“El conjuro”, la saga cinematográfica que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo, se prepara para su gran despedida con “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (en su idioma original: “The Conjuring: Last Rites” y en España: “Expediente Warren: El último rito“), la cinta que presenta el capítulo final de la historia principal de los reconocidos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes del elenco de la película de terror? Pues, esta nota es para ti. ¡Presta atención a la guía de reparto!

Vale precisar que la producción está dirigida por Michael Chaves, quien ya estuvo al frente de “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”.

Además, está basada en el caso real de la familia Smurl, uno de los expedientes más controvertidos en la carrera de los investigadores paranormales Warren.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”?

1. Vera Farmiga como Lorraine Warren

Empiezo la lista con Lorraine Warren, la medium clarividente protagonista de la saga cinematográfica.

Ella está nuevamente interpretada por Vera Farmiga, quien se despide del personaje que la ha acompañado durante más de una década.

Previamente, hemos visto a la actriz es proyectos como “Los infiltrados“, ”El niño con el pijama de rayas” y “Amor sin escalas“.

Vera Farmiga como Lorraine Warren en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Patrick Wilson como Ed Warren

Ed Warren es el demonólogo, autor y conferencista que, junto a su esposa Lorraine, ha investigado miles de casos paranormales a lo largo de su carrera.

El actor que vuelve a darle vida al personaje es Patrick Wilson, también integrante de los elencos de “Watchmen“, ”Prometheus” y “Hard Candy“.

Patrick Wilson como Ed Warren en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Mia Tomlinson como Judy Warren

Judy Warren es la hija de Ed y Lorraine.

La actriz que asume este rol es Mia Tomlinson, reconocida por sus trabajos previos en la serie “The Beast Must Die” y en la docuserie de Netflix “The Lost Pirate Kingdom”, donde se puso en la piel de la pirata Anne Bonny.

Mia Tomlinson como Judy Warren en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Ben Hardy como Tony Spera

Tony Spera es el novio de Judy Warren.

El artista que lo interpreta es Ben Hardy, famoso por darle vida a Roger Taylor, el baterista de Queen, en la película “Bohemian Rhapsody”. Además, ha participado en producciones como “X-Men: Apocalipsis” y “6 Underground”.

Ben Hardy como Tony Spera en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Rebecca Calder como Janet Smurl

Janet Smurl es la matriarca de la familia protagonista del caso que inspira la película.

El papel está a cargo de Rebecca Calder. En su filmografía, destacan los títulos: “Love Me Do”, “Memory” y “I May Destroy You”.

Rebecca Calder forma parte del elenco de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: @rebeccacalder_ / Instagram)

Otros actores y personajes de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”:

6. Steve Coulter como el Padre Gordon , el asesor espiritual de los Warren

, el asesor espiritual de los Warren 7. Elliot Cowan como Jack Smurl , el patriarca de la familia Smurl

, el patriarca de la familia Smurl 8. Kíla Lord Cassidy como Heather Smurl , hija de la familia Smurl

, hija de la familia Smurl 9. Beau Gadsdon como Dawn Smurl , hija de la familia Smurl

, hija de la familia Smurl 10. Molly Cartwright como Shannon Smurl , hija de la familia Smurl

, hija de la familia Smurl 11. Shannon Kook como Drew , personaje que ha aparecido en múltiples entregas de la saga

, personaje que ha aparecido en múltiples entregas de la saga 12. John Brotherton como Brad Hamilton

