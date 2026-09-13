La reconocida actriz surcoreana Son Ye-jin interpreta el papel protagonista de Lady Cho a lo largo de la serie dramática "El escándalo" (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)
La reconocida actriz surcoreana Son Ye-jin interpreta el papel protagonista de Lady Cho a lo largo de la serie dramática "El escándalo" (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Hay un interesante juego de seducción que se suma al catálogo de y todo apunta a que va a dar mucho de qué hablar. Se trata de “El escándalo” (en inglés: “The Scandal” y en su idioma original: “Seukaendeul”), una ambientada en la dinastía Joseon que reúne a tres de los rostros más queridos del país asiático en una historia de apuestas, deseo y consecuencias. Así, si eres de los que sigue de cerca , aquí te cuento de qué va y cómo ver esta producción.

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Vale precisar que la ficción está inspirada en la película surcoreana de 2003 “Untold Scandal”, dirigida por E J-yong, que a su vez adapta la novela francesa “Las amistades peligrosas” de Pierre Choderlos de Laclos.

De esta manera, la serie traslada esa misma premisa de seducción y manipulación al lenguaje televisivo, bajo la dirección de Jung Ji-woo, conocido por títulos como “Somebody” y “Eungyo”.

¿DE QUÉ TRATA “EL ESCÁNDALO”?

De acuerdo con , “El escándalo” narra la historia de Lady Cho (Son Ye-jin), una mujer de la nobleza confinada por las estrictas reglas de género de la era Joseon, quien decide recuperar el control de su vida proponiendo un peligroso juego de seducción.

Su objetivo es Cho Won (Ji Chang-wook), un hombre que trata el amor como un pasatiempo, a quien reta a conquistar a Hui-yeon (Nana), una joven viuda que quiere mantenerse casta.

Sin embargo, la apuesta termina por atrapar a los tres en una trama de manipulación, deseo y vulnerabilidad de la que nadie sale ileso.

En ese sentido, la serie explora cómo las líneas entre el engaño y los sentimientos genuinos terminan por difuminarse conforme avanza el relato.

MIRA EL TRÁILER DE “EL ESCÁNDALO”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “EL ESCÁNDALO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El escándalo”:

  • Son Ye-jin, recordada por su papel en “Crash Landing on You”, como Lady Cho
  • Ji Chang-wook, famoso por “Welcome to Samdal-ri”, como Cho Won
  • Nana, a quien también hemos visto en “Mask Girl”, como Hui-yeon
  • Chani como Kwon In-ho
  • Shin Yoon-ha como Lee So-ok
  • Han Sun-hwa

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL ESCÁNDALO” Y DÓNDE VERLA?

Los 8 episodios de “El escándalo” se estrenan el viernes 18 de septiembre en Netflix a nivel global.

Por lo tanto, para disfrutarlos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

El póster de "El escándalo", serie coreana de drama romántico creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)
El póster de "El escándalo", serie coreana de drama romántico creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong (Foto: Cine Forest / Movie Rock / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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