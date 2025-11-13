“El cuco de cristal” sigue a Clara Merlo, residente de primer año, quien tras sufrir un infarto es sometida a un trasplante. Tras recuperarse, busca a su donador y termina en un pequeño pueblo marcado por un antiguo misterio (Foto: Atípica Films / Netflix)
“El cuco de cristal” sigue a Clara Merlo, residente de primer año, quien tras sufrir un infarto es sometida a un trasplante. Tras recuperarse, busca a su donador y termina en un pequeño pueblo marcado por un antiguo misterio (Foto: Atípica Films / Netflix)
Judith Vicente
Judith Vicente

“Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña, donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad”. Esta es la trama de que aterriza el 14 de noviembre de 2025 en Netflix. Debido a que la trama está cargada de misterio, emociones y giros inesperados que te sorprenderán, te damos a conocer quiénes conforman el elenco.

Esta producción es la tercera adaptación de una obra de Javier Castillo en el gigante de streaming, después de “La chica de nieve” y “La chica de nieve 2: El juego del alma”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “EL CUCO DE CRISTAL”?

A continuación, los actores y personajes que forman parte del drama de intriga:

CATALINA SOPELANA EN EL PAPEL DE CLARA

En “El cuco de cristal”, Catalina Sopelana interpreta a Clara, la muchacha que tratará de descubrir los misterios del pueblo (Foto: Atípica Films / Netflix)
En “El cuco de cristal”, Catalina Sopelana interpreta a Clara, la muchacha que tratará de descubrir los misterios del pueblo (Foto: Atípica Films / Netflix)

Catalina Sopelana en el papel de Clara, la joven residente de medicina que sufre un infarto inesperado, pero se salva gracias a un trasplante de corazón.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Catalina Sopelana
  • Lugar de nacimiento: Madrid, España
  • Fecha y año de nacimiento: 30 de octubre de 1992
  • Conocida por: “Videoclub 2001” (2025), “Entrevías” (2024), “La estrella azul” (2023) y “El jardinero” (2025).
  • Instagram:

ITZIAR ITUÑO COMO MARTA PEÑA

En “El cuco de cristal”, Itziar Ituño es Marta Peña (Foto: Atípica Films / Netflix)
En “El cuco de cristal”, Itziar Ituño es Marta Peña (Foto: Atípica Films / Netflix)

Itziar Ituño como Marta Peña, es la madre del joven cuyo corazón se trasplanta a la protagonista. Su personaje está involucrado en los misterios del pueblo.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Itziar Ituño Martínez
  • Lugar de nacimiento: Vizcaya, España
  • Fecha y año de nacimiento: 18 de junio de 1974
  • Conocida por: “La casa de papel” (2017-2021), “Loreak” (2014) e “Intimidad” (2022).
  • Instagram:

ALEX GARCÍA COMO MIGUEL FERRER

En “El cuco de cristal”, Alex García es Miguel Ferrer (Foto: Atípica Films / Netflix)
En “El cuco de cristal”, Alex García es Miguel Ferrer (Foto: Atípica Films / Netflix)

Alex García como Miguel Ferrer, el padre de Carlos que desapareció hace 20 años. Estaría involucrado en los casos de misterio que agobian al pueblo.

Datos del actor

  • Nombre completo: Alejandro Juan García Fernández
  • Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife, España
  • Fecha y año de nacimiento: 14 de noviembre de 1981
  • Conocido por: “Antidisturbios” (2020), “El inmortal” (2022) y “Fatum” (2023).
  • Instagram:

IVÁN MASSAGUÉ COMO RAFAEL

En “El cuco de cristal”, Iván Massagué es Rafael (Foto: Atípica Films / Netflix)
En “El cuco de cristal”, Iván Massagué es Rafael (Foto: Atípica Films / Netflix)

Iván Massagué como Rafael, un compañero de Marta Peña. Él también estaría involucrado en los casos que oculta el pueblo.

Datos del actor

  • Nombre completo: Iván Massagué Horta
  • Lugar de nacimiento: Barcelona, España
  • Fecha y año de nacimiento: 4 de septiembre de 1976
  • Conocido por: “El laberinto del fauno” (2006), “El hoyo” (2019) y “Culpa mía” (2023).
  • Instagram:

ALFONS NIETO COMO JUAN

En “El cuco de cristal”, Alfons Nieto es Juan (Foto: Atípica Films / Netflix)
En “El cuco de cristal”, Alfons Nieto es Juan (Foto: Atípica Films / Netflix)

Alfons Nieto como Juan, hijo de Marta Peña. Es un miembro de la Guardia Civil que informará lo que sabe a Clara.

Datos del actor

  • Nombre completo: Alfons Nieto
  • Lugar de nacimiento: Barcelona, España
  • Fecha y año de nacimiento: 30 Octubre 1992
  • Conocido por: “El cuerpo en llamas” (2023) y “El gran salto” (2024).
  • Instagram:

COMPLETAN EL ELENCO:

  • Pablo Cabello como Carlos
  • Tomás del Estal como Gabriel
  • Alex López Infantes como Juan

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC