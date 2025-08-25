Si eres fan de las comedias de misterio, no te puedes perder “El club del crimen de los jueves” (en su idioma original: “The Thursday Murder Club”), la película de Netflix que adapta el exitoso libro homónimo del escritor británico Richard Osman y que trae consigo a un elenco de lujo. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo ver la ficción? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles que debes conocer al respecto.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Chris Columbus, quien es famoso por su trabajo en "Mi pobre angelito“, ”Papá por siempre" y "Harry Potter y la piedra filosofal“.

Además, es una producción original de Amblin Entertainment (la compañía del emblemático cineasta Steven Spielberg).

¿DE QUÉ TRATA “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

“El club del crimen de los jueves” narra la historia de cuatro jubilados que viven en Cooper’s Chase, una elegante residencia para personas mayores ubicada en el campo inglés.

Ellos son un grupo de investigadores aficionados, liderados por una exespía del MI5, quienes se reúnen semanalmente para resolver casos de asesinatos sin resolver por puro entretenimiento.

Sin embargo, su pasatiempo detectivesco toma un giro inesperado cuando un turbio promotor inmobiliario aparece muerto.

Entonces, los septuagenarios se encontrarán en medio de su primer caso real de asesinato... en el que deberán usar todas sus habilidades y experiencia para resolver un verdadero misterio.

MIRA EL TRÁILER DE “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

A continuación, conoce a los veteranos protagonistas de “El club del crimen de los jueves”:

Helen Mirren como Elizabeth Best , una exagente del MI5 y líder determinada del grupo

, una exagente del MI5 y líder determinada del grupo Pierce Brosnan como Ron Ritchie , un exlíder sindical con personalidad caótica

, un exlíder sindical con personalidad caótica Ben Kingsley como Ibrahim Arif , un psiquiatra retirado empático y analítico

, un psiquiatra retirado empático y analítico Celia Imrie como Joyce Meadowcroft, una exenfermera que aporta energía al grupo

Ellos están acompañados de los siguientes miembros del reparto:

David Tennant como Ian Ventham

como Ian Ventham Jonathan Pryce como Stephen Best, el esposo de Elizabeth

como Stephen Best, el esposo de Elizabeth Naomi Ackie como Donna De Freitas, una oficial de policía

como Donna De Freitas, una oficial de policía Daniel Mays como Chris Hudson

como Chris Hudson Henry Lloyd-Hughes como Bogdan

como Bogdan Richard E. Grant como Bobby Tanner

¿CÓMO VER “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

“El club del crimen de los jueves” llega a Netflix el jueves 28 de agosto del 2025. Por lo tanto, para disfrutar la película desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "El club del crimen de los jueves", película del director Chris Columbus que se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje (Foto: Netflix)

