La polémica alrededor del póster oficial de la nueva serie coreana de Netflix “El genio y los deseos” ha sido tan fuerte como inesperada. A solo días de su estreno, el cartel promocional desató un debate en redes sociales: mientras algunos lo celebraban por su estilo fantasioso, otros lo criticaban por parecer “demasiado infantil”, más cercano a una caricatura que a un drama con sello de la reconocida guionista Kim Eun-sook.

La actriz Bae Suzy, protagonista del proyecto, decidió enfrentar el tema de manera directa. Durante una conversación en el canal de YouTube Jo Hyun Ah’s Ordinary Thursday Night, reconoció que incluso dentro del equipo de producción se discutió largamente la dirección artística del afiche. “Pensé: debe haber una razón. El universo de la serie es bastante único, mezcla fantasía y realidad”, señaló, justificando la elección visual como una extensión natural de la atmósfera que propone la historia.

El póster, lejos de ser un simple detalle gráfico, se convirtió en el primer puente de contacto entre la audiencia y el mundo narrativo de la serie. Jo Hyun Ah, cantante y anfitriona del programa, confesó que en un inicio pensó que Suzy parecía “una princesa o un príncipe” en la imagen. Sin embargo, añadió que el ruido mediático terminó beneficiando al proyecto: “Al final, creo que el marketing viral funcionó bien, así que felicidades”.

Los carteles y tráilers ya no son solo elementos promocionales, sino detonadores de conversación que pueden marcar la suerte de una serie antes de su estreno. En este caso, lo que algunos vieron como un error de tono, otros lo interpretaron como un acierto estratégico para diferenciar la producción en un mercado saturado de dramas coreanos.

Para Suzy, el reto fue mayor que soportar los comentarios divididos del público. La actriz explicó que se sumergió profundamente en su personaje, en una historia que no solo busca entretener, sino también provocar reflexión.

“Es una serie genial para ver en familia, pero también te hace pensar mucho”, destacó, defendiendo la esencia de “El genio y los deseos” como un relato que trasciende las etiquetas de género.

En medio del debate, lo que queda claro es que el póster cumplió con algo esencial: poner a la serie en el centro de la conversación global. Lo que parecía una polémica negativa se ha transformado en una oportunidad para que la audiencia mire con más atención el estreno del 3 de octubre.

Tal como concluyó Suzy, llena de esperanza por el futuro del proyecto: “Aprendí muchísimo trabajando en esta serie. Espero que le vaya bien. De verdad le deseo mucho éxito”.

