Netflix tiene una larga lista de películas sobre romances navideños que son perfectos para esta época. A ella se une “El encanto del champán” (“Champagne Problems” en su idioma original), comedia romántica escrita y dirigida por Mark Steven Johnson (“Love in the Villa”; “Love, Guaranteed”). Aunque se trata de la clásica historia de una empresaria realiza una viaje para cerrar un importante negocio, pero encuentra el amor en la persona que debe convencer de vender, resulta divertida.

La ejecutiva en ascenso Sydney Price (Minka Kelly) viaja a París para adquirir Château Cassell, una de las casas de champán más prestigiosas de Francia. Antes de enfocarse en el trabajo, se toma una noche para disfrutar de la ciudad, así se conoce con un atractivo desconocido llamado Henri (Tom Wozniczka). La chispa surge de inmediato y tienen una noche mágica, sin imaginar que se volverán a encontrar.

Al llegar a Château Cassell, Sydney descubre que Henri es el hijo del fundador de la compañía de champán, Hugo (Thibaul de Montalembert). Los sentimientos que empiezan a surgir entre ellos interfieren en el trato que ella debe asegurar, además, lidia con otros posibles compradores. Pero ¿dónde se grabó esta romántica historia?

El rodaje de "El encanto del champán", protagonizada por Minka Kelly y Tom Wozniczka, se realizó en Francia, específicamente en Marne, Ardenne y París (Foto: Netflix)

¿DONDE SE GRABÓ “EL ENCANTO DEL CHAMPÁN”?

La fotografía principal de “Champagne Problems”, que se desarrolla en París y también en la campiña francesa, comenzó en noviembre de 2024 y concluyó a finales de diciembre del mismo año. El rodaje se realizó en Francia, específicamente en Marne, Ardenne y París, y se incluyeron lugares como el Château de Taissy.

Marne, Francia

La mayor parte de “El encanto del champán” transcurre en Château Cassell, así que gran parte del rodaje tuvo lugar en el departamento de Marne, en la región de Grand Est, Francia. Para las escenas de interiores y exteriores se utilizaron los alrededores del Château de Taissy, un castillo histórico del siglo XVII construido en el estilo Luis XIII.

La producción organizó un campamento en la Avenue de Champagne, en Épernay. Además, las escenas nocturnas se realizaron en Épernay, también conocida como la Capital de la Champaña.

París, Francia

En “El encanto del champán”, Sydney se toma un respiro del trabajo para disfrutar de la ciudad en su primera noche en París. Esas escenas se grabaron en la Ciudad de la Luz. Por lo tanto, se puede apreciar tomas de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Palacio Garnier, Notre-Dame de París y el Museo del Louvre.

Ardenas, Francia

El equipo de producción de “Champagne Problems”, producida por Stephanie Slack, Margret H. Huddleston y el propio Johnson, también se trasladó al departamento de Ardenas. Se grabó en la comuna de Rethel, situada a orillas del río Aisne, y en calles de Vouziers.

Minka Kelly como Sydney Price en una escena de la película "El encanto del champán", que se grabó en el Château de Taissy (Foto: Netflix)

