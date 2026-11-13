El reconocido actor español Tristán Ulloa asume el rol protagonista de Elías Lago a lo largo de la serie "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
El reconocido actor español Tristán Ulloa asume el rol protagonista de Elías Lago a lo largo de la serie "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Carla Ocaña
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“El crimen de Pazos” (en inglés: “Murder in Galicia”) es la española de que cuenta parte de un suceso real, así que cada rostro importa: de ellos depende que el misterio se sienta cercano y creíble. Por eso, en esta , te ayudo a ubicar quién es quién antes de darle play a los tres episodios que componen la producción. Aquí encontrarás a los actores, personajes y los trabajos previos de los intérpretes. ¡Seguro descubres a varias figuras familiares en la lista!

Vale precisar que el show televisivo está ambientado en un pueblo gallego donde un ataque nocturno contra una mujer abre una investigación.

En este contexto, el sargento de la Guardia Civil a cargo del caso concentra las sospechas en alguien muy cercano a la víctima Irene.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El crimen de Pazos”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CRIMEN DE PAZOS”?

1. Tristán Ulloa como Elías Lago

Empiezo el listado con el protagonista de la serie española de Netflix: Elías Lago, el sargento de la Guardia Civil convencido de que el esposo de la víctima es el responsable del ataque.

Él se presenta como un policía humano y contenido, muy alejado de la figura del detective heroico.

El actor que lo interpreta es Tristán Ulloa, reconocido por su trabajo previo en “Lucía y el sexo”, “Salvador” y “Que se mueran los feos”.

Tristán Ulloa como Elías Lago en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Tristán Ulloa como Elías Lago en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

2. Miguel Borines como Aniceto

Por otro lado, Aniceto es el esposo de Irene, un marido aparentemente ejemplar que pasa a ser el principal sospechoso del caso.

El artista que le da vida es Miguel Borines, a quien también hemos visto en títulos como “Los lunes al sol”, “El caso Asunta” y “Rapa”.

Miguel Borines como Aniceto en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Miguel Borines como Aniceto en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

3. Verónica Sánchez como Begoña

Begoña, por su parte, es la juez del caso.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Verónica Sánchez, famosa por “Los dos lados de la cama”, “Los Serrano” y “Gordos”.

Verónica Sánchez como Begoña en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Verónica Sánchez como Begoña en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

4. Fer Fraga como Barreiro

Barreiro, mientras tanto, es parte de la unidad policial que rodea a Elías.

Él está interpretado por Fernando Fraga, también integrante de los elencos de “Rondallas”, “Animal” y “Rapa”.

Fer Fraga como Barreiro en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)
Fer Fraga como Barreiro en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “El crimen de Pazos”:

  • 5. Carlos Blanco como Turrientes “Turri”, integrante del equipo investigador que acompaña a Elías en el caso
  • 6. Luisa Merelas como Irene Freire, la víctima del caso
  • 7. Tatán
  • 8. Isabel Garrido
  • 9. Eduardo “Edu” Soto
  • 10. Nacho Fresneda
  • 11. Marta Nieto
  • 12. Daniel Ibáñez
  • 13. Pablo Vázquez
  • 14. Tito Asorey como Santi
  • 15. Monti Castiñeiras como Nuno Pontón
  • 16. Daniel Otero como un cirujano
  • 17. Xabier Fonseca como un agente de seguridad del hospital
  • 18. Paula Morado como Marisa
  • 19. Fernando Guillén Cuervo
  • 20. Susana Sampedro como Marta
  • 21. Alberto Da Sinda como Breixo
  • 22. Max Ulloa como Adrián
  • 23. Esther Hedo

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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