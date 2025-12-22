Si eres fan de las producciones coreanas, es probable que tu algoritmo de Netflix ya te haya sugerido “El gran diluvio” (en inglés: “The Great Flood” y en su idioma original: “Daehongsu“), película que apunta a ser una de las grandes alternativas del género “desastres” en la plataforma. Pero, ¿realmente vale la pena verla? Pues, en esta nota, te cuento lo que están diciendo los críticos sobre la cinta. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está escrita y dirigida por Kim Byeong-woo, y se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje.

Además, su premisa inicial es aterradora: una inundación masiva cubre el planeta, dejando a Seúl sumergida.

Allí, en un edificio de apartamentos que se hunde, Gu An-na (Kim Da-mi), una investigadora de inteligencia artificial, lucha por sobrevivir junto a un niño.

Sin embargo, la llegada de un misterioso equipo de rescate liderado por Hee-jo (Park Hae-soo) revela que la catástrofe no es solo climática y que la mujer podría ser la clave para el futuro de la humanidad en un bucle de tiempo y simulaciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El gran diluvio”:

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “EL GRAN DILUVIO”?

La película coreana ha dividido a los críticos, ya que si bien es descrita como visualmente espectacular, otros también la califican como narrativamente confusa.

Esta división se ve reflejada en la calificación que recibió la obra en los portales Rotten Tomatoes (58% de aprobación) y Metacritic (4.4/10), donde más de uno aplaudió el riesgo de la propuesta de mezclar géneros. No obstante, se recalca que su mensaje se vuelve poco claro con el tiempo... sin llegar al final con el impacto deseado.

De acuerdo con Dennis Harvey de Variety, por ejemplo, la producción comienza bien, pero eventualmente tropieza al intentar introducir “más complicaciones de las que puede manejar”.

Manuel São Bento de Movies We Texted About, por su parte, elogia el desempeño actoral de Kim Da-mi. Sin embargo, critica la “incoherencia narrativa” que surge a la mitad de la película de Netflix, calificándola de “un rompecabezas de ciencia ficción ejecutado de manera torpe”.

¿VALE LA PENA VER “EL GRAN DILUVIO”?

La respuesta es un poco compleja, ya que depende de tus intereses.

Si buscas una cinta de desastres clásica, con pura adrenalina y supervivencia lineal, “El gran diluvio” podría ser frustrante .

. No obstante, si disfrutas de la ciencia ficción experimental, quizá sí deberías darle una oportunidad a este largometraje.

El póster de "El gran diluvio", película coreana del director Kim Byeong-woo que se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje (Foto: Netflix)

