Hay un interesante juego de seducción que se suma al catálogo de Netflix y todo apunta a que va a dar mucho de qué hablar. Se trata de “El escándalo” (en inglés: “The Scandal” y en su idioma original: “Seukaendeul”), una serie coreana ambientada en la dinastía Joseon que reúne a tres de los rostros más queridos del país asiático en una historia de apuestas, deseo y consecuencias. Así, si eres de los que sigue de cerca el mundo del k-drama, aquí te cuento de qué va y cómo ver esta producción.

Vale precisar que la ficción está inspirada en la película surcoreana de 2003 “Untold Scandal”, dirigida por E J-yong, que a su vez adapta la novela francesa “Las amistades peligrosas” de Pierre Choderlos de Laclos.

De esta manera, la serie traslada esa misma premisa de seducción y manipulación al lenguaje televisivo, bajo la dirección de Jung Ji-woo, conocido por títulos como “Somebody” y “Eungyo”.

¿DE QUÉ TRATA “EL ESCÁNDALO”?

De acuerdo con Netflix, “El escándalo” narra la historia de Lady Cho (Son Ye-jin), una mujer de la nobleza confinada por las estrictas reglas de género de la era Joseon, quien decide recuperar el control de su vida proponiendo un peligroso juego de seducción.

Su objetivo es Cho Won (Ji Chang-wook), un hombre que trata el amor como un pasatiempo, a quien reta a conquistar a Hui-yeon (Nana), una joven viuda que quiere mantenerse casta.

Sin embargo, la apuesta termina por atrapar a los tres en una trama de manipulación, deseo y vulnerabilidad de la que nadie sale ileso.

En ese sentido, la serie explora cómo las líneas entre el engaño y los sentimientos genuinos terminan por difuminarse conforme avanza el relato.

MIRA EL TRÁILER DE “EL ESCÁNDALO”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “EL ESCÁNDALO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El escándalo”:

Son Ye-jin , recordada por su papel en “Crash Landing on You”, como Lady Cho

, recordada por su papel en “Crash Landing on You”, como Lady Cho Ji Chang-wook , famoso por “Welcome to Samdal-ri”, como Cho Won

, famoso por “Welcome to Samdal-ri”, como Cho Won Nana , a quien también hemos visto en “Mask Girl”, como Hui-yeon

, a quien también hemos visto en “Mask Girl”, como Hui-yeon Chani como Kwon In-ho

como Kwon In-ho Shin Yoon-ha como Lee So-ok

como Lee So-ok Han Sun-hwa

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL ESCÁNDALO” Y DÓNDE VERLA?

Los 8 episodios de “El escándalo” se estrenan el viernes 18 de septiembre en Netflix a nivel global.

Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "El escándalo", serie coreana de drama romántico creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)

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