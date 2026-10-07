“Solo Leveling” es una de las franquicias más populares de los últimos años. Aunque los fans del universo basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong tendrán que esperar más tiempo para ver una tercera temporada, la historia de Sung Jinwoo continuará en la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará la siguiente fase del viaje del protagonista y tiene previsto su estreno para el 2027. A este proyecto se suma el live action producido por Netflix en colaboración con Kakao Entertainment y Sanai Pictures.

Esta esperada adaptación de acción real promete una “apuesta ambiciosa” en efectos visuales (VFX) para recrear las intensas batallas y el mundo de mazmorras del material original. El rodaje comenzó a mediados de 2026 en Corea del Sur y se estima que concluya hacia finales de ese mismo año.

Byeon Woo-seok, conocido por sus destacadas actuaciones en “20th Century Girl”, “Lovely Runner”, “No Gain, No Love” y “Perfect Crown, es el encargado de dar vida a Sung Jin-woo en el live action de “Solo Leveling”. Se trata de un cazador de rango E (el nivel más bajo) que tras ser brutalmente asesinado en una mazmorra, adquiere un “Sistema” único que solo él puede ver le permite subir de nivel de manera infinita a diferencia de los demás cazadores. Desde entonces, su objetivo es ser el cazador más poderoso mientras descubre el origen de sus poderes.

Byeon Woo-seok es el protagonista del live action de "Solo Leveling", serie que comenzó su rodaje a mediados de 2026 y se espera su estreno próximamente (Foto: Byeon Woo-seok/ Instagram)

LOS ACTORES QUE UNEN AL REPARTO DEL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”

El nuevo live action de Netflix, que aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se estima que podría llegar a finales de 2027 o principios de 2028, también cuenta con las actuaciones de Han So-hee, Kang You-seok, Lee Hong-nae, Lee Sung-min y Rain (Jung Ji-hoon).

Aunque estos nombres se anunciaron anteriormente, Netflix confirmó su participación en el live action en un comunicado publicado el 6 de octubre de 2026. También aprovechó el comunicado para revelar que Han Dong-wook se une al equipo como codirector tras debutar como director con la película “Man in Love” y ganar el premio a Mejor Director de Televisión en la 60.ª edición de los Premios Baeksang de las Artes por The Worst of Evil.

Entonces, estos son los actores que se unen al elenco del live action de “Solo Leveling” oficialmente y los personajes a los que interpretarán.

Han So-hee (“My Name”, “Gyeongseong Creature”) es la encargada de interpretar a Cha Hae-in, que es la única mujer de rango S. Netflix la describe como “una intrépida motociclista que empuña una espada larga”.

Kang You-seok (“When Life Gives You Tangerines”, “Resident Playbook”) asume el rol de Yoo Jinho, un cazador de rango C y el segundo hijo de la familia del conglomerado Yoojin Group. Después de acompañar a Sung Jin-woo en una misión, lo admira como a un hermano mayor.

Sung Joon (“The Fiery Priest 2”, “Island”) interpreta Woo Jinchul, un cazador de rango A e inspector jefe del equipo de vigilancia de la Asociación Coreana de Cazadores. Este personaje se encarga de supervisa a los cazadores y es el primero en sospechar que los nuevos poderes de Sung Jin-woo.

Lee Sung-min (“No Other Choice”, “12.12: The Day”, “Teach You a Lesson”) también participa en el live action de “Solo Leveling” como Go Gunhee, un cazador retirado de alto nivel y presidente de la Asociación Coreana de Cazadores. Gunhee “supervisa los gremios de cazadores, gestiona a todos los cazadores de Corea y tiene la autoridad para movilizar a los cazadores en tiempos de crisis”.

Jung Ji-hoon (“Bloodhounds” - Temporada 2) da vida a Baek Yoonho, un cazador de rango S con la habilidad de transformarse en una bestia. Se trata del líder del Gremio del Tigre Blanco, el segundo gremio de cazadores más importante.

Han So-hee, Kang You-seok, Lee Hong-nae, Lee Sung-min y Jung Ji-hoon son los actores que se unen al reparto principal del live action de "Solo Leveling" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”?

La serie live action de “Solo Leveling” aún no tiene fecha de estreno, pero se estima que podría llegar a finales de 2027 o principios de 2028.

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