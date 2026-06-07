Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla en el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es un prodigio inigualable, ya que alcanzó el rango más alto de los cazadores (Pilar) tan solo dos meses después de tomar una espada por primera vez en su vida (Foto: Ufotable)
Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla en el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es un prodigio inigualable, ya que alcanzó el rango más alto de los cazadores (Pilar) tan solo dos meses después de tomar una espada por primera vez en su vida (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si alguna vez disfrutaste del doblaje al inglés de y te preguntaste quién está a cargo de las voces que le dan vida a Tanjiro, a Nezuko y al , la respuesta tiene nombre propio: Bang Zoom! Studios, un estudio con sede en California que lleva décadas siendo uno de los pilares del doblaje de entretenimiento en Los Ángeles. Así, para alegría de muchos, esa misma compañía acaba de anunciar que abre sus audiciones al público general en el marco de uno de los más importantes del mundo occidental. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

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Vale precisar que el equipo de casting de la empresa ya ha impulsado las carreras de diversos actores de voz que hoy son referentes para los fans del anime en inglés, como Zach Aguilar y Abby Trott.

Además, la convocatoria llega en un momento en que la animación japonesa atraviesa uno de sus picos de popularidad más altos a nivel global, por lo que esta oportunidad es valiosísima para cualquiera que quiera empezar en el mundo del doblaje.

¿QUÉ ES BANG ZOOM! STUDIOS?

Según su , Bang Zoom! Studios es un estudio de audio y postproducción ubicado en Burbank, California, con más de tres décadas de presencia en la industria.

Sus instalaciones suman 25,000 pies cuadrados distribuidos en tres locaciones, con nueve cabinas de grabación y siete salas de mezcla, dos de ellas equipadas con tecnología Dolby Atmos.

Asimismo, entre sus clientes, figuran: Disney, Marvel, Netflix, Warner Bros., Sony, Nickelodeon, Crunchyroll, Capcom y Square Enix.

¿QUÉ ANIMES HA DOBLADO BANG ZOOM! STUDIOS?

El portafolio del estudio en el mundo del anime incluye títulos que han marcado la cultura pop reciente.

De acuerdo con , Bang Zoom! Studios está detrás de las versiones en inglés de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “DAN DA DAN” y “Sakamoto Days”, entre otros proyectos.

Y su trabajo se extiende también al terreno de los videojuegos: por ejemplo, la serie “Monster Hunter Stories” cuenta con doblaje del estudio, además de franquicias como “Resident Evil” y “Pokémon”.

¿CUÁNDO SON LAS AUDICIONES DE BANG ZOOM! STUDIOS?

Las audiciones abiertas de Bang Zoom! Studios se realizarán el sábado 4 de julio, el tercer día del Anime Expo 2026, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., en The Novo, dentro del recinto del Los Angeles Convention Center en California.

Cabe resaltar que las audiciones están abiertas a cualquier interesado, con o sin experiencia en actuación de voz, ya que el objetivo es que todos tengan la oportunidad de presentarse ante profesionales activos de la industria.

Recuerda: el registro previo se gestiona a través del

Bang Zoom! Studios es una reconocida empresa de postproducción de audio y doblaje ubicada en Burbank, California (Foto: @AnimeExpo / X)
Bang Zoom! Studios es una reconocida empresa de postproducción de audio y doblaje ubicada en Burbank, California (Foto: @AnimeExpo / X)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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