Netflix reafirma su apuesta por la narrativa asiática con “El genio y los deseos”, una serie que fusiona la magia clásica con los dilemas modernos. Su elenco de estrellas promete capturar la atención del público global, en una trama que viaja desde la fantasía hasta el romance y los conflictos emocionales. Aquí te presentamos quién es quién en esta producción que ya está generando conversación en redes y medios especializados, debido que tiene la misión de reemplazar a la exitosa “Bon appétit, majestad”.

La historia pone en escena a Ka-young, una mujer reprimida y vigilada, que cruza destinos con Iblis, el genio milenario que hará tambalear su mundo. Junto a ellos, un reparto coreano de primera acompaña cada giro inesperado que presenta la serie. ¿Quieres saber quién interpreta a cada personaje clave y qué papel juega dentro de la trama? Sigue leyendo.

ACTORES Y PERSONAJES EN “EL GENIO Y LOS DESEOS”

El elenco de “El genio y los deseos” está encabezado por figuras muy destacadas del entretenimiento surcoreano, cada uno con roles esenciales que sostienen la tensión y el ritmo de la serie:

1. Kim Woo-bin como Iblis (el genio)

“Kim Woo-bin” es uno de los actores más cotizados de Corea del Sur, conocido por sus papeles en dramas como “Uncontrollably Fond”, “The Heirs” y “Black Knight”. Su trayectoria mezcla romance, acción y fantasía, convirtiéndolo en referente del entretenimiento asiático. Rol en la trama: Encarna a Iblis, el genio milenario que despierta y concede deseos a Ka-young, pero con un trasfondo oscuro: busca probar la corrupción humana, aportando complejidad y matices a la historia.

Encarna a Iblis, el genio milenario que despierta y concede deseos a Ka-young, pero con un trasfondo oscuro: busca probar la corrupción humana, aportando complejidad y matices a la historia. Redes sociales: Instagram @kimwoobinofficial

Kim Woo-bin encarna a Iblis, el genio milenario que despierta y concede deseos a Ka-young (Foto: Netflix)

2. Bae Suzy como Ka-young

Exintegrante del grupo musical “Miss A”, “Bae Suzy” es una estrella multitalento: cantante, modelo y actriz consagrada. Ha protagonizado éxitos como “While You Were Sleeping” y “Vagabond”, y es reconocida por su versatilidad y carisma. Rol en la trama: Interpreta a Ka-young, una joven fría y reprimida emocionalmente, cuya vida da un giro radical gracias a los deseos concedidos por Iblis. Representa el viaje de autodescubrimiento y redención.

Interpreta a Ka-young, una joven fría y reprimida emocionalmente, cuya vida da un giro radical gracias a los deseos concedidos por Iblis. Representa el viaje de autodescubrimiento y redención. Redes sociales: Instagram @skuukzky

Bae Suzy es la protagonista de "El genio y los deseos" (Foto: Netflix)

3. Ahn Eun-jin como Mi-joo

“Ahn Eun-jin” ha destacado en títulos como “Hospital Playlist”, “My Lovely Angel” y “Good Bad Mother”, figurando entre los talentos emergentes de los últimos años dentro del K-drama. Rol en la trama: Da vida a Mi-joo, una mujer misteriosa cuyos secretos y motivaciones se entrecruzan con los protagonistas, aportando tensión y profundidad a la trama.

Da vida a Mi-joo, una mujer misteriosa cuyos secretos y motivaciones se entrecruzan con los protagonistas, aportando tensión y profundidad a la trama. Redes sociales: Instagram @eunjin_a

Ahn Eun-jin como Mi-joo en "El genio y los deseos " (Foto: Ahn Eun-jin c/ Instagram)

4. Noh Sang-hyun como Soo-hyun

Reconocido por “Pachinko” y “Curtain Call”, “Noh Sang-hyun” se ha consolidado en papeles dramáticos y con matices psicológicos, ascendiendo rápidamente en el panorama internacional. Rol en la trama: Interpreta a Soo-hyun, el hermano de Iblis y su rival. La relación entre ellos introduce conflictos familiares y rivalidades que tensan la narrativa.

Interpreta a Soo-hyun, el hermano de Iblis y su rival. La relación entre ellos introduce conflictos familiares y rivalidades que tensan la narrativa. Redes sociales: Instagram @nosanghyun

Noh Sang-hyun como Soo-hyun en "El genio y los deseos " (Foto: Noh Sang-hyun / Instagram)

5. Ko Kyu-pil como Sayyid/Sade

“Ko Kyu-pil” es conocido por su trabajo en comedia y drama, con participación en “Reply 1988”, “Extreme Job” y “The Fiery Priest”. Destaca por su capacidad para crear personajes entrañables y humorísticos. Rol en la trama: Interpreta al asistente del genio, que es realmente una pantera negra encubierta. Su papel aporta comicidad y sirve de contrapeso en los momentos tensos.

Interpreta al asistente del genio, que es realmente una pantera negra encubierta. Su papel aporta comicidad y sirve de contrapeso en los momentos tensos. Redes sociales: Instagram @kyupilko

Ko Kyu-pil como Sade, el asistente del genio en la serie "El genio y los deseos " (Foto: Ko Kyu-pil / Instagram)

6. Lee Joo-young como Min-ji

Conocida por “Itaewon Class” y “The School Nurse Files”, “Lee Joo-young” es una actriz versátil que brinda frescura y realismo a sus personajes, y se ha ganado el reconocimiento por sus roles independientes. Rol en la trama: Min-ji es la amiga humana de Ka-young y el vínculo con la “vida real”, responsable de equilibrar las emociones y darle continuidad a la evolución de la protagonista.

Min-ji es la amiga humana de Ka-young y el vínculo con la “vida real”, responsable de equilibrar las emociones y darle continuidad a la evolución de la protagonista. Redes sociales: Instagram @i_icaruswalks

Lee Joo-young como Min-ji:en "El genio y los deseos " (Foto: Lee Joo-young / Instagram)

¿CÓMO VER “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

La serie se estrena el 3 de octubre de 2025 en Netflix. Los usuarios con suscripción activa podrán activar la opción de aviso (“Recordarme”) para recibir una notificación automática al momento del lanzamiento y disfrutar así desde el primer episodio de esta esperada historia.

¿DE QUÉ TRATA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

La serie narra la historia de Ka-young (“Bae Suzy”), una joven marcada por la frialdad y la vigilancia de su estricta abuela. Su rutinaria existencia cambia cuando encuentra una lámpara de la que despierta Iblis (“Kim Woo-bin”), un genio que llevaba mil años dormido.

Aunque la propuesta parece mágica y hasta romántica, la trama plantea conflictos mucho más oscuros: Iblis es en realidad Satanás, quien busca probar cuán fácil es corromper a los humanos. La premisa se mueve entre situaciones cómicas, tensas y emotivas, mientras los tres deseos de Ka-young desencadenan un viaje lleno de dilemas y sentimientos encontrados.

