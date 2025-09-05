El pasado 1 de septiembre, “El Hormiguero” estrenó su temporada número 20 y durante esa semana no tuvo competencia, por lo que arrasó en audiencia durante su horario; sin embargo, las cosas cambiaron para los siguientes días, ya que el lunes 8 regresa su competencia directa: “La Revuelta”. Ante ello, el programa conducido por Pablo Motos tendrá en el show a grandes invitados. ¿De quiénes se trata? Conócelos a continuación.

Vale precisar que la vigésima temporada del show nocturno continúa en su horario habitual; es decir, a las 21:45 horas por Antena 3.

Imagen promocional de la temporada 20 de "El Hormiguero", uno de los programas de entrevistas más famosos de la televisión española (Foto: Atresmedia)

INVITADOS DEL LUNES 8 AL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE “EL HORMIGUERO”

El exitoso programa tendrá una gran variedad de invitados, ya que nueve personalidades estarán en el estudio.

Lunes 8: Mar Flores

Mar Flores es una modelo, empresaria y actriz española. Ella llega al show de Pablo Motos para hablar de sus memorias y responder varias preguntas.

La invitada del lunes 8 de septiembre (Foto: El hormiguero / Instagram)

Martes 9: Nacho Cano

Nacho Cano es compositor, productor discográfico, director de escena y empresario español residente entre Madrid, Ibiza y Miami. Fue miembro del grupo Mecano entre 1981 y 1998.

El invitado del martes 9 de septiembre (Foto: El hormiguero / Instagram)

Miércoles 10: Los coaches de “La Voz”

Los cuatro coaches de “La Voz” llegan al show: Pablo López (cantante, compositor y músico español, cuyos géneros musicales son pop y pop melódico), Malú (cantante y compositora española), Sebastián Yatra (cantante, compositor y actor colombiano) y Mika (cantante y compositor británico-libanés nacionalizado estadounidense, ganador del World Music Awards, Brit Awards).

Los invitados del miércoles 10 de septiembre (Foto: El hormiguero / Instagram)

Jueves 11: Pedri y Ferrán Torres

Pedri y Ferrán Torres, las dos jóvenes promesas de la selección española de fútbol, llegan al show. Mientras que el primero tiene 22 años, el segundo, 25. Ambos juegan por el FC Barcelona.

Los invitados del jueves 11 de septiembre (Foto: El hormiguero / Instagram)

¿CÓMO VER “EL HORMIGUERO”?

El programa conducido por Pablo Motos se encuentra disponible a través de Antena 3 en horario de lunes a jueves a las 21:45 horas, el horario estelar de la cadena.

Del mismo modo, también se podrá ver el show en directo y online a través de Atresplayer, la plataforma de streaming oficial de Atresmedia.

DATOS DE “EL HORMIGUERO”

Conducción: Pablo Motos

Pablo Motos Producción: Pablo Motos y Juan Salvador

Pablo Motos y Juan Salvador Primera emisión: 24 de septiembre de 2006

24 de septiembre de 2006 Horario: lunes a jueves (21:50 - 22:50 hrs)

lunes a jueves (21:50 - 22:50 hrs) Canal: Antena 3 (desde 2011)

Antena 3 (desde 2011) País de emisión: España