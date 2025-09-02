La actriz Vera Farmiga ha confesado más de una vez que salir del universo de “El Conjuro” nunca es sencillo. Con cada rodaje, la actriz parece cargar un peso adicional, y su despedida definitiva en “El Conjuro: Últimos Ritos” no fue la excepción. Más allá de lo que ocurre frente a las cámaras, Farmiga reveló que también vivió experiencias inquietantes detrás de escena, como si la línea entre ficción y realidad se desdibujara durante las grabaciones.

LOS INEXPLICABLES MORETONES QUE LE APARECIERON A VERA FARMIGA

La intérprete de Lorraine Warren compartió que, en varias ocasiones, su cuerpo terminó marcado de manera inexplicable. “Sí, me golpean”, aseguró en entrevista con E! News, mostrando una fotografía de un moretón en forma de cruz que apareció en su pierna mientras filmaba la nueva entrega. Para Farmiga, estas huellas son parte de un patrón que se repite en cada película de la saga: misteriosos moretones sin explicación alguna.

Aunque tanto ella como Patrick Wilson, su inseparable compañero en pantalla, suelen evitar hablar de estos sucesos, Farmiga reconoció que es difícil ignorarlos. “Estamos entre la espada y la pared: sensacionalizarlo y vender una película”, explicó, subrayando que no buscan explotar estos incidentes más allá de lo necesario. El silencio, de algún modo, se convierte en una forma de protección frente a lo que escapa a toda lógica.

La actriz contó en redes sociales que le salió este moretón durante las grabaciones de "El Conjuro 4" (Foto: Instagram / Vera Farmiga)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “EL CONJURO: ÚLTIMOS RITOS”?

En “El Conjuro: Últimos Ritos”, los Warren se enfrentan a un caso basado en hechos reales: los supuestos fenómenos sobrenaturales que vivió la familia Smurl en Pensilvania entre los años 70 y 80. Bajo la dirección de Michael Chaves y con James Wan y Peter Safran en la producción, Farmiga y Wilson se sumergieron una vez más en un relato cargado de horror y desesperación, llevando al límite la resistencia emocional de sus personajes.

Farmiga advirtió que los espectadores deben ir preparados para una experiencia intensa. “Prepárate, hombre”, señaló con franqueza. “Vas a saltar y gritar, pero también vas a derramar muchas lágrimas. Solo digo. Vas a estar en carne viva. Consigue esos pañuelos, y de preferencia los que tienen loción”, añadió. Sus palabras adelantan una mezcla de terror y emoción que promete marcar a la audiencia.

Patrick Wilson, por su parte, habló desde la nostalgia de un final que se siente distinto a los anteriores. “Es imposible expresarlo con palabras”, confesó el actor, destacando que, pese a la naturaleza nómada de su profesión, este cierre fue especialmente difícil. “Sentí que algo se estaba acabando. Y esto es lo más difícil que han vivido estos personajes. Podría decirse que es lo más difícil que hemos vivido nosotros, sin duda en esta franquicia”, apuntó.

Para ambos intérpretes, despedirse de Lorraine y Ed Warren significa cerrar más de una década de trabajo en común, explorando historias que han puesto los nervios de punta a millones de espectadores. Y aunque el público se queda con el resultado en la pantalla, ellos cargan también con lo invisible: el peso emocional, las heridas físicas y la huella de cada rodaje.

Cabe mencionar que “El Conjuro: Últimos Ritos” llegará a los cines el 5 de septiembre, cerrando un ciclo que no solo redefine la franquicia, sino que también deja claro por qué las películas inspiradas en los Warren siguen siendo uno de los fenómenos más intensos del cine de terror contemporáneo. Una despedida aterradora, emotiva y, como advierte Farmiga, imposible de olvidar.

