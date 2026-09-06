La famosa plataforma de streaming Netflix suma a su catálogo una producción holandesa que busca conquistar a la mayoría de sus suscriptores. Se trata de “El club gastronómico” (en inglés: “The Perfect Lie” y en su idioma original: “De Eetclub”), un thriller cuya trama se desarrolla entre villas de lujo, cenas exclusivas y un grupo de amigos que esconde más secretos de los que aparenta. Así, si te preguntas de qué va exactamente la serie y desde cuándo podrás verla, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo se compone de siete episodios en total, ambientados en la exclusiva localidad de Bergen.

De esta manera, la ficción combina el thriller psicológico con la crítica social a aquellos círculos que se sostienen en apariencias.

¿DE QUÉ TRATA “EL CLUB GASTRONÓMICO”?

La serie holandesa de Netflix narra la historia de Karen (Loes Haverkort), una mujer que se muda con su familia a Bergen en busca de un nuevo comienzo.

Aquí, ella es recibida con los brazos abiertos en un exclusivo grupo de amigos, el “club gastronómico” que le da título a la producción, entregado a una vida de lujo, cenas eternas y excesos.

Sin embargo, todo cambia cuando una de las lujosas villas del grupo se incendia y Evert (Edwin Jonker), uno de sus integrantes, muere en el siniestro, mientras su esposa y sus hijos logran sobrevivir por poco.

A partir de ahí, nuestra protagonista empieza a notar que esa amistad tan sólida en apariencia se sostiene sobre mentiras. Y es que todos tienen algo que ocultar, y ella se propone descubrir la verdad, así eso le cueste caro.

Cabe resaltar que el show es una adaptación de “The Dinner Club (o ”De Eetclub"), la exitosa novela de la escritora Saskia Noort. Este libro es el primero de una trilogía, continuada con “Debet” y “De Nazaten”, por lo que hay material de sobra si Netflix decide expandir la historia más adelante.

MIRA EL TRÁILER DE “EL CLUB GASTRONÓMICO”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO Y EL EQUIPO CREATIVO DE “EL CLUB GASTRONÓMICO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El club gastronómico”:

Loes Haverkort como Karen

como Karen Teun Luijkx como Michel

como Michel Rifka Lodeizen como Hanneke

como Hanneke Remko Vrijdag como Ivo

como Ivo Charlie Chan Dagelet como Patricia

como Patricia Matthijs van de Sande Bakhuyzen como Simon

como Simon Noortje Herlaar como Babette

como Babette Edwin Jonker como Evert

Por otro lado, la serie fue creada por Dorien Goertzen, quien escribió el guion junto a Jop Esmeijer, y está dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar.

La producción, por su parte, está a cargo de Fiction Valley, estudio responsable de otros títulos del catálogo neerlandés de la plataforma de la “N” roja.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL CLUB GASTRONÓMICO” Y DÓNDE VERLA?

“El club gastronómico” se estrena a nivel mundial en Netflix el jueves 10 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie clasificada para mayores de 16 años dentro de este catálogo, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la ficción.

El póster de "El club gastronómico", serie holandesa que explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Four One Media / Netflix)

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