Si eres de los que no se pierde ni un estreno coreano en Netflix, seguro ya tienes marcada la llegada de “El escándalo” (en inglés: “The Scandal” y en su idioma original: “Seukaendeul”) a tu lista de pendientes. Y es que la producción reúne a algunos de los rostros más queridos del entretenimiento de Corea del Sur en un relato de apuestas, seducción y consecuencias ambientada en la dinastía Joseon. Así, ¿te gustaría conocer a los actores y personajes del show televisivo? Pues, si la respuesta es positiva, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que la ficción narra la historia de una mujer de la nobleza que desafía las reglas de su época y, junto a un aristócrata famoso por su vida libertina, inicia un juego de manipulación que pone en riesgo a quienes los rodean.

Además, la trama presenta a una joven viuda que promete mantenerse casta tras la muerte de su esposo. De esta manera, su decisión la convierte en el objetivo de una peligrosa apuesta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El escándalo”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ESCÁNDALO”?

1. Son Ye-jin como Lady Cho

Para saber quién es quién en la serie coreana de Netflix, empiezo la lista con la protagonista: Lady Cho, la dama que reta las normas de la era Joseon.

Ella está interpretada por Son Ye-jin, una de las actrices más famosas de Corea del Sur gracias a títulos como “Crash Landing on You”, “Something in the Rain” y “Thirty-Nine”.

Son Ye-jin como Lady Cho en una escena de la serie coreana "El escándalo" (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)

2. Ji Chang-wook como Cho Won

Cho Won, por su parte, es un aristócrata conocido por su vida libertina que forma una alianza con Lady Cho.

El artista que le da vida es Ji Chang-wook, popular por su trabajo en “Welcome to Samdal-ri” y “The Sound of Magic”.

Ji Chang-wook como Cho Won en una escena de la serie coreana "El escándalo" (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)

3. Nana como Hui-yeon

Por otro lado, Hui-yeon es la joven viuda de la historia que jura mantenerse casta.

La estrella que asume este rol es Nana, a quien también hemos visto en “Mask Girl” y “Omniscient Reader: The Prophecy”.

Nana como Hui-yeon en una escena de la serie coreana "El escándalo" (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)

4. Chani como Kwon In-ho

Kwon In-ho es otro de los personajes que forma parte del elenco principal de la serie coreana.

El actor que lo interpreta es Chani (Kang Chan-hee), conocido por producciones como “Chunhwa Love Story”, “Bajo el paraguas de la reina” y “The Queen’s Classroom”.

Otros actores y personajes de “El escándalo”:

5. Shin Youn-ha como Lee So-ok

6. Han Sun-hwa

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