“El Hormiguero” vuelve a Antena 3 cargado de sorpresas, secciones renovadas y rostros muy famosos. Y es que el programa conducido por Pablo Motos celebra dos décadas de presencia en la televisión española, por lo que esta edición apunta a ser muy especial. Pero, ¿sabes cómo ver la nueva temporada del show? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento.

Vale precisar que el programa se estrenó el pasado 24 de septiembre del 2006 en el canal Cuatro de España, donde estuvo emitiéndose hasta el 30 de junio de 2011.

Sin embargo, a partir del 5 de septiembre del 2011, cambió de cadena... dando el salto hacia Antena 3, su actual casa televisora.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 20 DE “EL HORMIGUERO”?

La temporada 20 de “El Hormiguero” se estrena el lunes 1 de septiembre del 2025 con un episodio que contará con la presencia de Bertín Osborne y Sergio Ramos.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 20 DE “EL HORMIGUERO”?

Los capítulos de la temporada 20 de “El Hormiguero” llegan a las pantallas a las 21:45 horas (hora española).

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE LA TEMPORADA 20 DE “EL HORMIGUERO”?

A continuación, repasa la lista con los primeros invitados confirmados de la temporada:

Lunes 1 de septiembre: Bertín Osborne y Sergio Ramos

1 de septiembre: Bertín Osborne y Sergio Ramos Martes 2 de septiembre: Joaquín Sánchez y Susana Saborido

2 de septiembre: Joaquín Sánchez y Susana Saborido Miércoles 3 de septiembre: Arturo Pérez-Reverte

3 de septiembre: Arturo Pérez-Reverte Jueves 4 de septiembre: Ester Expósito

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 20 DE “EL HORMIGUERO”?

Para disfrutar de la temporada 20 de “El Hormiguero” en España, tan solo debes conectarte a la transmisión en directo de Antena 3 en el horario indicado.

Recuerda que los espectadores también pueden acceder a la plataforma de streaming Atresplayer, donde se ofrece el visionado simultáneo y el acceso bajo demanda al programa.

Imagen promocional de la temporada 20 de "El Hormiguero", uno de los programas de entrevistas más famosos de la televisión española (Foto: Atresmedia)

