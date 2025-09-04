“The Conjuring: Last Rites” (en español: “El Conjuro: Últimos Ritos”) es la última película de la saga de terror protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de Lorraine y Eda Warren. Debido a que la trama presenta uno de los casos más desafiantes para la pareja en toda su carrera como investigadores de fenómenos paranormales, pues se topan nada más y nada menos que con el primer demonio que encontraron en sus inicios, muchas personas se preguntan si realmente vale la pena disfrutar de este proyecto en pantalla grande. A continuación, te doy a conocer lo que está diciendo la crítica sobre la cinta.

Vale precisar que esta producción está dirigida por Michael Chaves, cineasta también detrás de “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”), la anterior entrega de la saga que nació en el 2013.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan para la última aventura de los Warren en "El conjuro 4: últimos ritos". (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “THE CONJURING: LAST RITES”?

La película “The Conjuring: Last Rites” debutó en el portal especializado Rotten Tomatoes con un porcentaje aprobatorio de 61%, basado en 57 reseñas.

En tanto, de acuerdo con Metacritic, el filme obtuvo un puntaje 51/100 en base a 18 reseñas de críticos. De ese total, 39% fue positivo, 50% mixto y 11% negativo.

Mia Tomlinson se convierte en una nueva protagonista de la saga al hacer de Judy Warren. (Foto: Warner Bros.)

LAS PRINCIPALES RESEÑAS DE “THE CONJURING: LAST RITES”

A continuación, algunas críticas publicadas por destacados medios de entretenimiento sobre el filme “The Conjuring: Last Rites”.

Para Mark Kennedy, de Associated Press : La película “parece finalmente cerrar el ataúd de esta parte de la franquicia, despidiendo una serie que se deleita con elementos de terror atemporales: columpios que se mueven misteriosamente, suelos que crujen, juguetes de pilas que se encienden de repente y pomos que traquetean (…). Hay demasiada dependencia de las tormentas eléctricas, cortes rápidos de monstruos sonrientes, una lenta preparación para la batalla final climática que se arrastra en algunas partes” .

La película . Para Jeff Ewing, de Collider : “Last Rites concluye las carreras de los Warren con una sólida base para posibles futuras salidas y un gran trabajo y actuaciones familiares, pero le resta sustos y ritmo. Exactamente cuando la franquicia debería presentar a su villano más memorable, avanza torpemente con su antagonista menos desarrollado hasta el momento” .

. Para Eric Goldman, de IGN : “Las aventuras cinematográficas de Ed y Lorraine Warren llegan a su fin con ‘El Conjuro: Últimos Ritos’, pero lamentablemente no terminan con su caso más emocionante. Es una lástima, porque la película empieza con buen pie antes de perder fuerza y ​​nunca recuperarla (…). Durante gran parte de su metraje, parece como si estuviéramos viendo dos películas diferentes porque lleva mucho tiempo unir a los Smurls y los Warrens. Para cuando Chaves logra reunirlos, la energía inicial se ha disipado y la película empieza a resultar pesada” .

. Para Frank Scheck de Hollywood Reporter : “Todo parece anticuado ya, con el regreso del director Michael Chaves (‘El Conjuro: Obligado por el Diablo’, ‘La Monja II’) sin aportar mucha frescura ni vitalidad. La majestuosidad del conjunto resulta aún más anticuada a la luz de películas de terror recientes, audaces y originales como ‘Sinners’, ‘Weapons’ y todo lo dirigido por Jordan Peele” .

. Para Mae Abdulbaki, de Screen Rant : “Michael Chaves regresa a dirigir ‘Last Rites’ tras ‘El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo’ y su capacidad para asustar de verdad y crear tensión a lo largo de la película es excelente. Nos cautiva desde el primer momento (…). Algunos de los elementos más terroríficos y los sobresaltos son previsibles, mientras que otros definitivamente no. Es un susto inquietante, delicadamente construido. Se requiere paciencia para un buen desenlace, y Chaves lo entiende” .

. Para Chris Evangelista, de Slash Film : “Tras varias traumáticas aventuras fantasmales, la historia de los Warren llega a su fin con el gran final, ‘El Conjuro: Últimos Ritos’. Es una película recargada y frenética, pero también divertida, tierna y llena de esos sustos de feria bien logrados que cumplen su función. Y, una vez más, el motor principal es el amor eterno entre Ed y Lorraine, quienes deben enfrentarse a una presencia demoníaca que conocieron por primera vez en los años 60, cuando su carrera como cazadores de fantasmas apenas comenzaba” .

. Para William Bibbiani, de The Wrap : “No es la película más aterradora de la serie ni la más interesante, pero sigue siendo ‘El Conjuro’ (…). Los fans sacarán algo de provecho, todos los demás se encogerán de hombros y dirán que está bien (…). Como película de terror, ‘El Conjuro: Últimos Ritos’ es una película genérica, ni buena ni mala. Prácticamente le ruega al público que la juzgue con un criterio de ‘aprobado/reprobado’. Como conclusión de la saga ‘El Conjuro’, tiene un poco más de éxito, pero no mucho” .

. Para Helen O´Hara, de Empire : “Esta última entrega, que parece concebida como una especie de final para sus héroes demonólogos, suele ser muy aterradora, pero cada vez da más la sensación de que se guarda los golpes para que Vera Farmiga y Lorraine y Ed Warren, interpretados por Patrick Wilson, nunca sean superados en armamento. Al fin y al cabo, el amor verdadero debe sobrevivir (…). Una divertida mezcla de sustos y sentimentalismo que justifica en gran medida su larga duración, con sustos efectivos y un toque de despedida. Eso sí, no la veas sin antes intentar vaciar el ático” .

. Para J. Kim Murphy, de Variety : “A pesar de su parafernalia de carnaval, ‘The Conjuring’ siempre ha sido una franquicia basada en la fe, tomando al pie de la letra la consejería cristiana poco ortodoxa de los Warren. Sea o no aconsejable, fue poderoso ver cómo sus convicciones transformaban la situación de otra familia. Que esta serie de terror tan derivada llegue a su fin por invertir demasiado en los Warren —su creación más fiable, la única que es innegablemente suya— es una clara señal de que su utilidad ha superado con creces” .

. Para Mike McCahill, de The Guardian: “La crudeza puede ser la clave: los Warren se han convertido en referentes reconfortantes para quienes no quieren que el terror sea demasiado caótico. Dentro de sus propios parámetros limitados como sistema de entrega de guiñol insulso, Last Rites podría satisfacer las necesidades de ese público objetivo. Wilson y Farmiga conservan la solidez personificada, capaces de animar incluso el diálogo espiritual más especulativo. Sin embargo, la cinematografía no se saca ninguna sorpresa de la chistera, y no da indicios de que lo haría si pudiera”.

