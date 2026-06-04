La tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” fue confirmada poco después del final de la segunda entrega del popular anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe y se encuentra en producción, incluso ya tiene fecha de estreno, octubre de 2027. Sin embargo, antes de ver los eventos del arco de Golden Land, algunos fanáticos de esta historia de fantasía épica podrán disfrutar de un evento especial: un concierto cinematográfico. A continuación, te comparto los principales detalles.

El Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026 es una presentación que combina proyecciones de momentos memorables del anime con la interpretación en vivo de su aclamada banda sonora a cargo de una orquesta sinfónica.

FECHA DEL FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END FILM CONCERT 2026

El Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026 se llevará a cabo el 1 de agosto de 2026 en el Pacifico Yokohama National Convention Hall de Kanagawa. Y contará con dos funciones.

El evento especial que presentará música de las primeras dos temporadas interpretada junto a momentos memorables del anime contará con la presencia del compositor Evan Call y la participación de la cantante milet, interpretando los ending “Anytime Anywhere” y “The Story of Us”.

Frieren: Beyond Journey's EndOpens in a new tab Film Concert 2026Opens in a new tab está programado para dos funciones el 1 de agosto en el Pacifico Yokohama National Convention Hall de Kanagawa (Foto: Madhouse)

NUEVO AFICHE PROMOCIONAL DE FRIEREN FILM CONCERT 2026

La franquicia lanzó un nuevo visual promocional oficial (diseñado por Mebachi) que muestra a Frieren, Fern y Stark tocando instrumentos musicales. En el centro de la ilustración aparece la protagonista con un vestido blanco y tocando una flauta transversal.

A la izquierda, se muestra a Fern con un elegante vestido morado claro y tocando el violín. Mientras que Stark lleva un traje formal negro con su característica capa roja y toca un corno francés.

¿CUÁLES SERÁN LAS CANCIONES DE FRIEREN FILM CONCERT 2026?

Estos son los temas orquestales confirmados:

Journey of a Lifetime ~ Frieren Main Theme

Zoltraak

Frieren the Slayer

Dragon Smasher

Fear Brought Me This Far

Time Flows Ever Onward

One Last Adventure

Canciones especiales en vivo:

Anytime Anywhere

The Story of Us

Además, el Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert 2026 integrará los nuevos arreglos orquestales correspondientes a los arcos argumentales de la segunda temporada del anime, que se emitió del 16 de enero al 27 de marzo de 2026.

Macht de El Dorado será el antagonista principal de tercera temporada del anime de fantasía, aventuras y drama "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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