Ambientada a finales del siglo XIX, en el Caribe, “El engaño” (“The Bluff” en su idioma original) es una película de acción de Amazon Prime Video que narra la historia de una expirata debe proteger a su familia cuando su pasado la alcanza y amenaza con destruir la nueva vida que ha construido tras años de aventuras en el mar. ¿Quieres conocer más detalles de la cinta protagonizada por Priyanka Chopra? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, lista de miembros del reparto y más datos relevantes.

El thriller de acción y aventuras dirigido por Frank E. Flowers a partir del guion de Flowers y Joe Ballarini, cuenta con un elenco principal conformado por Chopra, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green y Temuera Morrison.

Henry Jackman compuso la banda sonora de “El engaño”, que también cuenta con las actuaciones de Vedanten Naidoo, Zack Morris, David Field, Pacharo Mzembe, Gideon Mzembe, Ronnie James Hughes, Max McVeigh, Harry Reid y Liam Bunting.

Ercell Bodden (Priyanka Chopra) recurre a sus viejas habilidades para proteger a su familia de sus enemigos en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “EL ENGAÑO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “El engaño”, “cuando su vida tranquila en una isla remota se ve truncada por el regreso de su vengativo excapitán, una hábil expirata debe enfrentarse a su sangriento pasado y dar rienda suelta a sus mortales talentos para salvar a su familia de un asedio despiadado.”

Por lo que he visto en el tráiler, después de un largo tiempo, el capitán Connor localiza a Ercell Bodden y envía a sus hombres por ella. Pero atraparla no resulta nada fácil, sobre todo porque ahora debe proteger a su familia. El despiadado pirata busca cobrar una vieja deuda y está dispuesto a derramar sangre para lograrlo.

¿CÓMO VER “EL ENGAÑO”?

“El engaño” se estrenará el miércoles 25 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el thriller de acción y aventuras solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE BLUFF”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ENGAÑO”

Priyanka Chopra como Ercell Bodden

Karl Urban como el capitán Connor

Ismael Cruz Córdova como T.H. Bodden

Safia Oakley-Green como Elizabeth Bodden

Vedanten Naidoo como Isaac

Temuera Morrison como Lee

Zack Morris

David Field

Pacharo Mzembe

Gideon Mzembe

Ronnie James Hughes

Max McVeigh

Harry Reid

Liam Bunting

Temuera Morrison se encarga de interpretar a Lee en la película de acción "El engaño", dirigida por dirigido por Frank E. Flowers (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE BLUFF”?

“El engaño”, que cuenta con Joe Russo, Anthony Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco, Priyanka Chopra, Cisely Saldana y Mariel Saldana como productores, tiene una duración de 103 minutos, es decir, 1 hora y 43 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL ENGAÑO”?

La fotografía principal de “The Bluff”, producida por las compañías AGBO, Cinestar Pictures, Big Indie Pictures y Purple Pebble Pictures, comenzó en junio de 2024 en Australia y terminó a principios de agosto de 2024.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí