“El investigador con millones de seguidores” (en inglés: “Million-Follower Detective” o en su idioma original: “Bai wàn rén tuili“) es el thriller taiwanés de Netflix que combina crímenes, redes sociales y predicciones mortales en una historia donde un veterano detective y un popular influencer se alían para cazar a un asesino en serie. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo ver la producción protagonizada por los intérpretes asiáticos Ekin Cheng y Shou Lo, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción estuvo a cargo del mismo equipo detrás de “La luz de la noche” (“Light the Night”), el exitoso drama taiwanés de Netflix que cautivó a la audiencia en el 2021.

Y es que la compañía Bossdom Digiinnovation, junto con Gift Pictures, se encargó de llevar a cabo este ambicioso proyecto que cruza la cultura de los influencers con la narrativa policial clásica.

Además, el programa fue escrito y dirigido por Shaun Su, cineasta que anteriormente trabajó como director de animación y efectos visuales, y que fue nominado a los premios Golden Horse por su labor en la película “When a Wolf Falls in Love with a Sheep” (2012).

Debes saber que esta es su primera incursión en el formato de serie, tras haber dirigido el largometraje “How to Train Our Dragon” (2018).

¿DE QUÉ TRATA “EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES”?

La historia de “El investigador con millones de seguidores” arranca cuando el influencer Yen Wei (Kent Tsai) protagoniza un violento episodio frente a una comisaría: armado, intenta atacar a la policía y recibe un disparo del veterano detective Chen Chia-jen (Ekin Cheng).

Eventualmente, el video del incidente se viraliza y desata una tormenta mediática. Sin embargo, Chen descubre pronto que Yen Wei no actuaba por voluntad propia, sino que seguía órdenes de alguien más.

En paralelo, Li Hsin-ping (Patty Lee), agente de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos, se une al caso y detecta un patrón escalofriante: se trata de una serie de asesinatos de influencers conectados con una enigmática figura enmascarada conocida como la Bruja Baba.

Esta profeta virtual, que nunca muestra su rostro, publica predicciones en internet que van desde desastres naturales hasta homicidios… y todas se cumplen.

En ese sentido, al inicio de la serie de Netflix, descubrimos que sus vaticinios ya han acertado cuatro asesinatos consecutivos.

Así, las profecías de la Bruja Baba desatan un fenómeno viral: influencers y creadores de contenido comienzan a discutir el caso en sus canales, y la audiencia crece hasta superar el millón de personas que participan activamente en una suerte de investigación colectiva en línea.

Entonces, a medida que avanza la investigación, Chen sospecha que el caso podría estar vinculado con su hija, Chen You-jie (Buffy Chen), con quien ha perdido el contacto.

Por lo tanto, para adentrarse en un terreno digital que desconoce, el detective se alía con el carismático influencer Lin Ting-yu, apodado “Youzi” (Shou Lo), quien cuenta con millones de seguidores.

Juntos, se sumergen en una red de mentiras donde descubren un oscuro pasado que lo cambia todo.

MIRA EL TRÁILER DE “EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El investigador con millones de seguidores”:

Ekin Cheng como Chen Chia-jen , un detective veterano que confía en su instinto y experiencia para resolver casos.

, un detective veterano que confía en su instinto y experiencia para resolver casos. Shou Lo (también conocido como SHOU) como Lin Ting-yu “Youzi” , el influencer con un millón de seguidores que se involucra en la investigación y se convierte en un aliado inesperado de Chen.

(también conocido como SHOU) , el influencer con un millón de seguidores que se involucra en la investigación y se convierte en un aliado inesperado de Chen. Patty Lee como Li Hsin-ping , agente de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos que detecta el patrón de asesinatos vinculados a la Bruja Baba.

, agente de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos que detecta el patrón de asesinatos vinculados a la Bruja Baba. Lee Lee-zen como He Zhen-wei , compañero policía de Chen Chia-jen.

, compañero policía de Chen Chia-jen. Buffy Chen como Chen You-jie , la hija de Chen Chia-jen.

, la hija de Chen Chia-jen. Wang Po-chieh

Chloe Xiang

Lyan Cheng

Asimismo, varios YouTubers e influencers taiwaneses reales hacen cameos interpretando versiones ficticias de sí mismos: A-Han / Tseng Wen-han, Qian Qian, Linda Lin, Ironbull y Grassie / Chiang Chih-wei.

¿CÓMO VER “EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES”?

“El investigador con millones de seguidores” se estrenó en Netflix el jueves 12 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

La producción está disponible en todos los países donde opera el servicio de streaming, con audio original en mandarín y opciones de subtítulos y doblaje en varios idiomas, incluido el español.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "El investigador con millones de seguidores", serie que desarrolla su primera temporada a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix)

