“El crimen de Pazos” (en inglés: “Murder in Galicia”) es la serie de suspenso española de Netflix que cuenta parte de un suceso real, así que cada rostro importa: de ellos depende que el misterio se sienta cercano y creíble. Por eso, en esta guía del elenco, te ayudo a ubicar quién es quién antes de darle play a los tres episodios que componen la producción. Aquí encontrarás a los actores, personajes y los trabajos previos de los intérpretes. ¡Seguro descubres a varias figuras familiares en la lista!

Vale precisar que el show televisivo está ambientado en un pueblo gallego donde un ataque nocturno contra una mujer abre una investigación.

En este contexto, el sargento de la Guardia Civil a cargo del caso concentra las sospechas en alguien muy cercano a la víctima Irene.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El crimen de Pazos”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CRIMEN DE PAZOS”?

1. Tristán Ulloa como Elías Lago

Empiezo el listado con el protagonista de la serie española de Netflix: Elías Lago, el sargento de la Guardia Civil convencido de que el esposo de la víctima es el responsable del ataque.

Él se presenta como un policía humano y contenido, muy alejado de la figura del detective heroico.

El actor que lo interpreta es Tristán Ulloa, reconocido por su trabajo previo en “Lucía y el sexo”, “Salvador” y “Que se mueran los feos”.

Tristán Ulloa como Elías Lago en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

2. Miguel Borines como Aniceto

Por otro lado, Aniceto es el esposo de Irene, un marido aparentemente ejemplar que pasa a ser el principal sospechoso del caso.

El artista que le da vida es Miguel Borines, a quien también hemos visto en títulos como “Los lunes al sol”, “El caso Asunta” y “Rapa”.

Miguel Borines como Aniceto en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

3. Verónica Sánchez como Begoña

Begoña, por su parte, es la juez del caso.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Verónica Sánchez, famosa por “Los dos lados de la cama”, “Los Serrano” y “Gordos”.

Verónica Sánchez como Begoña en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

4. Fer Fraga como Barreiro

Barreiro, mientras tanto, es parte de la unidad policial que rodea a Elías.

Él está interpretado por Fernando Fraga, también integrante de los elencos de “Rondallas”, “Animal” y “Rapa”.

Fer Fraga como Barreiro en una escena de la serie española "El crimen de Pazos" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “El crimen de Pazos”:

5. Carlos Blanco como Turrientes “Turri” , integrante del equipo investigador que acompaña a Elías en el caso

, integrante del equipo investigador que acompaña a Elías en el caso 6. Luisa Merelas como Irene Freire , la víctima del caso

, la víctima del caso 7. Tatán

8. Isabel Garrido

9. Eduardo “Edu” Soto

10. Nacho Fresneda

11. Marta Nieto

12. Daniel Ibáñez

13. Pablo Vázquez

14. Tito Asorey como Santi

como Santi 15. Monti Castiñeiras como Nuno Pontón

como Nuno Pontón 16. Daniel Otero como un cirujano

como un cirujano 17. Xabier Fonseca como un agente de seguridad del hospital

como un agente de seguridad del hospital 18. Paula Morado como Marisa

como Marisa 19. Fernando Guillén Cuervo

20. Susana Sampedro como Marta

como Marta 21. Alberto Da Sinda como Breixo

como Breixo 22. Max Ulloa como Adrián

como Adrián 23. Esther Hedo

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