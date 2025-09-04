Desde hace más de una década, “El Conjuro” ha sido una de las franquicias más queridas por los fanáticos del terror. Y no lo digo solo por su éxito en taquilla, sino por la conexión emocional que muchos hemos tenido con Ed y Lorraine Warren, interpretados magistralmente por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Pero ahora, con el estreno de “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, llega una noticia que muchos temíamos: esta será la última película de la saga principal.

Sí, es oficial. “The Conjuring: Last Rites” marca el cierre definitivo de la historia de los Warren en la pantalla grande. Y aunque hay sentimientos encontrados al respecto, también hay razones claras y contundentes detrás de esta decisión. Lo cierto es que no se trata de una cancelación ni de una falta de ideas, sino de una elección pensada por quienes han llevado esta historia desde el inicio.

Una terrorífica criatura en una escena de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ ESTE ES EL FINAL DE “EL CONJURO”?

El encargado de dirigir este capítulo final es Michael Chaves, quien ya había trabajado en el universo de “El Conjuro” con títulos como “La Monja II”, “La Maldición de La Llorona” y “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”. En una entrevista reciente con GamesRadar+, contó que dirigir “Últimos Ritos” fue una gran responsabilidad. “Sentí toda la presión”, confesó, consciente del cariño que millones de personas sienten por esta saga.

Él mismo dijo que su intención era clara: “Hacer algo realmente especial para los fans que crecieron con la franquicia”. Muchos, como él, vieron su primera película de terror siendo niños, y “El Conjuro” representa para esta generación lo que “Pesadilla en Elm Street” fue para la anterior.

Pero ¿por qué terminar ahora? Según Chaves, fue una decisión consensuada y estratégica: cerrar el ciclo en un punto alto. “Estamos en un gran momento con esta serie y no queremos que se arruine. Queríamos terminar con confianza y en nuestros propios términos”, explicó.

En otras palabras, prefieren dejar una buena impresión final que seguir estirando la historia hasta que pierda su esencia. Y, francamente, eso es bueno para los fans. No muchas franquicias logran tener un final digno y bien planificado, especialmente en el género de terror.

UN PEQUEÑO ADELANTO DE LO QUE SE VERÁ EN CINES

En “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, volvemos a ver a los Warren enfrentándose a una entidad demoníaca, esta vez en la famosa casa de la familia Smurl, un caso basado en hechos reales ocurrido en 1986. La película incluye todos los elementos que han hecho famosa a la saga: exorcismos, fenómenos paranormales y, por supuesto, la presencia escalofriante de Annabelle, que también aparece brevemente.

Michael Chaves incluso dijo que sería un error hacer la última película sin algún elemento de Annabelle, a quien definió como “casi la mascota de El Conjuro”.

NO ES EL FIN DEL UNIVERSO, SOLO DEL ARCO DE LOS WARREN

Aunque esta película marca el cierre de los Warren, eso no significa que el universo de “El Conjuro” haya terminado. El propio Richard Brener, presidente de New Line Cinema, confirmó que “Last Rites” solo cierra lo que él llama la “fase uno” de la franquicia.

Esto quiere decir que podrían venir nuevas películas, ya sea con otros casos paranormales, spin-offs o incluso nuevos personajes. Pero en cuanto a Ed y Lorraine Warren, este es su adiós definitivo.

Patrick Wilson y Vera Farmiga como a Ed y Lorraine Warren, respectivamente, en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

FECHA DE ESTRENO

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” se estrena en cines de Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025, aunque en algunos países como Filipinas, México, Perú, etc, ya llegó el 4 de septiembre. Es una de las películas más esperadas del año dentro del género de horror, y sin duda marcará un antes y un después para los seguidores de esta historia.

Con una narrativa intensa y toques emocionales, la película busca cerrar de forma satisfactoria una saga que ha sabido mezclar el terror sobrenatural con historias humanas llenas de fe, miedo y redención.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.