“Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña, donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad”. Esta es la trama de “El cuco de cristal”, la serie española que aterriza el 14 de noviembre de 2025 en Netflix. Debido a que la trama está cargada de misterio, emociones y giros inesperados que te sorprenderán, te damos a conocer quiénes conforman el elenco.
Esta producción es la tercera adaptación de una obra de Javier Castillo en el gigante de streaming, después de “La chica de nieve” y “La chica de nieve 2: El juego del alma”.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CUCO DE CRISTAL”?
A continuación, los actores y personajes que forman parte del drama de intriga:
CATALINA SOPELANA EN EL PAPEL DE CLARA
Catalina Sopelana en el papel de Clara, la joven residente de medicina que sufre un infarto inesperado, pero se salva gracias a un trasplante de corazón.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Catalina Sopelana
- Lugar de nacimiento: Madrid, España
- Fecha y año de nacimiento: 30 de octubre de 1992
- Conocida por: “Videoclub 2001” (2025), “Entrevías” (2024), “La estrella azul” (2023) y “El jardinero” (2025).
- Instagram: @catalinasopelana
ITZIAR ITUÑO COMO MARTA PEÑA
Itziar Ituño como Marta Peña, es la madre del joven cuyo corazón se trasplanta a la protagonista. Su personaje está involucrado en los misterios del pueblo.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Itziar Ituño Martínez
- Lugar de nacimiento: Vizcaya, España
- Fecha y año de nacimiento: 18 de junio de 1974
- Conocida por: “La casa de papel” (2017-2021), “Loreak” (2014) e “Intimidad” (2022).
- Instagram: @itziarituno
ALEX GARCÍA COMO MIGUEL FERRER
Alex García como Miguel Ferrer, el padre de Carlos que desapareció hace 20 años. Estaría involucrado en los casos de misterio que agobian al pueblo.
Datos del actor
- Nombre completo: Alejandro Juan García Fernández
- Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife, España
- Fecha y año de nacimiento: 14 de noviembre de 1981
- Conocido por: “Antidisturbios” (2020), “El inmortal” (2022) y “Fatum” (2023).
- Instagram: @_alexgarciaf_cf
IVÁN MASSAGUÉ COMO RAFAEL
Iván Massagué como Rafael, un compañero de Marta Peña. Él también estaría involucrado en los casos que oculta el pueblo.
Datos del actor
- Nombre completo: Iván Massagué Horta
- Lugar de nacimiento: Barcelona, España
- Fecha y año de nacimiento: 4 de septiembre de 1976
- Conocido por: “El laberinto del fauno” (2006), “El hoyo” (2019) y “Culpa mía” (2023).
- Instagram: @ivan_massague
ALFONS NIETO COMO JUAN
Alfons Nieto como Juan, hijo de Marta Peña. Es un miembro de la Guardia Civil que informará lo que sabe a Clara.
Datos del actor
- Nombre completo: Alfons Nieto
- Lugar de nacimiento: Barcelona, España
- Fecha y año de nacimiento: 30 Octubre 1992
- Conocido por: “El cuerpo en llamas” (2023) y “El gran salto” (2024).
- Instagram: @alfonsnieto
COMPLETAN EL ELENCO:
- Pablo Cabello como Carlos
- Tomás del Estal como Gabriel
- Alex López Infantes como Juan
