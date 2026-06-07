Si alguna vez disfrutaste del doblaje al inglés de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y te preguntaste quién está a cargo de las voces que le dan vida a Tanjiro, a Nezuko y al resto del elenco, la respuesta tiene nombre propio: Bang Zoom! Studios, un estudio con sede en California que lleva décadas siendo uno de los pilares del doblaje de entretenimiento en Los Ángeles. Así, para alegría de muchos, esa misma compañía acaba de anunciar que abre sus audiciones al público general en el marco de uno de los eventos de anime más importantes del mundo occidental. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el equipo de casting de la empresa ya ha impulsado las carreras de diversos actores de voz que hoy son referentes para los fans del anime en inglés, como Zach Aguilar y Abby Trott.

Además, la convocatoria llega en un momento en que la animación japonesa atraviesa uno de sus picos de popularidad más altos a nivel global, por lo que esta oportunidad es valiosísima para cualquiera que quiera empezar en el mundo del doblaje.

¿QUÉ ES BANG ZOOM! STUDIOS?

Según su sitio web oficial, Bang Zoom! Studios es un estudio de audio y postproducción ubicado en Burbank, California, con más de tres décadas de presencia en la industria.

Sus instalaciones suman 25,000 pies cuadrados distribuidos en tres locaciones, con nueve cabinas de grabación y siete salas de mezcla, dos de ellas equipadas con tecnología Dolby Atmos.

Asimismo, entre sus clientes, figuran: Disney, Marvel, Netflix, Warner Bros., Sony, Nickelodeon, Crunchyroll, Capcom y Square Enix.

¿QUÉ ANIMES HA DOBLADO BANG ZOOM! STUDIOS?

El portafolio del estudio en el mundo del anime incluye títulos que han marcado la cultura pop reciente.

De acuerdo con Anime Expo, Bang Zoom! Studios está detrás de las versiones en inglés de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “DAN DA DAN” y “Sakamoto Days”, entre otros proyectos.

Y su trabajo se extiende también al terreno de los videojuegos: por ejemplo, la serie “Monster Hunter Stories” cuenta con doblaje del estudio, además de franquicias como “Resident Evil” y “Pokémon”.

¿CUÁNDO SON LAS AUDICIONES DE BANG ZOOM! STUDIOS?

Las audiciones abiertas de Bang Zoom! Studios se realizarán el sábado 4 de julio, el tercer día del Anime Expo 2026, entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., en The Novo, dentro del recinto del Los Angeles Convention Center en California.

Cabe resaltar que las audiciones están abiertas a cualquier interesado, con o sin experiencia en actuación de voz, ya que el objetivo es que todos tengan la oportunidad de presentarse ante profesionales activos de la industria.

Recuerda: el registro previo se gestiona a través del portal oficial de Anime Expo.

Bang Zoom! Studios es una reconocida empresa de postproducción de audio y doblaje ubicada en Burbank, California (Foto: @AnimeExpo / X)

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