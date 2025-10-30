“El cuco de cristal” es la serie de Netflix perfecta para aquellos en busca de misterio, emociones y giros inesperados. Y es que, a lo largo de 6 episodios, la producción promete mantener a los espectadores en vilo. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata? Pues, ese y otros detalles te los cuento en esta nota.

Vale precisar que esta es la tercera adaptación de una obra de Javier Castillo en Netflix, tras “La chica de nieve” y “La chica de nieve 2: El juego del alma”.

Así, el autor español—cuyas obras han vendido millones de ejemplares—parece haberse consolidado como uno de los referentes del thriller psicológico en España.

¿DE QUÉ TRATA “EL CUCO DE CRISTAL”?

“El cuco de cristal” narra la historia de Clara, una joven residente de medicina cuya vida cambia cuando sufre un infarto inesperado. Aunque, por fortuna, logra sobrevivir gracias a un trasplante de corazón.

No obstante, esta segunda oportunidad de vida la llevará a descubrir verdades perturbadoras sobre su donante y el pueblo que lo vio nacer.​​

Resulta que la joven acude a conocer la historia de aquel donante. Así, lo que comienza como un viaje de gratitud y reflexión se transforma rápidamente en un viaje hacia lo desconocido.

¿La razón? Pues, el mismo día que Clara llega al pueblo, desaparece un bebé en misteriosas circunstancias. Sin embargo, este caso no es aislado: la comunidad oculta un pasado oscuro marcado por 11 desapariciones sin resolver.​​

Entonces, a medida que Clara intenta comprender lo que sucede en el lugar, descubre un hilo conductor que conecta a todas las víctimas: un padre que desapareció hace veinte años, un caso sin resolver que ha atormentado a la comunidad durante décadas, y secretos que permanecen enterrados bajo capas de silencio y complicidad.

MIRA EL TRÁILER DE “EL CUCO DE CRISTAL”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CUCO DE CRISTAL”?

“El cuco de cristal” está protagonizada por Catalina Sopelana en el papel de Clara, la mujer cuyo trasplante de corazón desencadena toda la trama. Otros integrantes del elenco son:

Itziar Ituño como Marta Peña

como Marta Peña Alfons Nieto como Juan

como Juan Alex García como Miguel Ferrer

como Miguel Ferrer Pablo Cabello como Carlos

como Carlos Iván Massagué como Rafael

como Rafael Tomás del Estal como Gabriel

como Gabriel Alex López Infantes como Juan

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL CUCO DE CRISTAL”?

“El cuco de cristal” se estrena en Netflix el viernes 14 de noviembre del 2025 con todos sus episodios disponibles de forma simultánea en la plataforma.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

EL RODAJE DE “EL CUCO DE CRISTAL”

El rodaje de la serie concluyó en marzo del 2025 tras varias semanas de grabaciones. Estas se llevaron a cabo en locaciones que capturan la atmósfera sombría y claustrofóbica del pueblo de la historia.

El póster de "El cuco de cristal", serie que adapta el libro homónimo de Javier Castillo (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí