Gracias a “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), el nombre del autor Kohei Horikoshi ya es sinónimo de un fenómeno mundial. Así, con el anime de superhéroes por fin concluido, el mangaka ha hecho un peculiar giro hacia el terror con “Don’t Laugh, Shijima-San”, obra que ha despertado la curiosidad del estudio Bones, el mismo que llevó la historia de Izuku Midoriya y compañía a la pantalla. Entonces, la pregunta que muchos fans se hacen ahora es si ese nuevo proyecto podría dar el salto a la animación y quién estaría detrás si eso llegara a ocurrir.

Vale precisar que “Don’t Laugh, Shijima-San” (también conocido como “Warawanaide-yo Shijima-san” o “Quit Laughing, Shijima”) es un one-shot. Es decir, un relato autoconclusivo.

Este se centra en Azumi, un estudiante de secundaria capaz de percibir actividad paranormal en una ciudad costera marcada por una maldición antigua.

Resulta que esa región vive bajo un oscuro ritual generacional: sacrificar a una persona elegida para calmar unas aguas que amenazan con devorar la ciudad y la próxima víctima es Shijima (Moku-san), una chica siempre sonriente y popular cuyo “buen ánimo” esconde ese destino siniestro.

En este contexto, Azumi, quien está enamorado de Shijima, descubre la verdad detrás de su risa constante y del culto que la rodea, y decide rebelarse contra el sacrificio para salvarla, enfrentando criaturas grotescas y una tradición que toda la comunidad protege.

"Don't Laugh, Shijima" es una historia de terror y romance adolescente con una extensión total de 61 páginas (Foto: Shueisha)

¿CUÁNDO SE PUBLICÓ “DON’T LAUGH, SHIJIMA-SAN”?

“Don’t Laugh, Shijima-San” llegó a las páginas de la revista Weekly Shonen Jump el pasado lunes 10 de agosto del 2026.

Cabe resaltar que el one-shot tiene una extensión de 61 páginas, un formato que podría dificultar una adaptación a serie de anime, dado que se ajusta mejor a una película.

¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE STUDIO BONES SOBRE UN POTENCIAL ANIME DE “DON’T LAUGH, SHIJIMA-SAN”?

En declaraciones concedidas a Comic Book, el presidente de la compañía, Masahiko Minami, fue muy claro al hablar de una eventual adaptación de la obra: “Si se presentara la oportunidad, tanto yo como Studio Bones estaríamos muy interesados en darle vida al anime”.

Asimismo, el ejecutivo reconoció que ni siquiera él sabía que Horikoshi estaba trabajando en una historia de terror hasta enterarse en la misma entrevista, lo que refleja el hermetismo con el que se manejó este proyecto.

Además, Minami remarcó su entusiasmo por ver la creatividad de Horikoshi aplicada a un género completamente distinto al que definió su carrera.

De esta manera, las puertas para una posible adaptación anime de “Don’t Laugh, Shijima-San” quedan abiertas.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE STUDIO BONES CON “MY HERO ACADEMIA”?

Como muchos sabemos, Studio Bones acompañó a “My Hero Academia” desde sus inicios y se hizo cargo de la serie hasta su desenlace, marcado por el especial “I Am a Hero Too”, protagonizado por Eri.

Es importante recalcar que el anime está disponible en Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

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