. Alejandro Porter
  • 15. Carlos Gueta

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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