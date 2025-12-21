La nueva apuesta de Netflix por seguir explorando el género desastres llegó desde Corea del Sur. Se trata de “El gran diluvio” (en inglés: "The Great Flood" y en su idioma original: "Daehongsu“), película coreana que miles de personas ya han disfrutado en la plataforma de streaming de la ”N" roja. En ese sentido, ¿sabes exactamente dónde se grabó la cinta? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la producción está dirigida por Kim Byeong-woo y se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje, tiempo en el que las estrellas Kim Da-mi y Park Hae-soo se lucen como protagonistas.

Así, la ficción sigue la catastrófica historia de quienes, aferrados al último hilo de esperanza para la humanidad, luchan por sobrevivir dentro de un edificio anegado, el mismo día en que la Tierra llega a su fin por una inundación descomunal.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El gran diluvio”:

¿DÓNDE SE GRABÓ “EL GRAN DILUVIO”?

Tal como te puedes imaginar, toda la filmación de la película de Netflix se desarrolló en Corea del Sur, específicamente en Seúl y sus alrededores.

Resulta que el rodaje se concentró en estudios de la capital surcoreana, donde se recreó el edificio residencial que funciona como escenario principal de la historia.

Por supuesto, la elección de Seúl no fue casual: la ciudad ofrece una infraestructura con tecnología de punta, mano de obra especializada y una variedad de locaciones.

Esto ha hecho que se convierta en sede de otros grandes títulos, tales como “Parasite”, “Squid Game” y “Train to Busan”.

Cabe resaltar que la producción de “El gran diluvio” arrancó en julio del 2022 y se extendió durante seis meses, finalizando a principios de enero del 2023.

EL MAYOR RETO PARA LOS ACTORES DE “EL GRAN DILUVIO” EN EL RODAJE DE LA PELÍCULA

El mayor reto técnico del rodaje de la película coreana fue filmar las extensas secuencias bajo el agua.

La actriz Kim Da-mi, por ejemplo, explicó que el elenco recibió meses de entrenamiento previo a las grabaciones: “Como estábamos actuando bajo el agua, aprendimos buceo y tuvimos que mejorar nuestras habilidades de natación, así que empezamos a entrenar juntos varios meses antes”, afirmó según Korea Times.

“A veces no podía saber cómo se veía mi cara bajo el agua. Realmente me concentré en controlar eso”, agregó.

Además, la artista le contó a Allkpop que, en ocasiones, debían simular estar sumergidos sin agua real presente, sobre todo en escenas con el actor infantil, lo cual representó un desafío adicional de interpretación.

LOS EFECTOS VISUALES EN “EL GRAN DILUVIO”

Al concluir el rodaje de “El gran diluvio”, tuvo lugar un extenso proceso de posproducción dedicado a perfeccionar los efectos de agua mediante VFX (efectos visuales).

Y sí, este trabajo fue crucial para ejecutar secuencias complejas con grandes volúmenes de agua sin comprometer la seguridad del reparto.

De esta manera, la combinación de efectos prácticos y digitales fue lo que permitió que aquel diluvio clave para la trama cobre vida en pantalla.

El apocalipsis de la película "El gran diluvio" fue fabricado en los estudios de Seúl, Corea del Sur (Foto: Netflix)

