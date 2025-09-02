“El Conjuro 4: Últimos Ritos” (en su idioma original: “The Conjuring: Last Rites” y en España: "Expediente Warren: El último rito“) llega a los cines durante la primera semana de septiembre del 2025, por lo que los fans del terror ya especulan respecto a cuándo podrán disfrutar de la película en la comodidad de su hogar. ¿Eres uno de ellos? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha tentativa de su estreno en HBO Max.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Michael Chaves y muestra cómo los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentan su último y más aterrador caso.

Se trata de los ataques contra la familia Smurl de Pensilvania, quienes los contactan para lidiar con una violenta presencia demoníaca que ha atormentado su hogar durante años.

Así, en esta despedida definitiva de la saga, los Warren deben confrontar entidades sobrenaturales que pondrán a prueba toda su experiencia antes de su retiro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”:

FECHA DE ESTRENO DE “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS” EN LOS CINES

La película de terror se estrena en los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 4 de septiembre del 2025

: jueves 4 de septiembre del 2025 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 5 de septiembre del 2025

Por lo tanto, para ver la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

¿CUÁNDO LLEGA “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS” A HBO MAX?

Hasta el año 2022, Warner Bros. había establecido un periodo de 45 días entre el lanzamiento oficial de sus películas y su llegada a HBO Max.

Sin embargo, hoy en día, las fechas de aterrizaje en el streaming se deciden caso por caso.

Así, según las especulaciones de la industria, “El Conjuro 4: Últimos Ritos” podría llegar a la plataforma entre diciembre del 2025 y febrero del 2026, considerando un periodo de 90 a 120 días desde su estreno en pantalla grande.

LAS OTRAS PELÍCULAS DE “EL CONJURO” EN HBO MAX

Mientras tanto, los fans del universo cinematográfico “El conjuro” pueden repasar toda la franquicia en HBO Max, donde están disponibles cada una de las películas anteriores.

Esto incluye las tres primeras cintas de la saga principal, así como los proyectos derivados: “Annabelle” (la trilogía), “La monja” (dos entregas) y “La maldición de la Llorona”.

Patrick Wilson, Vera Farmiga y Ben Hardy se lucen en el elenco principal de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

