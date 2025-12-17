Aunque “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) terminó el 13 de diciembre de 2025, los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi no pierden la esperanza de ver más de Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA. Algunos esperan una última película o algún spin-off como la precuela “My Hero Academia: Vigilantes”.

Por lo pronto, Studio Bones ni Toho Animation no han confirmado un nuevo proyecto de la franquicia. El anime, que terminó luego de nueve años y 170 episodios, dejó en el aire los eventos del último volumen, o capítulo 431 del manga.

Pero los fans de “My Hero Academia” no tendrán que esperar mucho para descubrir lo que le depara a la franquicia, ya tendrá un panel en la Jump Festa 2026, que se realizará el 20 y 21 de diciembre de 2025.

Izuku Midoriya ¿volverá para una última película de "My Hero Academia"? ¿Hay más historia por contar? (Foto: Bones Film)

FECHA Y HORARIO DEL PANEL DE “MY HERO ACADEMIA” EN LA JUMP FESTA 2026

El panel de “My Hero Academia” en la Jump Festa 2026 se realizará el sábado 20 de diciembre de 2025. De hecho, será uno de los primeros del importante evento para los que aman los animes y mangas.

Aunque la Jump Festa 2026 se realiza en Chiba, Japón, los fanáticos de otras partes del mundo podrán seguir cada detalle a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube, al igual que en los años anteriores.

¿A qué hora ver el panel de “My Hero Academia”?

Japón: 11:40 am.

Estados Unidos:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:40 pm. del 19 de diciembre

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:40 pm. del 19 de diciembre

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:40 pm. del 19 de diciembre

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 11:40 pm. del 19 de diciembre

España: 3:40 am.

Los héroes de "My Hero Academia" podrían regresar para una última aventura en una nueva película del anime (Foto: Bones Film)

EL GRAN ANUNCIO DE “MY HERO ACADEMIA” EN LA JUMP FESTA 2026

El último episodio de “My Hero Academia” terminó con el mensaje: “Nuestra historia continúa...” Aunque podría interpretarse como un cierre definitivo, ya que la vida de Deku y los demás héroes continuará o que la historia perdurará en los corazones de los fans, también podría interpretarse como una puerta a posibles nuevos proyectos.

Aún no se ha revelado el gran anuncio que el anime tiene preparado para sus fans en la Jump Festa 2026, pero se espera una proyección del tráiler de la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”. También se esperan noticias sobre los próximos proyectos. Tal vez el Escenario Rojo es una buena señal para los fans que ansían una película.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí