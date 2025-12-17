Cuando una inundación catastrófica inunda el planeta, la investigadora de desarrollo de inteligencia artificial An-na (Kim Da-mi) intenta proteger al pequeño Ja-in (Kwon Eun-seong), mientras que Hee Jo (Park Hae-soo), quien pertenece a un equipo de seguridad de recursos humanos, intenta salvar a la protagonista de “El Gran Diluvio” (“The Great Flood” en inglés y “Daehongsu” en su idioma original). ¿Por qué? ¿Cuándo se estrena la nueva película surcoreana de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kwon Eun-seong, Kang Bin, Jeon Yu-na y Eun Su lideran el elenco de la cinta de ciencia ficción coescrita y dirigida por Kim Byung-woo. Kim Kyu-na, Kim Byung-nam, Lee Dong-chan, Kim Su-Kyung, Kwon Eun-sung, Yuna, Kim Min-Gwi, Jung Min-joon, Lee Jae-Woong y Jung Shi Hoon también son parte del reparto.

“El Gran Diluvio” tuvo su estreno mundial en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan el 18 de septiembre de 2025. La película también escrita por Han Ji Su estará disponible en Netflix en diciembre de este año.

Kim Da-mi asume el papel de Gu An-na y Park Hae-soo asume el papel de Son Hee-jo en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL GRAN DILUVIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El Gran Diluvio’ es una taquillera película de ciencia ficción apocalíptica que sigue a un grupo de personas que, aferradas a un débil resquicio de esperanza en la humanidad, luchan por sobrevivir en un bloque de pisos anegado durante el último día de la Tierra, que ha sido devastada por un diluvio sin precedentes.”

Por lo que he visto en el tráiler, un choque de asteroides ocasiona una gran catástrofe y sella el destino de la Tierra. En medio de la inundación, An Na busca desesperadamente a un pequeño, mientras Hee Jo la convence de marcharse antes de que sea demasiado tarde. Ella es fundamental para crear una nueva humanidad.

¿CÓMO VER “EL GRAN DILUVIO”?

“El Gran Diluvio” se estrenará el viernes 19 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE GREAT FLOOD”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL GRAN DILUVIO”

Kim Da-mi como Gu An-na

Park Hae-soo como Son Hee-jo

Kwon Eun-seong como Ja-in

Kang Bin como Mi-jung

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo

Eun Su

Kim Kyu-na

Kim Byung-nam

Lee Dong-chan

Kim Su-Kyung

Kwon Eun-sung

Yuna

Kim Min-Gwi

Jung Min-joon

Lee Jae-Woong

Jung Shi Hoon

Park Hae-soo interpreta a Son Hee-jo, quien pertenece a un equipo de seguridad de recursos humanos, en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE GREAT FLOOD”?

“El Gran Diluvio”, que cuenta con Chun Roy-kyoung como productor, tiene una duración de 108 minutos, es decir, 1 hora y 48 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL GRAN DILUVIO”?

El rodaje de “The Great Flood”, producida por la compañía Hwansang Studios, se realizó entre el 1 de julio de 2022 y el 5 de enero de 2023.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí