Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español), así que los fans del universo de “Game of Thrones”, creado por George R.R. Martin, están pendientes de los principales detalles de la nueva entrega, que promete acelerar el ritmo y llevar la guerra civil Targaryen a un punto de quiebre con la inminente conquista de Desembarco del Rey por parte de la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy) y su lucha por conservar el poder mientras los Verdes intentan recuperar el terreno perdido.

Entre los detalles que se conocen sobre la tercera temporada están la fecha de estreno (el 21 de junio de 2026), la cantidad de episodios, la duración del primer capítulo, que mostrará la Battle of the Gullet (Batalla del Gaznate), una de las más sangrientas en la historia de este popular y fantástico universo.

También se ha revelado lo que opina la crítica sobre los primeros episodios de la temporada 3 de “House of the Dragon”. La mayoría de medios aplauden las épicas batallas y el dramático desarrollo de los personajes. Pero eso no es lo único que debes saber sobre la nueva entrega. Además se ha revelado un importante cambio en una tradición que surgió con “Game of Thrones”.

Lord Ormund Hightower, interpretado por James Norton en la temporada 3 de la serie “House of the Dragon”, es la cabeza de la poderosa Casa Hightower y gobierna desde Antigua (Foto: HBO)

EL IMPORTANTE CAMBIO QUE INCLUYE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

“House of the Dragon” es la precuela de “Juego de tronos”, por lo tanto, se ambienta 200 años antes de los acontecimientos de la serie principal y narra la historia de la Casa Targaryen, abarca los eventos del libro “Fuego y Sangre”, una precuela de la saga “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin.

Además de que se desarrollan en el mismo universo, ambas series comparten un elemento característico de la franquicia. Se trata del icónico tema musical de la introducción compuesto por el músico alemán Ramin Djawadi.

Aunque algunas franquicias cambian de canción para sus secuelas, HBO decidió reutilizar la misma melodía para la secuencia de apertura de “House of the Dragon”. Sin embargo, en la tercera temporada esta inconfundible melodía sufrirá algunos cambios.

Para los nuevos episodios de la precule de “Game of Thrones” el compositor Ramin Djawadi añadió tambores dramáticos al comienzo de la icónica melodía, creando un tono más oscuro y pesado que encaja con el rumbo que tomará la guerra.

El cocreador, showrunner y productor ejecutivo de la serie, Ryan Condal, explicó a Screen Rant lo que esta actualización significa para la serie. “Queríamos marcar el tono más oscuro de esta temporada con algo pequeño pero perceptible. Cuando Ramin compartió esta actualización de su icónico tema, supimos que era la opción correcta.”

Como se dijo anteriormente, la tercera temporada de “House of the Dragon” tiene un tono mucho más oscuro, desolador y trágico que las entregas anteriores. Y el cambio en el tema icónico es una forma de reafirmarlo.

En la tercera temporada de "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) enfrentará los momentos más crudos y trágicos de la Danza de los Dragones (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La nueva temporada de “House of the Dragon” promete un tono mucho más oscuro y secuencias de batalla de gran escala. El tráiler presenta a James Norton (“House of Guinness”) como Ormund Hightower, Señor de Antigua y primo de Alicent Hightower (Olivia Cooke). Su ejército marcha junto a Daeron y su dragón, Tessarion y él asegura: “Actuamos con un propósito sagrado para restaurar al rey legítimo”.

Tom Glynn-Carney también insinuó que la historia podría desviarse de la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. “Los libros son la base de nuestra narrativa, pero se han hecho algunos ajustes”, señaló a Esquire. “Es la biblia, pero a la vez no lo es. Los guionistas de nuestra serie son brillantes y merecen reconocimiento por su trabajo. George R.R. Martin también merece reconocimiento por el suyo. Pero no son lo mismo”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí