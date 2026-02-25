Ercell Bodden (Priyanka Chopra) ha intentado enterrar su sangriento pasado para formar una familia junto a T.H. Bodden (Ismael Cruz Córdova), pero un viejo enemigo reaparece para recuperar lo que supuestamente le pertenece y cobrar venganza en “El engaño” (“The Bluff” en su idioma original). Por lo tanto, la expirata tendrá que recurrir a lo que aprendió en alta mar para enfrentar a los peligrosos hombres y proteger a su familia. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La fotografía principal del thriller de acción y aventuras, dirigido por Frank E. Flowers a partir del guion de Flowers y Joe Ballarini, comenzó en junio de 2024 en Australia y terminó a principios de agosto de 2024. Esta cinta producida por las compañías AGBO, Cinestar Pictures, Big Indie Pictures y Purple Pebble Pictures tiene una duración de 103 minutos.

Priyanka Chopra, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green y Temuera Morrison lideran el elenco de “El engaño”, que también cuenta con las actuaciones de Vedanten Naidoo, Zack Morris, David Field, Pacharo Mzembe, Gideon Mzembe, Ronnie James Hughes, Max McVeigh, Harry Reid y Liam Bunting.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ENGAÑO”

1. Priyanka Chopra como Ercell Bodden

Priyanka Chopra, que fue parte de “The Sky Is Pink”, “Baywatch”, “Isn’t It Romantic”, “The White Tiger”, “The Matrix Resurrections” y “Citadel”, asume el papel de Ercell Bodden, una expirata que debe proteger a su hijo y cuñada luego de que su pasado la alcanza para cobrar venganza.

Priyanka Chopra interpreta a Ercell Bodden y Karl Urban interpreta al capitán Connor en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Karl Urban como el capitán Connor

Karl Urban, conocido por interpretar a Billy Butcher en la serie Amazon Prime Video “The Boys” y producciones como “The Bourne Supremacy”, “Doom”, “Dredd”, “Pete’s Dragon” y “Thor: Ragnarok”, da vida al capitán Francisco Connor, un sanguinario pirata que desea recuperar su oro y vengar una traición.

Priyanka Chopra asume el papel de Ercell Bodden, una expirata que debe proteger a su familia, en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Ismael Cruz Córdova como T.H. Bodden

Ismael Cruz Córdova, que apareció en “The Good Wife”, “In the Blood”, “Exposed”, “Ray Donovan”, “Mary Queen of Scots”, “Berlin Station”, “The Mandalorian”, “The Undoing” y “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, interpreta al capitán T.H. Bodden, el esposo de Ercell.

4. Safia Oakley-Green como Elizabeth Bodden

Safia Oakley-Green, que fue parte de las películas “Requiem”, “The Colour Room”, “Out of Darkness”, “She Said”, “100 Nights of Hero” y “Anemone”, asume el rol de Elizabeth Bodden en “The Bluff”. Se trata de la hermana de Theodore H. y la cuñada de Ercell.

Safia Oakley-Green como Elizabeth Bodden, Priyanka Chopra como Ercell Bodden y Vedanten Naidoo como Isaac en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Temuera Morrison como Lee

Temuera Morrison, conocido por su trabajo en la franquicia de “Star Wars”, donde interpretó los papeles de Jango Fett y sus numerosos clones genéticos, incluidos los soldados clon y el hijo clon de Jango, Boba Fett, da vida a Lee, el contramaestre del capitán Connor.

Temuera Morrison se encarga de interpretar al contramaestre Lee en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El engaño”:

Vedanten Naidoo como Isaac

Zack Morris como Weston

David Field

Pacharo Mzembe

Gideon Mzembe

Ronnie James Hughes

Max McVeigh

Harry Reid

Liam Bunting

Gary Beadle como Drayton

Jordan Mooney

Indy Urban

James Morrison

Mark Lemon como Elder Glendon

Vienna Baucke

Ronnie James Hughes como Sniper

¿DE QUÉ TRATA “EL ENGAÑO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “El engaño”, “cuando su vida tranquila en una isla remota se ve truncada por el regreso de su vengativo excapitán, una hábil expirata debe enfrentarse a su sangriento pasado y dar rienda suelta a sus mortales talentos para salvar a su familia de un asedio despiadado.”

Por lo que he visto en el tráiler, después de un largo tiempo, el capitán Connor localiza a Ercell Bodden y envía a sus hombres por ella. Pero atraparla no resulta nada fácil, sobre todo porque ahora debe proteger a su familia. El despiadado pirata busca cobrar una vieja deuda y está dispuesto a derramar sangre para lograrlo.

¿CÓMO VER “EL ENGAÑO”?

“El engaño” está disponible en Amazon Prime Video desde el 25 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver el thriller de acción y aventuras solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

