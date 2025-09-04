A propósito del estreno de “El Conjuro 4: Últimos Ritos” (“The Conjuring: Last Rites” en su idioma original y “Expediente Warren: El último rito” en España), te compartimos el orden cronológico para ver todas las películas de la popular saga de terror. Pero ahora, te contamos qué títulos debes ver para entender la novena entrega de la franquicia. ¿Realmente es necesario ver las anteriores cintas para comprender el largometraje dirigido por Michael Chaves?

Aunque la película de terror sobrenatural escrita por David Leslie Johnson e Ian B. Goldberg funciona como una cinta independiente y se puede disfrutar sin conocer toda historia de los Warren, la experiencia cinematográfica mejora cuando estás familiarizado con los casos más importantes de Ed ( Patrick Wilson) y Lorraine (Vera Farmiga).

Sin duda, hay elementos de “El Conjuro: Últimos Ritos” que funcionan mejor si los espectadores ya han visto las películas anteriores de la franquicia. Entre otras cosas porque, los protagonistas se enfrentan a un demonio del que apenas escaparon en el pasado.

LAS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA QUE DEBES VER PARA ENTENDER “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”

La saga de “El conjuro”

El conjuro (2013)

El conjuro 2 (2016)

El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren, mientras que Patrick Wilson da vida a su esposo Ed Warren en las películas de “El Conjuro” (Foto: Warner Bros. Pictures)

“The Conjuring: Last Rites” realiza un breve repaso de la historia de los Warren y muestra a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine, por lo tanto, eso ayuda a comprender mejor la historia. No obstante, si ya viste las tres anteriores películas de “El conjuro”, sin duda notarás algunas referencias.

En cada película de “El conjuro” se muestra el desarrollo de los Warren, así que, puedes ver las tres películas anteriores para recordar cada detalle de su historia y los demonios a los que se han enfrentado.

Además, Judy Warren (Mia Tomlinson) tiene un papel fundamental en la nueva película, ya que debe controlar las habilidades heredadas de su madre, que te llevan a recordar a Lorraine en “El Conjuro 2”.

La saga de “Annabelle”

Annabelle (2014)

Annabelle: La creación (2017)

Annabelle vuelve a casa (2019)

"Annabelle" de 2014 es un spin-off de la película "The Conjuring" y la segunda entrega de "The Conjuring Universe" (Foto: Warner Bros. Pictures)

“Annabelle” resulta fundamental para entender el arco argumental de Judy, ya que la muñeca en la sala de trofeos de los Warren ha tenido un gran impacto que la hija de los Warren.

De hecho, la tercera entrega de la trilogía derivada, ”Annabelle Comes Home”, se centró más en Judy y su niñera.

Por otro lado, aunque en “The Conjuring: Last Rites” puedas notar algún elemento de “La Monja” y “La Monja 2”, no tiene un gran impacto en la nueva entrega de la franquicia, así que no es necesario que las veas antes de acudir al cine.

