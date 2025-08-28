Tras unas largas vacaciones de verano, “El hormiguero” ya está de regreso el 1 de septiembre de 2025 con Pablo Motos a la cabeza para mantener entretenidas todas nuestras noches. Pero ¿quiénes serán los invitados del programa la primera semana del noveno mes del año? A continuación, los detalles.
Cabe mencionar que la vigésima temporada del show nocturno vuelve en su horario habitual; es decir, a las 21:45 horas por Antena 3.
INVITADOS DEL LUNES 1 AL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE “EL HORMIGUERO”
Pablo Motos iniciará la primera semana de septiembre con Bertín Osborne y Sergio Ramos, quienes estarán el 1 de septiembre. Al día siguiente, los entrevistados serán Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido para hablar de la nueva temporada de “Emparejados”.
El miércoles llega al set el escritor Arturo Pérez-Reverte, tras la publicación de una nueva entrega de “Alatriste” el 3 de septiembre, mientras que el jueves finaliza con la presencia de la actriz Ester Expósito para hablar de su última película “El talento”.
El cronograma de invitados de “El hormiguero” es el que sigue:
- Lunes 1 de septiembre: Bertín Osborne y Sergio Ramos
- Martes 2 de septiembre: Joaquín Sánchez y Susana Saborido
- Miércoles 3 de septiembre: Arturo Pérez Reverte
- Jueves 4 de septiembre: Ester Expósito
¿CÓMO VER “EL HORMIGUERO”?
El programa conducido por Pablo Motos se encuentra disponible a través de Antena 3 en horario de lunes a jueves a las 21:45 horas, el horario estelar de la cadena.
Del mismo modo, también se podrá ver el show en directo y online a través de Atresplayer, la plataforma de streaming oficial de Atresmedia.
DATOS DE “EL HORMIGUERO”
- Conducción: Pablo Motos
- Producción: Pablo Motos y Juan Salvador
- Primera emisión: 24 de septiembre de 2006
- Horario: lunes a jueves (21:50 - 22:50 hrs)
- Canal: Antena 3 (desde 2011)
- Idioma original: español
- País de emisión: España