En el que podría ser el último día en la Tierra, An-na (Kim Da-mi), investigadora de desarrollo de inteligencia artificial, intenta proteger a un niño llamado Ja-in (Kwon Eun-seong) debido a una promesa que hizo, pero Hee Jo (Park Hae-soo) insiste en llevarla a un lugar seguro antes de que sea demasiado tarde en el “El Gran Diluvio” (“The Great Flood” en inglés y “Daehongsu” en su idioma original). Al parecer ella podría ser la última esperanza para que la humanidad resurja. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de la película coreana de Netflix?

“El Gran Diluvio”, que tuvo su estreno mundial en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan el 18 de septiembre de 2025 y llega a Netflix el 19 de diciembre, se grabó entre el 1 de julio de 2022 y el 5 de enero de 2023 bajo la producción de Hwansang Studios y dirección de Kim Byung-woo.

“El Gran Diluvio”, que tiene una duración de 108 minutos, cuenta con un elenco conformado por Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kwon Eun-seong, Kang Bin, Jeon Yu-na, Eun Su, Kim Kyu-na, Kim Byung-nam, Lee Dong-chan, Kim Su-Kyung, Kwon Eun-sung, Yuna, Kim Min-Gwi, Jung Min-joon, Lee Jae-Woong y Jung Shi Hoon. Pero ¿quién es quién en la nueva película surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL GRAN DILUVIO”

1. Kim Da-mi como Gu An-na

Kim Da-mi, reconocida por su papel principal en la película de acción y misterio “The Witch: Part 1. The Subversion”, y por series como “Itaewon Class” y “Our Beloved Summer”, da vida a Gu An-na, una investigadora de desarrollo de inteligencia artificial que lidera un proyecto que podría hacer resurgir la humanidad tras la catástrofe.

Kim Da-mi interpreta a Gu An-na, una científica que busca proteger a un niño en medio de una catástrofe, en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

2. Park Hae-soo como Son Hee-jo

Park Hae-soo, conocido por sus interpretaciones en las series “Prison Playbook”, “Squid Game”, “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”, “Karma” y “El precio de una confesión”, asume el rol de Son Hee-jo, el hombre encargado de llevar a An-na a un lugar seguro. ¿Qué estará dispuesto a hacer para completar su misión?

Park Hae-soo da vida a Son Hee-jo, el hombre que debe llevar a a la protagonista de la película coreana "El Gran Diluvio" a un lugar seguro (Foto: Netflix)

3. Kwon Eun-seong como Ja-in

Kwon Eun-seong, que fue parte de “Cuando la Camelia florece”, “Find Me in Your Memory”, “Memoriseuteu”, “Alquimia de almas”, “El monstruo de la vieja Seúl” y “Pachinko”, interpreta a Ja-in, el pequeño al que An-na debe encontrar en el apartamento inundado y proteger.

Park Hae-soo interpreta a Son Hee-jo y Kwon Eun-seong interpreta a Ja-in en la película surcoreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

4. Kang Bin como Mi-jung

Kang Bin, que apareció en producciones como “Love in Her Bag”, “Blade Man”, “My Father Is Strange”, “Dal Soon’s Spring” y “Unpredictable Family”, da vida a Mi-jung en la serie surcoreana “El Gran Diluvio”.

5. Jeon Yu-na como Lee Ji-soo

Jeon Yu-na, actriz infantil surcoreana que fue parte de series como “Hellbound”, “Pachinko”, “Green Mothers’ Club”, “Secret of the Lightning Cloak”, “The Kidnapping Day” y “Good Partner”, se encarga de interpretar a Lee Ji-soo.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El Gran Diluvio”:

Eun Su

Kim Kyu-na

Kim Byung-nam

Lee Dong-chan

Kim Su-Kyung

Kwon Eun-sung

Yuna

Kim Min-Gwi

Jung Min-joon

Lee Jae-Woong

Jung Shi Hoon

¿DE QUÉ TRATA “EL GRAN DILUVIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El Gran Diluvio’ es una taquillera película de ciencia ficción apocalíptica que sigue a un grupo de personas que, aferradas a un débil resquicio de esperanza en la humanidad, luchan por sobrevivir en un bloque de pisos anegado durante el último día de la Tierra, que ha sido devastada por un diluvio sin precedentes.”

¿CÓMO VER “EL GRAN DILUVIO”?

“El Gran Diluvio” se estrenará el viernes 19 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

