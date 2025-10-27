Cuando la supervivencia deja de ser metáfora y se convierte en regla del juego, comienza “El Conquistador: Supervivencia Extrema”. Este nuevo reality panorámico y brutal prepara a sus participantes para un reto sin intermediarios: clima implacable, decisiones extremas y solo un equipo ganador. Su estreno está fijado para este lunes 27 de octubre, y desde ya promete cambiar la definición de competencia televisiva.

¿DE QUÉ TRATA “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?

La propuesta es clara: 36 concursantes comunes —no celebridades de alto perfil— se lanzan a un territorio salvaje en República Dominicana, donde tres equipos competirán por los dos elementos más básicos de la civilización: comida y refugio. Encabezados por los capitanes de equipo, cada participante debe ganarse no solo las pruebas físicas, sino el derecho a sobrevivir en condiciones que varían según su rendimiento.

Los retos se estructuran en tres fases. Primero, todos por equipos: Amazonas (solo mujeres), Titanes (hombres) y Centauros (mixto) luchan juntos. Después, la competencia se vuelve individual en la fase de unificación y finalmente llegan las clasificatorias y la gran final, donde solo los más resistentes se mantienen. La estrategia, la fortaleza y la adaptabilidad serán claves.

El entorno en que se mueven no es solo escenario: es adversario. Los participantes alternarán entre tres campamentos radicalmente distintos: El Rico, con provisiones cómodas; El Pobre, con recursos mínimos; y El Infernal, donde la carencia de alimentos, descanso y comodidad expone al límite físico y emocional a quienes caen allí. Esta dinámica añade una capa de presión constante: ganar no solo evita la eliminación, también define dónde duermes y qué comes.

La conducción está en manos de Julián Gil y Valeria Marín, quienes además protagonizan un spin-off documental llamado “Luna de Miel Extrema” que mostrará su convivencia y desafíos detrás de cámaras. Su rol va más allá de presentar: acompañan y viven junto a los equipos, convirtiendo su vínculo con los participantes en parte esencial del relato.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”

Capitanes:

Viridiana Álvarez

Peter Hance

Eduardo Ávila “Judoman”

Participantes

Addy Linette

Cindy Palacios

Enedino

Mitotiani García

Asaf Torres

Luise

Baby Moreno

Coach Coronita

David Barrera

Milagro Mariño

Richie Almor

Julián Muñoz Medina

Airy

Piña Estefan

Franco Tradardi

Javi Medina

Breh

Pablo Maromas

Rey Arturo Smith

Clau Canchola

Poly

Mr. Jay

Jorge Medina

Arielo Vázquez

Jeffrey ‘Mamba’ Cerda

Lina Balvin

Yaritza Medina

Paty Tellez

Jenlica Giusti

Héctor Perfecto

Fede Trava

Jocelyn Villegas

César Suarez

Luis Gómez

Georgina ‘Gina’ Nájera

Yuyo

¿CÓMO Y DÓNDE VER “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?

El programa se emitirá de lunes a viernes, con contenido adicional, entrevistas y retos inéditos disponibles en la plataforma ViX y el sitio web de Univision.

Los horarios de transmisión son los siguientes:

Estados Unidos (UniMás): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT .

. México (Canal 5): 9:30 p.m. hora local .

. España (Univision Now / ViX): 3:00 a.m. (hora peninsular).

(hora peninsular). Sudamérica: horarios aproximados de 10:30 p.m. en Perú y Colombia, 11:30 p.m. en Venezuela y Bolivia, y 12:30 a.m. en Argentina y Chile.

Más que un simple reality de competencia, “El Conquistador: Supervivencia Extrema” es una experiencia de resistencia humana. Entre alianzas rotas, noches de tormenta y pruebas que empujan los límites del cuerpo, el programa se convierte en una metáfora brutal sobre lo que significa sobrevivir. Esta vez no basta con ganar: hay que soportar.

