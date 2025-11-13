“Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña, donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad”. Esta es la trama de “El cuco de cristal”, la serie española que aterriza el 14 de noviembre de 2025 en Netflix. Debido a que la trama está cargada de misterio, emociones y giros inesperados que te sorprenderán, te damos a conocer quiénes conforman el elenco.

Esta producción es la tercera adaptación de una obra de Javier Castillo en el gigante de streaming, después de “La chica de nieve” y “La chica de nieve 2: El juego del alma”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CUCO DE CRISTAL”?

A continuación, los actores y personajes que forman parte del drama de intriga:

CATALINA SOPELANA EN EL PAPEL DE CLARA

En “El cuco de cristal”, Catalina Sopelana interpreta a Clara, la muchacha que tratará de descubrir los misterios del pueblo (Foto: Atípica Films / Netflix)

Catalina Sopelana en el papel de Clara, la joven residente de medicina que sufre un infarto inesperado, pero se salva gracias a un trasplante de corazón.

Datos de la actriz

Nombre completo: Catalina Sopelana

Catalina Sopelana Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Fecha y año de nacimiento: 30 de octubre de 1992

30 de octubre de 1992 Conocida por: “Videoclub 2001” (2025), “Entrevías” (2024), “La estrella azul” (2023) y “El jardinero” (2025).

“Videoclub 2001” (2025), “Entrevías” (2024), “La estrella azul” (2023) y “El jardinero” (2025). Instagram: @catalinasopelana

ITZIAR ITUÑO COMO MARTA PEÑA

En “El cuco de cristal”, Itziar Ituño es Marta Peña (Foto: Atípica Films / Netflix)

Itziar Ituño como Marta Peña, es la madre del joven cuyo corazón se trasplanta a la protagonista. Su personaje está involucrado en los misterios del pueblo.

Datos de la actriz

Nombre completo: Itziar Ituño Martínez

Itziar Ituño Martínez Lugar de nacimiento: Vizcaya, España

Vizcaya, España Fecha y año de nacimiento: 18 de junio de 1974

18 de junio de 1974 Conocida por: “La casa de papel” (2017-2021), “Loreak” (2014) e “Intimidad” (2022).

“La casa de papel” (2017-2021), “Loreak” (2014) e “Intimidad” (2022). Instagram: @itziarituno

ALEX GARCÍA COMO MIGUEL FERRER

En “El cuco de cristal”, Alex García es Miguel Ferrer (Foto: Atípica Films / Netflix)

Alex García como Miguel Ferrer, el padre de Carlos que desapareció hace 20 años. Estaría involucrado en los casos de misterio que agobian al pueblo.

Datos del actor

Nombre completo: Alejandro Juan García Fernández

Alejandro Juan García Fernández Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife, España

Santa Cruz de Tenerife, España Fecha y año de nacimiento: 14 de noviembre de 1981

14 de noviembre de 1981 Conocido por: “Antidisturbios” (2020), “El inmortal” (2022) y “Fatum” (2023).

“Antidisturbios” (2020), “El inmortal” (2022) y “Fatum” (2023). Instagram: @_alexgarciaf_cf

IVÁN MASSAGUÉ COMO RAFAEL

En “El cuco de cristal”, Iván Massagué es Rafael (Foto: Atípica Films / Netflix)

Iván Massagué como Rafael, un compañero de Marta Peña. Él también estaría involucrado en los casos que oculta el pueblo.

Datos del actor

Nombre completo: Iván Massagué Horta

Iván Massagué Horta Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Fecha y año de nacimiento: 4 de septiembre de 1976

4 de septiembre de 1976 Conocido por: “El laberinto del fauno” (2006), “El hoyo” (2019) y “Culpa mía” (2023).

“El laberinto del fauno” (2006), “El hoyo” (2019) y “Culpa mía” (2023). Instagram: @ivan_massague

ALFONS NIETO COMO JUAN

En “El cuco de cristal”, Alfons Nieto es Juan (Foto: Atípica Films / Netflix)

Alfons Nieto como Juan, hijo de Marta Peña. Es un miembro de la Guardia Civil que informará lo que sabe a Clara.

Datos del actor

Nombre completo: Alfons Nieto

Alfons Nieto Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Fecha y año de nacimiento: 30 Octubre 1992

30 Octubre 1992 Conocido por: “El cuerpo en llamas” (2023) y “El gran salto” (2024).

“El cuerpo en llamas” (2023) y “El gran salto” (2024). Instagram: @alfonsnieto

COMPLETAN EL ELENCO:

Pablo Cabello como Carlos

Tomás del Estal como Gabriel

Alex López Infantes como Juan

