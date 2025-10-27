Cuando la supervivencia deja de ser metáfora y se convierte en regla del juego, comienza “El Conquistador: Supervivencia Extrema”. Este nuevo reality panorámico y brutal prepara a sus participantes para un reto sin intermediarios: clima implacable, decisiones extremas y solo un equipo ganador. Su estreno está fijado para este lunes 27 de octubre, y desde ya promete cambiar la definición de competencia televisiva.
¿DE QUÉ TRATA “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?
La propuesta es clara: 36 concursantes comunes —no celebridades de alto perfil— se lanzan a un territorio salvaje en República Dominicana, donde tres equipos competirán por los dos elementos más básicos de la civilización: comida y refugio. Encabezados por los capitanes de equipo, cada participante debe ganarse no solo las pruebas físicas, sino el derecho a sobrevivir en condiciones que varían según su rendimiento.
Los retos se estructuran en tres fases. Primero, todos por equipos: Amazonas (solo mujeres), Titanes (hombres) y Centauros (mixto) luchan juntos. Después, la competencia se vuelve individual en la fase de unificación y finalmente llegan las clasificatorias y la gran final, donde solo los más resistentes se mantienen. La estrategia, la fortaleza y la adaptabilidad serán claves.
El entorno en que se mueven no es solo escenario: es adversario. Los participantes alternarán entre tres campamentos radicalmente distintos: El Rico, con provisiones cómodas; El Pobre, con recursos mínimos; y El Infernal, donde la carencia de alimentos, descanso y comodidad expone al límite físico y emocional a quienes caen allí. Esta dinámica añade una capa de presión constante: ganar no solo evita la eliminación, también define dónde duermes y qué comes.
La conducción está en manos de Julián Gil y Valeria Marín, quienes además protagonizan un spin-off documental llamado “Luna de Miel Extrema” que mostrará su convivencia y desafíos detrás de cámaras. Su rol va más allá de presentar: acompañan y viven junto a los equipos, convirtiendo su vínculo con los participantes en parte esencial del relato.
LISTA DE PARTICIPANTES DE “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”
Capitanes:
- Viridiana Álvarez
- Peter Hance
- Eduardo Ávila “Judoman”
Participantes
- Addy Linette
- Cindy Palacios
- Enedino
- Mitotiani García
- Asaf Torres
- Luise
- Baby Moreno
- Coach Coronita
- David Barrera
- Milagro Mariño
- Richie Almor
- Julián Muñoz Medina
- Airy
- Piña Estefan
- Franco Tradardi
- Javi Medina
- Breh
- Pablo Maromas
- Rey Arturo Smith
- Clau Canchola
- Poly
- Mr. Jay
- Jorge Medina
- Arielo Vázquez
- Jeffrey ‘Mamba’ Cerda
- Lina Balvin
- Yaritza Medina
- Paty Tellez
- Jenlica Giusti
- Héctor Perfecto
- Fede Trava
- Jocelyn Villegas
- César Suarez
- Luis Gómez
- Georgina ‘Gina’ Nájera
- Yuyo
¿CÓMO Y DÓNDE VER “EL CONQUISTADOR: SUPERVIVENCIA EXTREMA”?
El programa se emitirá de lunes a viernes, con contenido adicional, entrevistas y retos inéditos disponibles en la plataforma ViX y el sitio web de Univision.
Los horarios de transmisión son los siguientes:
- Estados Unidos (UniMás): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT.
- México (Canal 5): 9:30 p.m. hora local.
- España (Univision Now / ViX): 3:00 a.m. (hora peninsular).
- Sudamérica: horarios aproximados de 10:30 p.m. en Perú y Colombia, 11:30 p.m. en Venezuela y Bolivia, y 12:30 a.m. en Argentina y Chile.
Más que un simple reality de competencia, “El Conquistador: Supervivencia Extrema” es una experiencia de resistencia humana. Entre alianzas rotas, noches de tormenta y pruebas que empujan los límites del cuerpo, el programa se convierte en una metáfora brutal sobre lo que significa sobrevivir. Esta vez no basta con ganar: hay que soportar.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.