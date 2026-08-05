La tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” ya tiene fecha de estreno, octubre de 2027. Pero aún falta más de un año para ver la entrega que adaptará el arco de Golden Land del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe y enfrentará a los protagonistas contra su mayor amenaza demoníaca hasta el momento. Mientras esperan los nuevos y emocionantes episodios, algunos fans pueden disfrutar de un evento muy especial: el “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026”.

Se trata de un evento sinfónico oficial enfocado en la música del aclamado anime “Sōsō no Frieren”. El show combina la interpretación en vivo de la banda sonora con la proyección de momentos memorables y escenas clave de las primeras temporadas de la serie. Además, cuenta con la participación del compositor Evan Call y presentaciones especiales de la cantante milet, intérprete de los temas de cierre ending “Anytime Anywhere” y “The Story of Us”.

“Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert” se realizó el 1 de agosto de 2026 en el Pacifico Yokohama National Convention Hall (Kanagawa), interpretado por la Orquesta Filarmónica de Tokio. Pero debido a su éxito, se anunció el inicio de una gira mundial limitada.

La única fecha confirmada para el concierto de "Frieren: Beyond Journey's End" en Estados Unidos es el 4 de octubre de 2026 en Nueva York (Foto: Madhouse)

“FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END FILM CONCERT 2026” LLEGA A ESTADOS UNIDOS

La primera parada internacional de “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026” se realizará en Nueva York, Estados Unidos. El espectáculo tendrá lugar el 4 de octubre en el prestigioso Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall.

También se ha anunciado que el repertorio oficial del concierto se ha expandido para incluir en vivo las composiciones orquestales tanto de la primera temporada como de la segunda temporada del popular anime.

Detalles de la fecha confirmada en EE. UU.

Ciudad: Nueva York.

Lugar: Stern Auditorium / Perelman Stage, dentro del icónico Carnegie Hall.

Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2026

Hora: 8:00 PM.

Contenido: Interpretación orquestal en vivo combinada con escenas proyectadas que abarcan tanto la primera como la reciente segunda temporada del anime.

El precio de la entrada

Los precios oficiales de las entradas para la función de “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026” en el Carnegie Hall de Nueva York aún no han sido revelados. El compositor Evan Call confirmó recientemente en sus redes oficiales que toda la información detallada sobre la venta y costo de los boletos se anunciará próximamente.

¿Habrá más ciudades?

Aunque la productora oficial mencionó que habrá un número limitado de funciones internacionales, Nueva York figura como el debut y el único punto confirmado en territorio estadounidense hasta el momento.

No obstante, se aseguró que se revelarán más países y recintos de forma paulatina en las próximas semanas. ¿El concierto llegará a Europa y Latinoamérica?

"Frieren: Beyond Journey's End Concert 2026" también llegará a otras ciudades, pero aún no se ha confirmado la lista con las fechas y horarios (Foto: Madhouse)

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