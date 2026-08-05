Tras su éxito en Japón, se anunció el inicio de una gira mundial limitada de “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026”, cuya primera parada internacional será en la ciudad de Nueva York (Foto: Madhouse)
Tras su éxito en Japón, se anunció el inicio de una gira mundial limitada de “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026”, cuya primera parada internacional será en la ciudad de Nueva York (Foto: Madhouse)
Nelly Osco
Nelly Osco

. Pero aún falta más de un año para ver la entrega que del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe y enfrentará a los protagonistas contra su mayor amenaza demoníaca hasta el momento. Mientras esperan los nuevos y emocionantes episodios, algunos fans pueden disfrutar de un evento muy especial: el “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026”.

Mira también:

Se trata de un evento sinfónico oficial enfocado en la música del aclamado anime “Sōsō no Frieren”. El show combina la interpretación en vivo de la banda sonora con la proyección de momentos memorables y escenas clave de las primeras temporadas de la serie. Además, cuenta con la participación del compositor Evan Call y presentaciones especiales de la cantante milet, intérprete de los temas de cierre ending “Anytime Anywhere” y “The Story of Us”.

en el Pacifico Yokohama National Convention Hall (Kanagawa), interpretado por la Orquesta Filarmónica de Tokio. Pero debido a su éxito, se anunció el inicio de una gira mundial limitada.

La única fecha confirmada para el concierto de "Frieren: Beyond Journey's End" en Estados Unidos es el 4 de octubre de 2026 en Nueva York (Foto: Madhouse)
La única fecha confirmada para el concierto de "Frieren: Beyond Journey's End" en Estados Unidos es el 4 de octubre de 2026 en Nueva York (Foto: Madhouse)

“FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END FILM CONCERT 2026” LLEGA A ESTADOS UNIDOS

La primera parada internacional de “ Film Concert 2026” . El espectáculo tendrá lugar el 4 de octubre en el prestigioso Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall.

También se ha anunciado que el repertorio oficial del concierto se ha expandido para incluir en vivo las composiciones orquestales tanto de la primera temporada como de la segunda temporada del popular anime.

Detalles de la fecha confirmada en EE. UU.

  • Ciudad: Nueva York.
  • Lugar: Stern Auditorium / Perelman Stage, dentro del icónico Carnegie Hall.
  • Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2026
  • Hora: 8:00 PM.
  • Contenido: Interpretación orquestal en vivo combinada con escenas proyectadas que abarcan tanto la primera como la reciente segunda temporada del anime.

El precio de la entrada

Los precios oficiales de las entradas para la función de “Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026” en el Carnegie Hall de Nueva York aún no han sido revelados. El compositor Evan Call confirmó recientemente en sus redes oficiales que toda la información detallada sobre la venta y costo de los boletos se anunciará próximamente.

¿Habrá más ciudades?

Aunque la productora oficial mencionó que habrá un número limitado de funciones internacionales, Nueva York figura como el debut y el único punto confirmado en territorio estadounidense hasta el momento.

No obstante, se aseguró que se revelarán más países y recintos de forma paulatina en las próximas semanas. ¿El concierto llegará a Europa y Latinoamérica?

"Frieren: Beyond Journey's End Concert 2026" también llegará a otras ciudades, pero aún no se ha confirmado la lista con las fechas y horarios (Foto: Madhouse)
"Frieren: Beyond Journey's End Concert 2026" también llegará a otras ciudades, pero aún no se ha confirmado la lista con las fechas y horarios (Foto: Madhouse)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC