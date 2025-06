“El frente costero” es una serie de ocho episodios que sigue a una prominente familia de Carolina del Norte dedicada a la pesca, pero que se adentra en aguas peligrosas para mantener a flote su imperio empresarial cuando esta se encuentra al borde del naufragio. Debido a que la trama ha impactado a la audiencia, el que menos se pregunta si esta producción tendrá una segunda temporada. A continuación, lo que se sabe.

Cabe mencionar que este drama está disponible en Netflix, tanto en América Latina como en Estados Unidos y España. Fue creada por Kevin Williamson, conocido por escribir clásicos del terror como “Scream” y “Sé lo que hicieron el último verano”.

Jake Weary como Cane Buckley y Melissa Benoist como Bree Buckley en el drama "El frente costero" (Foto: Netflix)

¿ES POSIBLE QUE “EL FRENTE COSTERO” TENGA UNA SEGUNDA TEMPORADA EN NETFLIX?

Como la serie recién llegó a la plataforma de streaming el 19 de junio, aún nadie se ha pronunciado sobre la renovación de “El frente costero” para una segunda temporada; por lo tanto, habrá que esperar algunas semanas y ver qué tan buena aceptación tenga, pero si nos basamos en esto, es preciso señalar que esta producción lidera el Top 10 en Estados Unidos. La última palabra la tendrá Netflix.

¿QUÉ HA DICHO SU CREADOR Y EL ACTOR DE CANE?

Aunque aún no está dicho nada, el creador de “The Waterfront”, Kevin Williamson, señaló que esta temporada abordaba la relación entre Cane y su padre Harlan, por lo que más adelante se centraría en Belle; es decir, también estaría esperando que le den luz verde para empezar a trabajar una segunda entrega.

Por su parte, Jake Weary, quien interpreta a Cane, también espera que haya una continuidad de la serie. “El final de la primera temporada da la sensación de que sigue en movimiento porque no quieres que se detenga, ¿verdad? Así que creo que es una buena señal para la segunda temporada. Me gustaría que siguiera en movimiento. Me gustaría ver a la familia unida para defenderse de algún villano universal”, señaló en entrevista con TV Insider.

Jake Weary como Cane Buckley en una escena de la serie "El frente costero" (Foto: Netflix)

SI LE DAN LUZ VERDE A “EL FRENTE COSTERO”, ¿QUIÉNES REGRESARÍAN?

Si renuevan “El frente costero” para una segunda temporada esperaríamos el retorno de la mayoría de los actores con sus mismos roles. Así tenemos: Holt McCallany (Harlan Buckley), María Bello (Belle Buckley), Jake Weary (Cane Buckley), Melissa Benoist (Bree Buckley), Rafael L. Silva (Shawn West), Humberly González (Jenna Tate), Danielle Campbell (Peyton Buckley) y Brady Hepner (Diller Hopkins).

Quien ya no retornaría sería Topher Grace, actor que dio vida a Grady, quien fue asesinado a tiros en el final por Cane.

El póster de "El frente costero", serie dramática creada por Kevin Williamson (Foto: Netflix)

¿QUÉ VERÍAMOS EN “EL FRENTE COSTERO” – TEMPORADA 2?

A Belle Buckley con un papel más importante, aunque la trama giraría en torno a la relación que tienen con los Parker. Recordemos que al final, parecería que esta familia criminal decidió elegir a este personaje como su contacto.

“Es mucho más racional. No va a tomar decisiones basadas en sus emociones. Es demasiado inteligente y sensata para eso. Ven una verdadera colaboración con ella, algo que nunca tendrán con Harlan”, dijo Williamson a Tudum.

Pero esto no sería visto con buenos ojos por Harlan, pues consideraría que su pareja lo traicionó, pero está confundido, pues el accionar de su esposa se debe más al amor que siete por su familia.

