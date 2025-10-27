Julián Gil y Valeria Marín conducen "El Conquistador: Supervivencia Extrema" (Foto: Vix)
Julián Gil y Valeria Marín conducen "El Conquistador: Supervivencia Extrema" (Foto: Vix)
Enzo Mori
Enzo Mori

Cuando la supervivencia deja de ser metáfora y se convierte en regla del juego, comienza . Este nuevo reality panorámico y brutal prepara a sus participantes para un reto sin intermediarios: clima implacable, decisiones extremas y solo un equipo ganador. Su estreno está fijado para este lunes 27 de octubre, y desde ya promete cambiar la definición de competencia televisiva.

¿DE QUÉ TRATA “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?

La propuesta es clara: 36 concursantes comunes —no celebridades de alto perfil— se lanzan a un territorio salvaje en República Dominicana, donde tres equipos competirán por los dos elementos más básicos de la civilización: comida y refugio. Encabezados por los capitanes de equipo, cada participante debe ganarse no solo las pruebas físicas, sino el derecho a sobrevivir en condiciones que varían según su rendimiento.

Los retos se estructuran en tres fases. Primero, todos por equipos: Amazonas (solo mujeres), Titanes (hombres) y Centauros (mixto) luchan juntos. Después, la competencia se vuelve individual en la fase de unificación y finalmente llegan las clasificatorias y la gran final, donde solo los más resistentes se mantienen. La estrategia, la fortaleza y la adaptabilidad serán claves.

El entorno en que se mueven no es solo escenario: es adversario. Los participantes alternarán entre tres campamentos radicalmente distintos: El Rico, con provisiones cómodas; El Pobre, con recursos mínimos; y El Infernal, donde la carencia de alimentos, descanso y comodidad expone al límite físico y emocional a quienes caen allí. Esta dinámica añade una capa de presión constante: ganar no solo evita la eliminación, también define dónde duermes y qué comes.

La conducción está en manos de Julián Gil y Valeria Marín, quienes además protagonizan un spin-off documental llamado “Luna de Miel Extrema” que mostrará su convivencia y desafíos detrás de cámaras. Su rol va más allá de presentar: acompañan y viven junto a los equipos, convirtiendo su vínculo con los participantes en parte esencial del relato.

“El conquistador: supervivencia extrema” es el nuevo reality de alto riesgo de UNIMÁS (Foto: UNIMÁS)
“El conquistador: supervivencia extrema” es el nuevo reality de alto riesgo de UNIMÁS (Foto: UNIMÁS)

LISTA DE PARTICIPANTES DE “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”

Capitanes:

  • Viridiana Álvarez
  • Peter Hance
  • Eduardo Ávila “Judoman”

Participantes

  • Addy Linette
  • Cindy Palacios
  • Enedino
  • Mitotiani García 
  • Asaf  Torres
  • Luise 
  • Baby Moreno 
  • Coach Coronita
  • David Barrera
  • Milagro Mariño
  • Richie Almor
  • Julián Muñoz Medina
  • Airy
  • Piña Estefan
  • Franco Tradardi
  • Javi Medina
  • Breh 
  • Pablo Maromas
  • Rey Arturo Smith
  • Clau Canchola
  • Poly
  • Mr. Jay
  • Jorge Medina
  • Arielo Vázquez
  • Jeffrey ‘Mamba’ Cerda
  • Lina Balvin
  • Yaritza Medina
  • Paty Tellez
  • Jenlica Giusti
  • Héctor Perfecto
  • Fede Trava
  • Jocelyn Villegas
  • César Suarez
  • Luis Gómez
  • Georgina ‘Gina’ Nájera
  • Yuyo

¿CÓMO Y DÓNDE VER “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?

El programa se emitirá de lunes a viernes, con contenido adicional, entrevistas y retos inéditos disponibles en la plataforma ViX y el sitio web de Univision.

Los horarios de transmisión son los siguientes:

  • Estados Unidos (UniMás): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT.
  • México (Canal 5): 9:30 p.m. hora local.
  • España (Univision Now / ViX): 3:00 a.m. (hora peninsular).
  • Sudamérica: horarios aproximados de 10:30 p.m. en Perú y Colombia, 11:30 p.m. en Venezuela y Bolivia, y 12:30 a.m. en Argentina y Chile.

Más que un simple reality de competencia, “El Conquistador: Supervivencia Extrema” es una experiencia de resistencia humana. Entre alianzas rotas, noches de tormenta y pruebas que empujan los límites del cuerpo, el programa se convierte en una metáfora brutal sobre lo que significa sobrevivir. Esta vez no basta con ganar: hay que soportar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC