Como muchos recordamos, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” (en España: Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita) se convirtió en un auténtico fenómeno de taquilla durante el 2025: con un presupuesto estimado de apenas 20 millones de dólares, la cinta acumuló más de 732 millones de dólares a nivel mundial y se posicionó como la quinta cinta más taquillera del año en todo el planeta. Sin embargo, ¿estos números significan que el anime ya domina las salas de cine estadounidenses? Pues, un reconocido cineasta japonés asegura que no es tan sencillo.

Vale precisar que este análisis proviene de Mirai Konishi, director radicado en Los Ángeles, quien es reconocido por documentales como “Kampai! For the Love of Sake” y que también se desempeña como periodista de la industria cinematográfica.

Y es que, en una columna publicada en el portal Eiga, Konishi sostiene que el verdadero motor detrás de estas cifras no es la aceptación universal del anime como medio, sino el poder de los fandoms específicos y la transformación estructural del negocio de las salas de cine en Estados Unidos.

Asimismo, refuerza su punto al señalar que franquicias como “Dragon Ball”, “Mobile Suit Gundam SEED” y “Chainsaw Man”—cuya película “Reze Arc” recaudó más de 173 millones de dólares en el 2025—comparten un denominador común: todas cuentan con comunidades masivas de seguidores que convierten cada estreno en un evento social.

Es decir, para el realizador, esto no equivale a que el contenido japonés haya sido universalmente aceptado por el público norteamericano.

El periodista y cineasta japonés Mirai Konishi lleva más de 25 años trabajando en la industria del entretenimiento (Foto: Golden Globes)

¿POR QUÉ LOS CINES SE HAN CONVERTIDO EN “SEDES DE EVENTOS” Y QUÉ TIENE QUE VER CON EL ANIME?

De acuerdo con este análisis, las salas de cine han dejado de ser simplemente lugares para ver películas y se han convertido en sedes de eventos. O sea, espacios donde la experiencia comunitaria importa tanto como la cinta en sí.

Un factor clave en esta transición es la reducción drástica de la ventana de exclusividad teatral, que pasó de un promedio de 90 días antes de la pandemia a apenas 32-33 días en el 2025... lo que empuja al público a pensar: “Si no la veo en su estreno, en un mes la tendré en streaming”.

En este contexto, solo las producciones capaces de generar la sensación de “tengo que verla en la pantalla grande, con más fans, el día del estreno” logran arrastrar espectadores a las butacas.

Y es ahí donde el anime encaja a la perfección: los seguidores de “Kimetsu no Yaiba” y “Chainsaw Man” comparten información en redes, preparan ‘cosplay’, compran ‘merchandising’ y tratan el lanzamiento del largometraje como una celebración comunitaria.

¿QUÉ PASA CON LOS ANIMES QUE NO TIENEN UN FANDOM CONSOLIDADO EN EE.UU.?

Konishi utiliza un ejemplo contundente para respaldar su tesis: “The First Slam Dunk”. Resulta que esta película recaudó más de 15.700 millones de yenes (aproximadamente 112 millones de dólares) en Japón, donde “Slam Dunk” es un fenómeno cultural desde los años 90’s.

No obstante, en Estados Unidos apenas alcanzó 1,05 millones de dólares, a pesar de haber recibido elogios de la crítica y una estupenda puntuación en Rotten Tomatoes.

De esta manera, queda en evidencia que la calidad de una producción animada no basta por sí sola: si no existe un grupo de fans ansioso por correr al cine el día del estreno—ese prerrequisito para que la película funcione como evento—, la gente simplemente no asiste.

Por supuesto, es una lección que las distribuidoras occidentales deberían tomar en cuenta antes de asumir que cualquier anime puede replicar el fenómeno de “Kimetsu No Yaiba”.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS FANS DE “DEMON SLAYER” EN EL 2026?

Para quienes quieran revivir la experiencia en pantalla grande, “Demon Slayer: Infinity Castle” regresa a los cines de Estados Unidos y Canadá el 6 de marzo del 2026, y al Reino Unido el 7 de marzo, en un reestreno limitado organizado por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

La gran novedad es que, por primera vez en Norteamérica, la cinta se exhibirá en formato ScreenX, una tecnología inmersiva que proyecta la imagen en tres pantallas con un campo de visión de 270 grados.

La preventa de entradas está disponible desde el pasado 20 de febrero del 2026.

Cabe recordar que esta película es la primera parte de una trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, así que el viaje de Tanjiro y los Hashira por el Castillo Infinito apenas comienza.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí