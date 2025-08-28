Tras unas largas vacaciones de verano, “El hormiguero” ya está de regreso el 1 de septiembre de 2025 con Pablo Motos a la cabeza para mantener entretenidas todas nuestras noches. Pero ¿quiénes serán los invitados del programa la primera semana del noveno mes del año? A continuación, los detalles.

Cabe mencionar que la vigésima temporada del show nocturno vuelve en su horario habitual; es decir, a las 21:45 horas por Antena 3.

Invitados del 1 de septiembre de 2025 (Foto: El hormiguero / Instagram)

INVITADOS DEL LUNES 1 AL JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE “EL HORMIGUERO”

Pablo Motos iniciará la primera semana de septiembre con Bertín Osborne y Sergio Ramos, quienes estarán el 1 de septiembre. Al día siguiente, los entrevistados serán Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido para hablar de la nueva temporada de “Emparejados”.

Invitados del 2 de septiembre de 2025 (Foto: El hormiguero / Instagram)

El miércoles llega al set el escritor Arturo Pérez-Reverte, tras la publicación de una nueva entrega de “Alatriste” el 3 de septiembre, mientras que el jueves finaliza con la presencia de la actriz Ester Expósito para hablar de su última película “El talento”.

Invitado del 3 de septiembre de 2025 (Foto: El hormiguero / Instagram)

El cronograma de invitados de “El hormiguero” es el que sigue:

Lunes 1 de septiembre: Bertín Osborne y Sergio Ramos

Bertín Osborne y Sergio Ramos Martes 2 de septiembre: Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Joaquín Sánchez y Susana Saborido Miércoles 3 de septiembre: Arturo Pérez Reverte

Arturo Pérez Reverte Jueves 4 de septiembre: Ester Expósito

Invitado del 4 de septiembre de 2025 (Foto: El hormiguero / Instagram)

¿CÓMO VER “EL HORMIGUERO”?

El programa conducido por Pablo Motos se encuentra disponible a través de Antena 3 en horario de lunes a jueves a las 21:45 horas, el horario estelar de la cadena.

Del mismo modo, también se podrá ver el show en directo y online a través de Atresplayer, la plataforma de streaming oficial de Atresmedia.

DATOS DE “EL HORMIGUERO”

Conducción: Pablo Motos

Pablo Motos Producción: Pablo Motos y Juan Salvador

Pablo Motos y Juan Salvador Primera emisión: 24 de septiembre de 2006

24 de septiembre de 2006 Horario: lunes a jueves (21:50 - 22:50 hrs)

lunes a jueves (21:50 - 22:50 hrs) Canal: Antena 3 (desde 2011)

Antena 3 (desde 2011) Idioma original: español

español País de emisión: España