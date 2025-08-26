La espera ha terminado: “El club del crimen de los jueves” ya está en Netflix y promete convertirse en una de las películas más comentadas del año. Dirigida por Chris Columbus, la cinta adapta la exitosa novela de Richard Osman y nos sumerge en un misterioso caso que llega hasta una tranquila residencia de jubilados en la campiña inglesa. Con un elenco de lujo y una historia que combina humor, suspenso y entrañables vínculos de amistad, la película invita a descubrir que nunca es tarde para vivir nuevas aventuras.

La trama sigue a un grupo de cuatro jubilados que, lejos de resignarse a la rutina, dedican sus días a resolver crímenes sin resolver en su comunidad de Coopers Chase. Lo que comienza como un pasatiempo se convierte en una peligrosa investigación real cuando un asesinato sacude la aparente calma de la residencia. Desde ese momento, estos particulares detectives se embarcan en un viaje lleno de intriga, ingenio y giros inesperados.

Helen Mirren es una actriz inglesa de 80 años (Foto: Netflix)

LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”

1. Helen Mirren

Elizabeth Best, interpretada por Helen Mirren, es la líder indiscutible del club. Con un pasado misterioso relacionado con “relaciones internacionales”, su inteligencia, ingenio y firmeza hacen de ella una pieza clave en cada investigación. Aunque carga con el peso de la enfermedad de su esposo Stephen, Elizabeth demuestra que la experiencia y la astucia son armas poderosas frente al crimen.

2. Pierce Brosnan

Ron Ritchie, al que da vida Pierce Brosnan, es el corazón rebelde y humorístico del grupo. Exactivista sindical y apasionado por el fútbol, conserva la chispa de su juventud y un carisma que contagia a todos. Su relación con su hijo Jason, interpretado por Tom Ellis, y su amistad con Ibrahim muestran la faceta más tierna de un personaje que nunca deja de luchar por lo que considera justo.

Pierce Brendan Brosnan es un actor y productor de cine irlandés (Foto: Netflix)

3. Ben Kingsley

Ben Kingsley encarna a Ibrahim Arif, un psiquiatra retirado que aporta serenidad y análisis al club. Educado, reflexivo y profundamente humano, Ibrahim es el contrapunto perfecto a la energía explosiva de Ron. Su visión profesional y su empatía convierten cada una de sus intervenciones en momentos clave dentro de la historia.

4. Celia Imrie

Joyce Meadowcroft, interpretada por Celia Imrie, es la recién llegada a Coopers Chase y una de las voces más cálidas del grupo. Amable, observadora y con gran capacidad de conectar con las personas, Joyce aporta frescura y humanidad al club. Su mirada se convierte en la puerta de entrada para que el espectador conozca el particular universo de la residencia.

5. Naomi Ackie

Naomi Ackie da vida a la agente Donna De Freitas, una joven policía que, en medio de su carrera en ascenso, se topa con el excéntrico grupo de jubilados detectives. Su personaje representa la frescura, la ambición y las ganas de demostrar su valía dentro de un mundo profesional dominado por la desconfianza y la presión.

6. Daniel Mays

Daniel Mays interpreta al inspector Chris Hudson, un policía con gran sentido del deber pero también con una vida personal que no siempre le resulta sencilla. No se ha adaptado bien a la situación desde su divorcio. Come para consolarse, pero lo que realmente quiere es un poco de romance en su vida.

