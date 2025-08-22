En "El genio y los deseos" veremos cómo un excéntrico genio reaparece tras mil años de espera para hacer realidad los deseos de una mujer (Foto: CJ Entertainment / Hwa And Dam Pictures / Studio Dragon)
Judith Vicente
Judith Vicente

El continúa expandiéndose en la plataforma de Netflix, por lo que aterrizará en su parrilla una producción que mezcla romance, fantasía y oscuridad.  Se trata de “El genio y los deseos”, una serie surcoreana que atrapará a todos desde el primer momento. ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

En "El genio y los deseos", Bae Suzy interpreta a Ka-young (Foto: CJ Entertainment / Hwa And Dam Pictures / Studio Dragon)
¿DE QUÉ TRATA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

“El genio y los deseos” sigue a Ka-young, una joven fría e impasible que ha vivido bajo el estricto cuidado de su abuela, “cuya estricta vigilancia y duro afecto han mantenido bajo control las tendencias psicopáticas de su nieta”, precisa Tudum.

La vida rutinaria de la muchacha cambia cuando encuentra una lámpara mágica, de la que sale un genio que llevaba mil años dormido. Al despertar, le ofrece concederle tres deseos, pero pronto descubriremos que él en realidad es Iblis, conocido como Satanás, quien quiere demostrar que la gente puede ser corrompida fácilmente.

“¿Podrá un genio transformar el mundo rutinario de una mujer en uno de amor y fantasía?... Déjate corromper”, se lee en el adelanto oficial de Netflix.

En "El genio y los deseos", Kim Woo-bin como Iblis (Foto: CJ Entertainment / Hwa And Dam Pictures / Studio Dragon)
TRÁILER DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”

Aunque no se lanzó el tráiler, sino un teaser de “El genio y los deseos”, sin duda alguna lo que muestra genera expectativa y capta la atención del público.

“Escucha, niña hecha de arcilla: ´Prometo que voy a buscarte… y sé que te encontraré, te encontraré. No vayas a olvidar mi nombre, soy Iblis. Tus deseos son órdenes”, se escucha en el breve adelanto de 30 segundos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

; por tanto, para disfrutarla, solamente debes contar con una suscripción activa a esta plataforma de streaming.

La serie nos mostrará una comedia romántica que girará en torno a los conflictos que surgen a partir de los tres deseos, los cuales desatarán desventuras mágicas, así como momentos conmovedores.

Afiche de "El genio y los deseos" (Foto: CJ Entertainment / Hwa And Dam Pictures / Studio Dragon)
ELENCO DE “EL GENIO Y LOS TRES DESEOS”

  • Bae Suzy como Ka-young
  • Kim Woo-bin como Iblis
  • Ahn Eun-jin como Mi-joo
  • Noh Sang-hyun como Soo-hyun
  • Ko Kyu-pil como Sayyid, asistente del genio que en realidad es un jaguar negro
  • Lee Joo-young como Min-ji, amiga de Ka-young

MÁS DATOS SOBRE LA SERIE SURCOREANA

  • Está dirigida por Lee Byeong-heon (“Extreme Job”) y escrita por Kim Eun-sook (“Los herederos” y “La gloria”).
  • Los protagonistas, Bae Suzy y Kim Woo-bin, vuelven a trabajar juntos tras haber actuado en “Uncontrollably Fond” (2016).

