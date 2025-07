Después de conquistar a los fanáticos con su primera temporada y un episodio sorpresa, “The Sandman” regresa con un regalo aún más especial. Esta vez, el universo de Neil Gaiman nos ofrecerá un episodio independiente titulado “The Sandman Presents: Death – The High Cost of Living”, centrado en uno de los personajes más queridos del universo Sandman: Death, la carismática y empática hermana de Dream.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ESTE EPISODIO ESPECIAL DE “THE SANDMAN”?

Este episodio extra llegará a Netflix una semana después del estreno del segundo volumen de la temporada final, es decir, a finales de julio de 2025. Aunque la plataforma aún no ha confirmado la fecha exacta, todo apunta a que veremos esta historia única entre el 31 de julio y el 1 de agosto, marcando un cierre poético para una de las adaptaciones más aclamadas del catálogo de DC/Vertigo.

La segunda temporada de "Sandman" se dividirá en dos partes o volúmenes (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE SANDMAN PRESENTS: DEATH - THE HIGH COST OF LIVING”?

A diferencia del resto de episodios, este especial no adapta una historia del cómic principal de The Sandman, sino una obra derivada: la miniserie “Death: The High Cost of Living”, publicada en 1993 como la primera serie original del legendario sello Vertigo.

Escrita por Neil Gaiman e ilustrada por Chris Bachalo, esta historia narra el día que Death baja al mundo mortal y vive como humana durante 24 horas. ¿Su objetivo? Recordar por qué la vida merece ser vivida.

Death, interpretada nuevamente por Kirby Howell-Baptiste, se embarcará en un recorrido por la humanidad, acompañada por personajes nuevos y situaciones que exploran el amor, la desesperación, la esperanza y la fugacidad de la existencia. Este giro narrativo supone una pausa emocional en la épica de Dream, ofreciendo una mirada íntima a otro aspecto del mundo de los Eternos.

Lo más curioso es que Dream, protagonista absoluto de la serie, no aparece en esta historia. Esta decisión puede parecer arriesgada para una serie que gira en torno a su figura, pero el showrunner Allen Heinberg ha explicado que este tipo de episodios ofrecen una valiosa profundidad emocional al universo general de “Sandman”. Además, Gaiman ha dicho en más de una ocasión que Death “es el personaje favorito de muchos lectores”.

"The Sandman Presents: Death - The High Cost of Living" es un episodio independiente centrado en la hermana de Dream (Foto: Netflix)

La miniserie “The High Cost of Living” fue, en su época, la piedra angular de Vertigo, el sello de DC que permitió publicar cómics más adultos, experimentales y con total libertad creativa. Títulos como “Preacher”, “Hellblazer”, “DMZ” o “Y: The Last Man” surgieron gracias al impacto de esa primera historia de Death. Aunque Vertigo cerró en 2020, su espíritu regresa justo ahora, con este episodio que homenajea su legado.

La decisión de incluir este episodio refleja un guiño a los fans más acérrimos, pero también una gran oportunidad para nuevos espectadores de conocer a Death más allá de sus breves apariciones en la serie principal. Ella no es una figura oscura o aterradora: es la personificación amable del final inevitable, que abraza a los vivos con respeto y ternura.

