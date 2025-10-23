“El hijo de mil hombres” llegará a Netflix, confirmando el apogeo que están teniendo las producciones brasileñas en el servicio de streaming. La historia que veremos en pantalla es una adaptación de una obra del reconocido escritor Valter Hugo Mãe y, de acuerdo con lo que he podido observar en el tráiler, puedo asegurar que se trata de un relato lleno de sensibilidad, protagonizado por Rodrigo Santoro, uno de los actores más versátiles de Brasil.

Más allá de ser una película, “El hijo de mil hombres” parece una reflexión profunda sobre lo que realmente significa formar una familia. Daniel Rezende, director de la cinta, nos presenta a Crisóstomo, un pescador que encuentra en la paternidad una forma de redención, y a partir de ahí, se cruzan personajes que buscan amor, aceptación y un lugar al que pertenecer. Todo eso, bajo los paisajes hermosos de Búzios y Chapada Diamantina.

Y lo mejor de todo es que no falta mucho para poder verla desde casa. “El hijo de mil hombres” se estrena en Netflix en noviembre, así que ahora te presentaré toda la información que debes saber antes que la disfrutes.

Imagen promocional de la película “El hijo de mil hombres” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL HIJO DE MIL HOMBRES”?

La película brasileña “El hijo de mil hombres” (“O Filho de Mil Homens﻿” en su idioma original), dirigida y escrita por Daniel Rezende, adapta por primera vez una obra de Valter Hugo Mãe. Protagonizada por Rodrigo Santoro, narra la historia del pescador solitario Crisóstomo, cuyo deseo de ser padre se cumple al acoger a Camilo (Miguel Martines), un niño huérfano. En su camino se cruzan Isaura (Rebeca Jamir) y Antonino (Johnny Massaro), tres almas heridas que juntos descubren nuevas formas de amor y familia, bajo los paisajes de Búzios y Chapada Diamantina.

En la Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), Rezende confesó: “Fue mi primer trabajo como guionista, y adaptar una obra tan hermosa e influyente es una tarea enorme, pero desde la primera vez que leí el libro supe que sería mi próximo proyecto”. Valter Hugo Mãe, en tanto, celebró el resultado: “No imaginaba que la película sería tan bella. ¡Hasta me da un poco de miedo que sea una de las pocas películas de la historia que superen al libro!”. Por último, el protagonista, Rodrigo Santoro, agregó: “Un papel complejo, de una belleza increíble, que realmente me conmovió”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL HIJO DE MIL HOMBRES” EN NETFLIX?

“El hijo de mil hombres” llegará a Netflix el 19 de noviembre de 2025, tras su paso por cines seleccionados a partir del 30 de octubre. La película, dirigida por Daniel Rezende y protagonizada por Rodrigo Santoro, promete emocionar al público con una historia profundamente humana sobre la familia, el amor y la aceptación.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL HIJO DE MIL HOMBRE”

Rodrigo Santoro como Crisóstomo

Miguel Martines como Camilo

Rebeca Jamir como Isaura

Johnny Massaro como Antonino

Antonio Haddad

Carlos Francisco

Grace Passô

Inez Viana

Juliana Caldas

Lívia Silva

Marcello Escorel

Tuna Dwek

Rebeca Jamir como Isaura en la película brasileña "El hijo de mil hombres" (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “EL HIJO DE MIL HOMBRES”

Director: Daniel Rezende

Daniel Rezende Producido por: Biônica Filmes

Biônica Filmes Guion: Daniel Rezende (adaptado del libro “O Filho de Mil Homens” de Valter Hugo Mãe)

Daniel Rezende (adaptado del libro “O Filho de Mil Homens” de Valter Hugo Mãe) Productores: Karen Castanho, Juliana Funaro, Bianca Villar, Fernando Fraiha, Krysse Melo, René Sampaio

Karen Castanho, Juliana Funaro, Bianca Villar, Fernando Fraiha, Krysse Melo, René Sampaio Productores Ejecutivos: Bianca Villar, Daniel Rezende, Juliana Funaro, Karen Castanho, Rodrigo Santoro

Bianca Villar, Daniel Rezende, Juliana Funaro, Karen Castanho, Rodrigo Santoro Reparto: Luciano Baldan

Luciano Baldan Director de Fotografía: Azul Serra

Azul Serra Directora de Arte: Taísa Malouf

Taísa Malouf Diseño de Vestuario: Manuela Mello

Manuela Mello Maquillaje: Martín Macías Trujillo

Martín Macías Trujillo Montaje: Marcelo Junqueira

Marcelo Junqueira Música: Fábio Góes

Fábio Góes Supervisor de Efectos: Juliano Storchi

Juliano Storchi Supervisor de Postproducción: Bruno Horowicz Rezende

Bruno Horowicz Rezende Productor Asociado: João Macedo

Miguel Martines como Camilo en la película brasileña "El hijo de mil hombres" (Foto: Netflix)

