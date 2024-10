Iván Massagué fue el protagonista de la película original, pero no es parte de “El hoyo 2″ (”The Platform 2″ en inglés), película de ciencia ficción satírica española de Netflix que regresa al recinto vertical que alberga a varios criminales. Esta vez, cada nuevo residente elige un plato de comida, aunque todos parecen acatar una ley impuesta por ellos mismos para que todos puedan alimentarse, no tarda en reinar el caos. ¿Quiénes son los actores y personajes de la secuela? A continuación, te comparto el elenco de la nueva cinta.

El largometraje dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, quien también se encargó del guion junto a David Desola, Pedro Rivero y Egoitz Moreno, se grabó desde mayo de 2023 en la ciudad vasca de Barakaldo hasta el 18 de julio de ese mismo año en el BEC, el Bilbao Exhibition Centre, y se estrenará el 4 de octubre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Milena Smit, y Hovik Keuchkerian son los protagonistas de “El hoyo 2″, mientras que Natalia Tena, Óscar Jaenada, Antonia San Juan, Bastien Ughetto, Ken Appledorn y Tadashi Ito también son parte del reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película española de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL HOYO 2″

1. Milena Smit como Perempuan

Milena Smit, conocida por su papel de Mila en “No matarás” de David Victori y de Ana en “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar, que le valieron nominaciones a los Premios Goya. La actriz española que también fue parte de “Tin & Tina”, “Alma” y “La chica de nieve” interpreta a Perempuan, una nueva residente de la gran prisión en forma de torre que está dispuesta a todo para escapar y sobrevivir.

Milena Smit interpreta a Perempuan, la nueva residente de la gran prisión, en la película española "El hoyo 2" (Foto: Netflix)

2. Hovik Keuchkerian como Zamiatin

Hovik Keuchkerian, actor, escritor y exboxeador armeniolibanés con nacionalidad española que apareció en producciones como “Alacrán enamorado”, “Mindscape”, “Toro”, “Assassin’s Creed”, “El hombre que mató a Don Quijote”, “El Ministerio del Tiempo”, “The Night Manager”, “La casa de papel”, “Antidisturbios” y “Reina Roja”, da vida a Zamiatin, uno de los presos de “El hoyo”.

Hovik Keuchkerian asume el papel de Zamiatin, un preso muy agresivo, en la película española "El hoyo 2" (Foto: Netflix)

3. Óscar Jaenada

Óscar Jaenada, recordado por “El juego de la verdad”, “Días azules”, “La vida abismal”, “Todos estamos invitados”, “Hospital Central”, “Javier ya no vive solo”, “7 vidas”, “Qué vida más triste”, “La herencia Valdemar”, “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, “Cantinflas”, “El hombre que mató a Don Quijote”, “Luis Miguel” y “Viaje al centro de la Tierra”, asume el rol de un líder misterioso que impone sus leyes en el brutal sistema vertical de celdas.

Óscar Jaenada da vida al líder de la prisión en forma de torre en la película española "El hoyo 2" (Foto: Netflix)

4. Natalia Tena

Natalia Tena, conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga de películas “Harry Potter” y a Osha en la serie “Game of Thrones”, y por su participación en “Shameless”, “Black Mirror”, “Refugiados”, “El Mandaloriano” y “John Wick: Chapter 4″, asume el papel de otra residente de la gran prisión.

Natalia Tena interpreta a una de las prisionera en la película española "El hoyo 2" (Foto: Netflix)

5. Bastien Ughetto

Bastien Ughetto, actor, guionista y director francés que participó en “Túnel”, “El colapso”, “Mongeville”, “Knok”, “Messe basse”, “Les Survivants”, “Un homme heureux” y “Un coup de maître”, interpreta a otros de los presos.

Bastien Ughetto también es parte del elenco de la película española "El hoyo 2", donde da vida a un prisionero atormentado (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “El hoyo 2″:

Antonia San Juan

Ken Appledorn

Tadashi Ito

¿DE QUÉ TRATA “EL HOYO 2″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El hoyo 2″, “mientras un líder misterioso se impone en la plataforma, un nuevo interno se ve involucrado en la batalla contra este controvertido método para luchar contra el brutal sistema de alimentación. Pero cuando comer del plato equivocado se convierte en una sentencia de muerte, no se puede prever lo que cada uno está dispuesto a hacer para salvarse la vida”.

¿CÓMO VER “EL HOYO 2″?

“El hoyo 2″ se estrenará el viernes 4 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la secuela del thriller de ciencia ficción español solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.