La última entrega de “El conjuro”, la franquicia más exitosa del cine de terror contemporáneo, tiene su origen en uno de los episodios más controvertidos de la historia paranormal estadounidense. Y es que la película “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (en su idioma original: “The Conjuring: Last Rites”) presenta el caso de la familia Smurl, el cual sigue llamando la atención de los seguidores de los relatos sobrenaturales. Por eso, en esta nota, te cuento la verdadera historia que inspira el largometraje. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta está dirigida por Michael Chaves y marca la despedida de Vera Farmiga y Patrick Wilson como los Warren.

Además, llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 4 de septiembre del 2025

: jueves 4 de septiembre del 2025 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 5 de septiembre del 2025

Antes de continuar, mira el tráiler de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”:

LA VERDADERA HISTORIA DE LA FAMILIA SMURL, EL CASO DETRÁS DE “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”

1. El origen del caso

La historia de la familia Smurl comenzó de manera trágica en 1972, cuando el devastador huracán Agnes destruyó su hogar original.

Por lo tanto, Jack y Janet Smurl, junto con sus hijas pequeñas, se vieron obligados a buscar un nuevo refugio.

En agosto del 1973, ellos encontraron lo que parecía ser una segunda oportunidad: un antiguo dúplex construido en 1882 ubicado en la calle Chase de West Pittston, Pensilvania.

Y si bien, durante los primeros 18 meses, la familia experimentó una tranquilidad engañosa.... eventualmente, todo cambió de forma siniestra.

En ese sentido, además de las primeras manifestaciones de presencia sobrenatural (ruidos, apagones y desapariciones de objetos), luego identificaron olores a azufre, manchas negras en paredes y electrodomésticos que estallaban.

2. La escalada de los fenómenos

Los Smurl también fueron testigos de sombras flotantes, voces y muebles que se movían solos.

Tras esto, la situación se agravó: el perro fue arrojado contra la pared, una hija fue empujada escaleras abajo y, en el punto más escalofriante de los ataques, Jack y Janet reportaron agresiones sexuales por parte de las entidades.

3. La intervención de los Warren

En 1986, después de más de una década de tormentos, los Smurl contactaron a Ed y Lorraine Warren.

Durante su primera noche en la propiedad, los investigadores paranormales reportaron temblores de muebles, caídas bruscas de temperatura y la aparición de una “masa” oscura.

Ellos determinaron que la casa estaba ocupada por cuatro entidades distintas: tres espíritus humanos y una presencia demoníaca responsable de las agresiones físicas y sexuales.

Tal como se presumía, durante los meses de investigación, los Warren experimentaron muchos más fenómenos.

Sin embargo, a pesar de los múltiples exorcismos realizados por sacerdotes católicos y los esfuerzos de los demonólogos, los Smurl nunca lograron liberarse de la presencia maligna en su vivienda.

4. El caso que marcó a los Warren

En 1986, la familia decidió abandonar la propiedad y mudarse a Wilkes-Barre. No obstante, según sus testimonios, los fenómenos paranormales los siguieron a su nueva residencia hasta 1989, cuando -tras un último exorcismo- los Smurl afirmaron haber encontrado la paz.

Cabe resaltar que, para Ed y Lorraine Warren, el caso representó uno de los pocos que nunca pudieron resolver completamente... marcando su carrera para siempre.

5. La controversia sobre el caso

Al ser una historia muy famosa en Estados Unidos, tampoco se escapó de la controversia.

Así, al saberse que Jack Smurl había sido sometido a una cirugía para remover agua de su cerebro en 1983, los escépticos usaron la operación para justificar posibles alucinaciones.

Por otro lado, el profesor Paul Kurtz calificó el caso como “farsa” y sugirió causas psicológicas.

Finalmente, Debra Owens, quien se mudó a la antigua casa de los Smurl en 1988, reportó que nunca experimentó nada sobrenatural durante su estancia.

De esta manera, el debate sobre la veracidad de los eventos fue parte de la conversación de los estadounidenses durante años y, a propósito del estreno de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, ahora se abre a todo el mundo.

Los fenómenos paranormales que enfrentaron los Smurl escalaron de ruidos y olores fétidos a agresiones físicas y sexuales contra la familia (Foto: Warner Bros. Pictures)

