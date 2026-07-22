“¿Puede una persona saldar alguna vez las deudas de su pasado?” es la premisa de “El cobrador de deudas” (“The Debt Collector” en inglés y “Khon Dueat Thuang Khaen” en su idioma original), película tailandesa de Netflix que narra la historia de un hombre atormentado por su pasado y un diagnóstico terminal. Tras salir de prisión, intenta alejarse del mundo del hampa, pero al ver actos brutales contra personas vulnerables, decide regresar para proteger a las víctimas. ¿Quieres conocer más detalles de esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, miembros del reparto y más.

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El thriller de acción dirigido por Surapong Ploensang (“Cracked”), quien también colaboró en el guion junto a Daew Onusa Donsawai y Pun Homchuen, profundiza en los conceptos del karma, la culpa y las brutales consecuencias de los préstamos ilegales en Tailandia.

Nadech Kugimiya es el protagonista de “El cobrador de deudas”, que cuenta con un elenco conformado por actores como Daou Pittaya Saechua, Tob Chaiwat Thongsaeng, Piyaphong Vongkumlao y Torphong Kul-on.

Num (Nadech Kugimiya) decide proteger a una madre y una hija de los prestamistas abusadores en la película de acción tailandesa "El cobrador de deudas" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL COBRADOR DE DEUDAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El cobrador de deudas”, “luego de pasar tiempo tras las rejas, un antiguo cobrador vive atormentado por la culpa. Con el tiempo jugándole en contra por una enfermedad terminal, regresa a su viejo mundo para vengar las injusticias sufridas por las víctimas de prestamistas despiadados y buscar redención por su pasado.”

“Más que una historia sobre cobradores de deudas, la película narra las deudas que las personas arrastran a lo largo de su vida: deudas de culpa, deudas de responsabilidad, deudas con otros y deudas consigo mismas. Es una historia sobre personas que intentan seguir adelante a pesar de los errores, las cicatrices y las consecuencias que las persiguen”, se explica en Tudum.

Por lo visto en el tráiler, Num busca saldar su propia “deuda kármica” ayudando a personas inocentes amedrentadas por los hombres de un poderoso jefe de préstamos ilegales. Para proteger a una mujer y a una niña, el protagonista debe utilizar sus brutales habilidades y volver al mundo criminal.

¿CÓMO VER “EL COBRADOR DE DEUDAS”?

“El cobrador de deudas” se estrenará el jueves 23 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la película tailandesa de acción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE DEBT COLLECTOR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL COBRADOR DE DEUDAS”

Nadech Kugimiya como Num

Daou Pittaya Saechua como Po

Tob Chaiwat Thongsaeng como Kong

Saichia Wongwirot

Piyaphong Vongkumlao

Torphong Kul-on

Daou Pittaya Saechua asume el papel de Po, el hijo del líder de la red de préstamos ilegales, en la película de acción tailandesa "El cobrador de deudas" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE DEBT COLLECTOR”?

“El cobrador de deudas”, producida por Nalina Chayasombat con Jungka Studio, tiene una duración de 132 minutos, es decir, 2 horas y 12 minutos.

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