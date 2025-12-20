Desde su estreno, el 19 de diciembre de 2025, “El Gran Diluvio” (“The Great Flood” en inglés y “Daehongsu” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. La trama sobre una catástrofe mundial que sentencia a la humanidad y los giros inesperados que incluye ha cautivado a la audiencia. Si ya viste este thriller coreano, te comparto una lista con títulos similares que puedes encontrar en la plataforma de streaming de la N roja.

La cinta de ciencia ficción, coescrita y dirigida por Kim Byung-woo, tuvo su estreno mundial en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan el 18 de septiembre de 2025 y narra la historia de la investigadora de desarrollo de inteligencia artificial An-na (Kim Da-mi), quien en el que podría ser el último día en la Tierra, lucha por encontrar a su hijo mientras que Hee Jo (Park Hae-soo), el encargado de la seguridad del Centro Darwin la presiona para ir a un refugio antes de que mueran en la inundación.

En la siguiente lista podrás encontrar películas y series con temáticas y elementos parecidos a “El Gran Diluvio”. Por ejemplo, En “Adiós, Tierra”, un asteroide también amenaza con eliminar a la humanidad.

LAS PELÍCULAS Y SERIES QUE PUEDES VER SI TE GUSTÓ “EL GRAN DILUVIO”

1. La guerra del futuro

“La guerra del futuro” es una película de acción y ciencia ficción Hongkonés de 2022 dirigida por el artista de efectos visuales Ng Yuen-fai en su debut como director y protagonizada por Louis Koo, Sean Lau y Carina Lau. La cinta escrita por Lau Ho Leung y Tin Shu Mak tiene una duración de 112 minutos.

Sinopsis: “Tras la caída de un meteorito que alberga una planta destructiva, un escuadrón suicida trabaja contrarreloj para salvar su ciudad posapocalíptica del colapso total.”

2. Adiós, Tierra

Dirigida por Kim Jin-min y escrita por Jung Sung-joo, “Adiós, Tierra” es una serie de 2024 protagonizada por Yoo Ah-in, Ahn Eun-jin, Jeon Sung-woo y Kim Yoon-hye. Cuando la NASA anuncia que un asteroide se acerca a la Tierra y colisionará en 200 días, la gente lucha por encontrar un lugar seguro.

Sinopsis: “A medida que un asteroide se precipita hacia la Tierra sin que nada lo detenga, una profesora lucha por mantener seguros a sus antiguos alumnos a toda costa.”

Ahn Eun-jin interpreta a Jin Se-kyung en la serie surcoreana "Adiós, Tierra", dirigida por Kim Jin-min (Foto: Netflix)

3. La Palma

Inspirada en la erupción real del volcán Cumbre Vieja ocurrida en 2021, “La Palma” es una miniserie noruega creada por Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg. Los cuatro episodios se grabaron en la isla del mismo nombre ubicada en Canaria, España, así como en Tenerife.

Sinopsis: “Una familia noruega de vacaciones en La Palma enfrenta el desastre cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una inminente erupción volcánica.”

"La Palma" es una serie creada por Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg (Foto: Netflix)

4. Disomnia

Dirigida por Mark Raso, a partir de un guion que escribió junto a Joseph Raso, “Disomnia” es una película de Netflix que sigue a una exsoldado que lucha por salvar a su familia cuando un suceso global priva a los humanos de la capacidad de dormir. Gina Rodriguez y Ariana Greenblatt lideran el elenco.

Sinopsis: “Un suceso mundial priva a la humanidad del sueño, y una exsoldado atormentada lucha por salvar a su familia mientras el caos se apodera de la sociedad... y de su mente.”

Luego de que los humanos pierden la capacidad de dormir, una exsoldado lucha por salvar a su familia mientras la sociedad y su mente se sumen en el caos en la película "Disomnia" (Foto: Netflix) / Peter H. Stranks/NETFLIX

5. El abismo de Kiruna

“El abismo de Kiruna” es una película sueca dirigida por Richard Holm, quien también escribió el guion junto a Robin Sherlock y Nicola Sinclair. El thriller dramático cuenta con un elenco conformado por Tuvá Novotny, Kardo Razzazzi, Felicia Maxime, Peter Franzén, Tintin Poggats Sarri, Edvin Ryding, Angela Kovacs, Casper Berglund y Nina Boström.

Sinopsis: “Mientras el pueblo sueco de Kiruna se hunde, Frigga debe balancear el peso de su familia y su trabajo en la mina subterránea más grande del mundo.”

Tuvá Novotny interpreta a Friga en la película sueca "El abismo de Kiruna", dirigida por Richard Holm (Foto: Netflix)

